寫給無能為力的世代：你也是迪士尼樂園式的女人嗎？

2018-06-13 10:47 聯合新聞網 文／采實文化提供



圖片來源／ unsplash 分享 facebook 我稱那種一心想找「更好的人」或「真命天子」而在城市裡不斷徘徊的女人為「迪士尼樂園式的女人」。

世界就像一座二十四小時全年無休的迪士尼樂園，你我身邊總是充滿「活得積極一點啦」、「散發正能量啦」的建議，或是「失戀了如何重新振作」的方法。要是可以的話，我當然也希望自己笑著過日子。但即使如此，人生就是會發生笑不出來的事。這種時候，真正能拯救自己的不是積極向前也不是正能量，而是在離迪士尼樂園最遠的地方做出來的東西。那些iPod裡連一首灰暗歌曲都沒有的人說的話，我一句都不想聽。

有時，曾經喜歡的原因，也會在不知不覺中成為討厭的理由，這似乎是人類的常態。

因為這個人溫柔所以愛上他，哪天也會因為他的優柔寡斷而覺得厭煩。曾經嚮往某人追逐夢想的身影，哪天也會開始懷疑那是否只是毫無根據的自信與無法面對現實的天真，對那樣的遲鈍感到不耐煩。那個人確實擁有自己沒有的優點，然而諷刺的是，正如任何缺點反過來說都是優點一樣，原本看在眼中閃閃發光的優點，哪天也會變成缺點。就這樣，又開始尋找下一個「真命天子」。

找尋自我的人，總是不懂得去照鏡子。

找尋真命天子的人，總是不去細看對方或自己。

追根究底，長得更好看的人要多少有多少，更溫柔的人也一樣要多少有多少，更聰明的人也是，更有錢的人當然也有。即使如此，事實上你仍會因為那個人的缺點而無法喜歡上對方。

世上不存在比這更正確的「喜歡」。

因優點而喜歡上對方，因缺點而愛上對方。不求回報，不需要特別的理由。

這就是愛的王道。

找尋「更好的人」或「真命天子」這種講出來都覺得難為情的對象之旅太愚蠢了，早該停止。

那不是找來的，是自己創造的。

首先該做的是檢查輕易「喜歡」上誰的自己的「喜歡」。正確設定「喜歡」的門檻，就像調整腳踏車座墊的高度一樣。如果對方有什麼無論如何都無法改變的地方，你能冷靜和他坐下來討論嗎？或是彼此之間是否擁有足夠冷靜討論的詞彙及距離感？有這樣的度量嗎？有這樣的知性嗎？有這樣的經驗嗎？就算沒有這樣的經驗，夠溫柔嗎？夠有愛嗎？

這種程度的徹底自我檢查，是愛上誰之前就該做好的所有準備。

無可救藥地愛著，

無可救藥的人事物，

我們就是這麼無可救藥。

圖／采實文化提供 分享 facebook

（本文出自《不知道哪一天會分開，但不是今天》、作者F、譯者邱香凝 ，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）