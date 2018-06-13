親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

周刊爆：蔡英文姐夫 欠三大銀行250萬卡費不還

寫給無能為力的世代：你也是迪士尼樂園式的女人嗎？

2018-06-13 10:47聯合新聞網 文／采實文化提供

圖片來源／unsplash
圖片來源／unsplash
分享
我稱那種一心想找「更好的人」或「真命天子」而在城市裡不斷徘徊的女人為「迪士尼樂園式的女人」。

世界就像一座二十四小時全年無休的迪士尼樂園，你我身邊總是充滿「活得積極一點啦」、「散發正能量啦」的建議，或是「失戀了如何重新振作」的方法。要是可以的話，我當然也希望自己笑著過日子。但即使如此，人生就是會發生笑不出來的事。這種時候，真正能拯救自己的不是積極向前也不是正能量，而是在離迪士尼樂園最遠的地方做出來的東西。那些iPod裡連一首灰暗歌曲都沒有的人說的話，我一句都不想聽。

有時，曾經喜歡的原因，也會在不知不覺中成為討厭的理由，這似乎是人類的常態。

因為這個人溫柔所以愛上他，哪天也會因為他的優柔寡斷而覺得厭煩。曾經嚮往某人追逐夢想的身影，哪天也會開始懷疑那是否只是毫無根據的自信與無法面對現實的天真，對那樣的遲鈍感到不耐煩。那個人確實擁有自己沒有的優點，然而諷刺的是，正如任何缺點反過來說都是優點一樣，原本看在眼中閃閃發光的優點，哪天也會變成缺點。就這樣，又開始尋找下一個「真命天子」。

找尋自我的人，總是不懂得去照鏡子。

找尋真命天子的人，總是不去細看對方或自己。

追根究底，長得更好看的人要多少有多少，更溫柔的人也一樣要多少有多少，更聰明的人也是，更有錢的人當然也有。即使如此，事實上你仍會因為那個人的缺點而無法喜歡上對方。

世上不存在比這更正確的「喜歡」。

因優點而喜歡上對方，因缺點而愛上對方。不求回報，不需要特別的理由。

這就是愛的王道。

找尋「更好的人」或「真命天子」這種講出來都覺得難為情的對象之旅太愚蠢了，早該停止。

那不是找來的，是自己創造的。

首先該做的是檢查輕易「喜歡」上誰的自己的「喜歡」。正確設定「喜歡」的門檻，就像調整腳踏車座墊的高度一樣。如果對方有什麼無論如何都無法改變的地方，你能冷靜和他坐下來討論嗎？或是彼此之間是否擁有足夠冷靜討論的詞彙及距離感？有這樣的度量嗎？有這樣的知性嗎？有這樣的經驗嗎？就算沒有這樣的經驗，夠溫柔嗎？夠有愛嗎？

這種程度的徹底自我檢查，是愛上誰之前就該做好的所有準備。

無可救藥地愛著，

無可救藥的人事物，

我們就是這麼無可救藥。

圖／采實文化提供
圖／采實文化提供
分享

（本文出自《不知道哪一天會分開，但不是今天》、作者F、譯者邱香凝 ，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）

迪士尼

相關新聞

為母心情／女兒的戀愛學分

2018-06-13 06:00

生活見聞／為妳連線

2018-06-13 06:00

大叔的中年小事／來一杯飛砂走奶

2018-06-13 06:00

面對親子衝突老是口出惡言？5步驟從心開啟有效親子溝通

2018-06-12 14:32

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55

爸媽對孩子總是情緒失控、咆哮壓制？父母必學off/on法則

2018-06-12 09:27

生活趣聞／開鎖記

2018-06-12 06:00

男人心事／男人的更年期

2018-06-12 06:00

心情點滴／旅行的意義

2018-06-12 06:00

生活點滴／恩典牌家具

2018-06-11 06:00

心情點滴／台北的回憶

2018-06-11 06:00

生活趣聞／養花達人之謎

2018-06-11 06:00

捉姦一定要在床？不必...4種證據讓情慾現形

2018-06-09 09:00

男友約會都帶媽 她：自己的父母自己孝順

2018-06-08 22:14

對於舊愛：男人是另存新檔 女人是覆蓋檔案

2018-06-08 10:48

堅信運動救國 陳祖安：運動場上的氣氛是凝聚家庭最好的催化劑

2018-06-08 08:00

親子之間／老骨董

2018-06-08 06:00

我愛一個人煮／咖哩麵包

2018-06-08 06:00

賞文迴響／木棉歲月

2018-06-08 06:00

母離家28年後過世 他不爽被要求付安葬費：她只是陌生人

2018-06-07 18:22

為了拿2000買彩券 人夫怒叫6個月孕妻墮胎

2018-06-07 12:28

給「高敏感」的你－不敢拒絕的人該如何勇於說不

2018-06-07 11:38

幾歲上幼兒園最好？網友經驗：早點去可學東西、晚點去比較少生病…

2018-06-07 10:41

媳婦應該出錢孝敬婆婆？黃越綏：媳婦有錢也是孝敬娘家的母親

2018-06-07 09:24

生活點滴／這天，我成了「銷售奇姬」

2018-06-07 06:00

親子手牽手／今非昔比的黃魚

2018-06-07 06:00

賞文迴響／日久見人心

2018-06-07 06:00

交往各付各的 女友卻要求他婚後「付20萬生產金」

2018-06-06 12:26

遞面紙給哭泣OL被要電話 他一句耍帥回應讓月老也哭了

2018-06-06 11:11

動漫展排隊、看日韓劇 梁麗娟：親子更能擁有共同話題

2018-06-06 08:00

思念之情／與我同行

2018-06-06 06:00

親子之間／愛不應該有但書

2018-06-06 06:00

生活趣聞／沒人說生日快樂的清晨

2018-06-06 06:00

夫薪資高她一倍卻要求平攤孩子教養費 網酸：難怪再婚

2018-06-05 21:14

給有夢想獨自旅遊的你！旅行前你需要知道5的事

2018-06-05 14:20

奇葩婆婆迷信風水 半夜多次進門檢查夫妻「睡姿」

2018-06-05 13:34

零用錢一天200排好排滿 網友驚：絕不能讓老婆看到這招

2018-06-05 11:51
看更多

熱門文章

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

Sony相機佛心降一萬 買指定商品還送餐具好禮

2018-06-12 11:59

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top