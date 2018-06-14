全台熱氣球嘉年華懶人包 親子共乘飽覽絕美景緻

2018-06-14 15:25 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

全台各大熱氣球活動不約而同在6月展開，這特別的啟航升空活動，可從高空俯視台灣的絕美景色，即便在平地也能欣賞五彩繽紛的巨大熱氣球，還有小小兵造型的唷！更別錯過周邊精采活動如光雕展演、音樂會、市集等，適合親子歡樂同遊。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華

地點：桃園石門水庫南苑生態公園

活動時間：6/23～7/1，分上、下午兩場次，上午5:30～7:30，下午16:30～18:30。

開放預約日期：6/19、6/25上午10:30，採線上預約方式。

搭乘票價：每人每次500元，桃園市民或憑桃園市民卡享市民價八折優惠，費用於報到搭乘時依序繳費。(票券採現金交易，敬請備妥足額現金)。

名額限制：上下午各一場，共兩場次，每場提供100名體驗名額，開放報名後，額滿為止。

注意事項：兒童身高110公分以上方可搭乘，國小以下學童須由成人家屬陪同方能搭乘，其他詳細資訊及規定請見活動官網。

若不搭乘熱氣球，也可參加夜間光雕噴火秀，欣賞熱氣球巨型噴火器震撼的火焰與光影效果，搭配DJ編曲，交織成一場視覺與聽覺的精采饗宴。此外，現場還有鋼鐵擂台讓大家挑戰。

圖片來源／桃園石門水庫熱氣球嘉年華 分享 facebook 台灣國際熱氣球嘉年華

地點：台東鹿野高台

時間：6/30～8/13

活動時間：

每日5:30～7:30，熱氣球繫留體驗、造型熱氣球展演、自由飛表演。

每日17:00～19:00，熱氣球繫留體驗、造型熱氣球展演。

周六、日14:00～17:00，草原音樂會（第一周因舉辦開幕活動，無音樂會）。

熱氣球造型：小小兵、甜筒冰淇淋、蜜蜂、貓頭鷹、大象公主(Princess Nelly)等。

現場購票：平日（周一至周四）每人500 元，假日（周五至周日、國定假日）每人600 元。【上午場】AM05:00 開始售票，【下午場】PM16:00 開始售票。

線上預約：6/8中午12點開放線上預約體驗，平日（周一至周四）每人550 元，假日（周五至周日、國定假日）每人650 元。

注意事項：身高110公分以上始可搭乘，其他詳細資訊及規定請見活動官網。

周邊活動：You can fly虛擬實境VR體驗、熱氣球市集、熱氣球光雕展演。

圖片來源／台灣國際熱氣球嘉年華 分享 facebook 圖片來源／台灣國際熱氣球嘉年華 分享 facebook 宜蘭冬山鄉三奇稻浪熱氣球嘉年華

時間：6/16、6/17，早場06:00～08:00、晚場16:30～18:30

售票時間：早場05:00/晚場15:30

售票地點：宜蘭縣冬山鄉三奇村三奉路77號後（觀景高台旁），一律採現場報名制。

名額限制：每場人數約140人，依天候因素增減，售完為止。

搭乘票價：每人500元。

注意事項：身高未滿110公分禁止搭乘，國小以下兒童須由成人家屬陪同，其他詳細資訊及規定請見幸福冬山FB。

圖片來源／幸福冬山FB 分享 facebook 圖片來源／幸福冬山FB 分享 facebook

以上資訊提供參考，如對內容有疑問請洽各主辦單位。

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