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希望傷友不再需要我…八仙物理治療師的告白

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49聯合新聞網 BabyHome

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【文：許嬰寧 心理師】

「已經講了好幾次了，我要抓狂了」

「一個在吵，一個生病，我怎麼可能好好說話」

「精力旺盛就算了，我不能陪他，他就搞破壞!」

「其他人一直買玩具給他，我扮黑臉扮得有夠煩」

「每次趕時間的時候，他特別拖拖拉拉，已經快來不及了，還講不聽」

最偉大的工作，其實是全職媽媽

有些媽媽很苦惱，明知道自己很有情緒，但認為不應該對孩子大發脾氣，所以只好硬生生忍住，往肚子裡吞；

有些媽媽想忍也忍不住，吼了兩句，看著孩子覺得好像做錯了甚麼，自己突然之間千言萬語，卻不能跟孩子訴苦，也不能突然丟下孩子，跑去找姊妹哭訴；

有些媽媽氣孩子，也氣老公，更氣自己，為了不影響孩子，氣到快要說不出話來，沒想到眼淚就撲簌簌地掉下來，想藏都藏不住，孩子看了也驚訝；

有些媽媽會自言自語，鼓勵自己，告訴自己我可以我可以，表面上情緒平靜，但漸漸開始出現生理反應，頭痛、胃痛、手痛、背痛，痛到只能皺眉甩頭，動作漸緩，咬牙鎮定。

媽媽也是人，也會有情緒，也會有生理期，也會感冒，也會腰酸背痛，也會睡不好，也會有經濟壓力，也會討厭被批評，也會渴望被鼓勵，也有娘家要照顧，也得面對婆家的建議，也會擔心自己做不好，也想偶爾當個少女，媽媽也會害怕，也會焦慮，也會洩氣。

媽媽不是機器，不可能像機器一樣千篇一律的做完家務。孩子之所以會依偎著你，和你有親密的連結，心理的依賴，都是因為媽媽比機器更有情緒和溫度。

1.適當地釋放你的情緒

2.安排放風的時間

3.借助隊友的溝通和支持

4.注意自己的飲食以及適當運動

5.對於外界的聲音勇於表達界線

6.帶孩子認識你的情緒並說明

7.若有不當的情緒性言語，要和孩子說明或道歉

8.表達愛

媽媽不但是人，也曾經是個孩子。為什麼做孩子的時候可以有情緒，做媽卻不行？我們是社會性動物，當我們遇到挫折和困難時，情緒是正常的。

媽媽當然也有情緒，允許自己擁有這些情緒，才能教導孩子面對挫折，正視自己的反應。

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