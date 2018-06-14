孩子老愛唱反調說不要？3方法找到親子相處之道

2018-06-14 08:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：黃彥鈞 職能治療師】

每當我被問如何處理孩子唱反調的問題時，我常會希望大人也多反思自己的狀況：「在要求時是否太過強勢？是否有向孩子說明清楚原因？是否嘗試觀察孩子不願意配合的原因？或孩子其實只是表達了他的想法，卻被認為在作對？」

就發展的來看，孩子從2歲左右發展自主性，希望自己可以參與各種事情，所以有些事情漸漸地開始不想搭配大人，這時候若他們願意又可以自己做的部份，爸媽不妨就讓他們自己來，減少幫忙並非要求他們配合動作，比如說吃飯、拿東西、穿脫衣服等。

提供幾個方法給爸媽：

第一，簡潔扼要

通常跟孩子溝通不需要長篇大論，用簡單的話來說就好：「你現在趕緊把玩具給我收好不然下一次你要買玩具的話就別想了。』改成：『收玩具，不收，下次不買。」(記得要和顏悅色唷！)

第二，交換條件

「如果收好玩具的話，點心時間就馬上開始喔，沒收好就沒有點心了。」

這個條件可以給小獎勵，但不建議太常使用，不然會越要越大，可以從他原本享有的東西或福利變成沒有，最終也是最好的條件希望改成爸媽的讚許、擁抱，比如：「收好玩具的話，媽媽可以抱你十分鐘或陪你睡覺，如果沒收好的話就沒有抱抱了。」

第三，要堅持原則

「如果媽媽來收玩具的話，你以後就會看不到喔。」、「這餐飯沒吃的話，什麼東西都不能吃喔。」在養成習慣之前，希望爸媽多堅持一下，不然之後孩子會抓不到大人的標準，不懂為什麼會一下子可以，一下子又很嚴格，或是變成堅持耍賴讓自己的目的達成。

此外，若想要孩子去做某些事情時，很重要的一點是：句子後面不加『好不好？要不要？可以嗎？好嗎？』也不用問句，直接說出一個直述句，語氣輕鬆、句尾也可使用語助詞「吧，啦，囉，唷」等，緩和這個命令句或是邀請孩子跟我們一起做。

比如要請孩子收玩具，可以說：要收玩具囉！/我們把一起放進櫃子裡吧！

而不是：收玩具可以嗎？/為什麼你不收玩具呢？/不是說好玩一個小時要收嗎？

建議還可以用2-3個選擇題讓他們選，不一定是只有一個指令要他們服從，爸媽有點彈性，但選擇題還是我們希望他們做的，只是前後順序不同。

比如：先收玩具、先吃飯或先洗澡，選一個吧！

想必多數的大人都會喜歡在各種場合與情境都配合度高的孩子，因為相處、照顧起來輕鬆愉快，家庭氣氛也比較和睦，但就如同人際互動，不論是夫妻伴侶的關係，同事家人朋友之間，和諧的狀況是必須在溝通後各方都做出某種程度的改變與妥協才可能達成，若總是無法取得平衡，或許就會演變成彼此內心的傷痕與疙瘩，甚至個性不合而分開去別處找尋與自己相合的人一起生活，偏偏親子關係不能互相選擇，更加需要經營並且努力瞭解、體諒對方，找到相處之道，而不是一味地要求某一方無條件搭配唷！

【延伸閱讀】

●8種孩子被誤會成「調皮」的情況 父母可以如何幫助他們？

●孩子唱反調，爸媽也能優雅應戰