夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55 聯合新聞網 綜合報導



多數女性都憧憬辦場夢幻婚禮，一名網友的婚禮卻因夫家長輩去世而被搞砸。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

結婚是人生大事，多數女性都十分憧憬辦場夢幻婚禮，但一名網友抱怨自己的婚禮卻因夫家長輩過世而被搞砸，網友心寒的寫下「一生一次的婚禮就這麼毀了，我對不起我爸媽，被夫家如此羞辱」。

一名網友近日舉辦婚禮，兩個月前丈夫家中有長輩去世，雖然夫家全家信仰基督教，但為了禮貌仍有提前詢問「婚禮是否需要延後」，夫家則是回應「如期舉行就好，家裡是基督教的沒有這個禁忌」。

然而卻在婚禮前一天，網友公公突然告知「家中辦喪事不可大肆鋪張」，要求取消早就安排好的8輛禮車，讓伴郎、伴娘「搭計程車前往飯店會場」，網友傻眼至極，事後公公終於同意開2輛禮車，其餘坐不下的人再由親戚接至飯店。

網友公公又提出因為夫家辦喪事，女方卻高調鋪張的請了30桌親友，讓他們感覺不被尊重，甚至在迎娶時要求不得放鞭炮、不得有闖關遊戲、不可與伴郎伴娘嘻笑打鬧，且夫家竟派出4人迎娶，網友盛怒喊「是在詛咒我家死人嗎？」

網友公公臨時要求取消早已安排好的8輛禮車。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

婚禮當天的戶外證婚儀式也因網友公公抱怨只好當場取消，並被迫將伴郎伴娘唱歌跳舞的橋段取消，僅由網友媽媽將她牽入會場、交給丈夫，網友傷心地在休息室淚崩，公公仍不給面子的大肆抱怨「年輕人不懂事，家裡有喪事還搞什麼入場儀式」。

網友抱怨，婚禮當天公婆完全沒有著正式服裝，婆婆穿了一身黑白禮服主持婚禮，公公則是滿臉鬍渣，身穿皺巴巴的襯衫與黑褲，親戚看了不免竊竊私語，她怒喊「我到底在辦喜事還是喪事」，網友父母非常生氣，但因擔心女兒日後遭公婆刁難只好忍耐。

網友丈夫雖然一直為她講話，但在父母、親戚的壓力之下也只能無奈沈默，事後丈夫登門向網友父母道歉。返家後網友婆婆竟又開口要求他們取消下個月的蜜月旅行，因為「喪期中子孫出遠門是大不孝」，網友丈夫忍無可忍的與婆婆大吵一架後，兩人只好離家出走回娘家。網友委屈的寫下「真的很對不起我的爸媽，辛苦的養我長大送我出國留學到我嫁人，卻遭受夫家如此羞辱」。

夫家誇張的態度惹來許多網友批評，痛罵「扯到最高點」、「不是問過要不要延期，婚禮前一天才在叫」、「娘家客氣，婆家就會得寸進尺」、「我寧願賠錢也不要結婚，當個落跑新娘，也不要父母被對方羞辱，一輩子被對方壓落底」。網友安慰她「至少先生很挺妳」，並建議她「結婚後千萬不要跟公婆一起住，有能力就跟老公搬出去住」。