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捉姦一定要在床？不必...4種證據讓情慾現形

2018-06-09 09:00聯合報 記者 林敬家林伯驊賴佩璇／報導

俗話說：「捉賊要捉贓，抓姦要在床！」可惜因我國現行法令規定，就算在床上當場活逮一對赤條條的「奸夫淫婦」，法官也不見得會判通姦罪，反倒是抓姦過程若有違法行為，難保不會遭對方反咬一口，結果得不償失。

配偶出軌，抓姦在床，不如打贏官司。圖為示意圖。 圖／ingimage
配偶出軌，抓姦在床，不如打贏官司。圖為示意圖。 圖／ingimage
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有口交照但沒性器官接觸證據 無罪

配偶外遇要提告，往往先想到「通姦罪」，但我國刑法妨害家庭篇的通姦、相姦罪規定，必須有「性器官接合」才構成犯罪。高雄市楊姓男子與女鄰居發生婚外情，楊妻提出相關證據提告2人妨害家庭，法院調查，他們雖有曖昧對話及口交照片，但缺乏性器官接觸證據，判2人無罪。

赤裸裸抱在一起 「純砲友」不起訴

至於沒有情感的砲友呢？陳姓男子在摩鐵逮到分居多年的妻子，與小王赤裸裸抱在一起，憤而控告小王；但他們說，只是因性需求相互慰藉，沒有感情！小王還說，根本不知道對方已是人妻。檢察官認為2人是不談感情私事的「純砲友」，不符相姦罪的構成要件，處分不起訴。

現代男女關係日漸開放 徵信社盛行

公車、站牌常見徵信社「抓猴」廣告，主要是一般人不知如何抓姦，徵信業者就成為主要幫手，但業者良莠不齊，中部黃姓女子因丈夫出軌，情急之下，就與徵信業者簽了110萬元的委託協議書，雖抓姦成功，但事後認為業者「獅子大開口」，還打官司索回近1/4報酬。

查外遇有三階段 找證據有四大方向

一般徵信業者對於客戶上門委託調查婚外情案件，有「外遇調查」、「抓姦準備」、「證據充份衝現場」等三階段，除以抓姦在床為目標外，留有體液的衛生紙、發生性關係的錄影錄音、雙方進出摩鐵畫面、簡訊或LINE曖昧對話等，也是構成妨害家庭的證據。

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違法手段抓姦 小心得不償失反被告

一般人得知配偶出軌，便氣急敗壞，以各種手段設法抓姦，沒注意到過程有無違法之虞；若違法取證，可能在法庭攻防失利。台中市莊姓男子與小三偷情，遭妻子抓姦在床提告。法院調查後卻認定，徵信人員是以非法方式，取得小三住處大門密碼，且非法侵入住宅拍照，認定違法取證無效，判2人無罪。

高雄市許姓男子前年與徵信業者抓姦，在員警未到場前，騙小王與妻子打開房門，衝進房內蒐證、搜索，反遭小王控告違法。法院認定，許及徵信業者未經同意就擅自進房蒐證，依非法搜索罪判許拘役50天、2名徵信業者各處拘役45天、50天定讞。

高雄地院指出，縱然人夫抓姦是為維護、伸張配偶權，仍不能侵害對方的隱私權或住居自由，況且「非法搜索罪」法定刑比「通姦罪」、「相姦罪」還重，可見人民隱私權仍高於配偶身分。

坊間牆面常見幫「離婚」聯絡方式。 記者林敬家／攝影
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在配偶車上偷裝定位器 也涉嫌違法

檢方說，在配偶車上偷裝GPS定位器監控行蹤，或在對方手機上安裝間諜軟體，也都涉嫌違法。華南「王子」、華南銀行副董事長林知延就是在妻子吳欣盈座車上安裝GPS衛星定位器，被台北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴，一審雖獲判無罪，目前仍上訴高院審理中。

新光「公主」、新光人壽副總經理吳欣盈不只控告丈夫林知延，包括幫丈夫出主意的國際通商合夥律師劉宗欣、兩名徵信業者，都一併被她告上法院，除要追究刑事責任外，還提出民事求償訴訟。

行車紀錄器、DNA都是證據 情慾現形

現代科技發達，抓姦未必要在床，吳姓男子和小三在轎車上偷情，行車記錄器錄下2人鹹濕對話、呻吟及椅墊搖晃不停的背景音，吳妻截錄後提告。二審法院認定，雙方對話有性器官接合的描述，再加上男女呻吟、椅墊搖晃等背景聲音，判決2人有罪確定。　　

高雄市王姓男子察覺妻子言行有異，對方有一回偷情結束返家，他從垃圾桶撿起妻子丟棄的衛生棉護墊，自費送檢驗鑑定，發現沾有妻子與其他男人混合的體液，據此提告，讓妻子及小王無法狡辯，只能坦承犯行，經法院判決有罪確定。

抓姦不必在床，科學證據讓情慾現形。圖為示意圖。 圖／ingimage
抓姦不必在床，科學證據讓情慾現形。圖為示意圖。 圖／ingimage
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通姦除罪化聲浪漸高 各界討論不斷

我國是亞洲少數還沒將通姦除罪化的國家，多年來各界討論不斷，去年司改國是會議，第五分組針對通姦罪曾作出除罪化修法決議，分組決議多贊同通姦除罪化，或取消現行可單獨對配偶撤告的條款，期盼未來能修法調整。

高雄婦女新知協會理事長、中山大學公共事務管理所副教授彭渰雯說，每個人的情感自主都應受到尊重，通姦是違反「婚姻契約」，沒必要以國家力量來懲罰；依現行通姦法律規定，告訴人可以對配偶撤告，只告小三或小王，但通姦明明是2人一起犯，單懲罰1人並不公平。

高雄市這家摩鐵曾因陳致中遭影射召妓疑雲名噪一時，但目前已結束營業。 圖／聯合報系...
高雄市這家摩鐵曾因陳致中遭影射召妓疑雲名噪一時，但目前已結束營業。 圖／聯合報系資料照片
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出軌原因百百種 修復要走漫漫長路

彭渰雯認為，多數告訴人是專責的家庭主婦，民法修法後，法定財產制對夫妻的剩餘財產須平均分配，妻子已有經濟安全保障，所以女性應該要練習情感獨立、要看得開，但這並不代表婚姻出軌，就不必受譴責，當事人仍可透過民事求償，確保相關權益。

彰化師範大學婚姻與家族治療研究所助理教授程婉若指出，婚外情隨時可能發生，不見得是夫妻感情生變，對方才會出軌，有過婚外情的夫妻，縱使原諒對方，仍須漫長的修復期重新建立信任。外遇不是婚姻遇到瓶頸的藉口，唯有夫妻都意識到問題，並實質改變、自省才能一起度過危機。

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