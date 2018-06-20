因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【採訪：武美齡／ 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌】

簡美藻育有兩個兒子，除了全職媽媽的身分外，她也是板橋國小足球社後援會會長、新北市板橋足球發展協會創辦人，她為改善大兒子妥瑞症而與足球結緣，現在她不只推廣足球運動，還帶著一群孩子做公益、闖世界！

勝負之外，帶給孩子的收獲無價

足球，是簡美藻的生活重心，這顆球當年和大兒子的妥瑞症一起進入了她的世界，也意外帶動一連串美好故事。當時，小兒科醫生建議簡美藻藉由運動改善孩子的妥瑞症，她恰巧在自家附近運動場看到足球教練授課，因名額已滿只得自行組班，於是她號召幼兒園家長組成6人足球小隊，直到8年後的今天已成為300人的大型社團。

簡美藻分享足球為孩子帶來重大改變，除了大兒子武宸（目前就讀國中）的妥瑞症症狀已鮮少發生，她認為孩子還學到團隊合作、社會化，更能增進親子關係。「每個孩子都是家庭中的至寶，這些至寶想要贏球就必須學會團隊合作、改變自己的個性、互相磨合。」簡美藻觀察到，孩子們從一開始互相吵架，到後來合作無間，連父母都能感受到孩子的改變。「未來到社會上也是一樣，必須去適應老闆、同事，這是除了比賽勝負之外帶給孩子的收獲。」

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 足球替親子關係加溫

簡美藻鼓勵家長一起加入足球社團，除了提供親子足球課程，還曾舉辦各種趣味賽事，家長對決、家長和教練PK等，「以前比賽都是家長在場邊，我們換成家長下場，孩子在場邊叫囂，小朋友們都覺得太有趣了！」藉由這些活動，親子間的話題不再只侷限於成績，家長們也能深刻體會到「原來踢球這麼累！」而非只是旁觀者。

足球社每月聚集300人舉辦月賽，簡美藻原擔心可能因天氣問題受阻，沒想到不論寒流、酷暑或晴雨，社團的親子皆踴躍參與，讓她感受到眾人對足球的熱情與支持。簡美藻也提到每到考試前，足球社和安親班上演的拉鋸戰，「部分家長起初覺得孩子考前應去安親班加強學科，就不上足球課了，但孩子因熱愛足球，反而更加顧好學業本分，自己幾次向爸媽保證並證明後，家長也就放心讓孩子來踢球了。」

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 簡美藻對學校現行體育課有感而發，她提到小學體育課可能被拿來補上國語、數學課，「這個年紀的孩子最需要的就是跑跳、運動，我們卻要孩子坐下來看課本，然後再怪孩子怎麼都靜不下來，或說小朋友有過動可能要吃藥，這是本末倒置的作法。」簡美藻呼籲政府單位應更重視體育課，一周兩堂其實不夠，但最起碼這兩節課要還給孩子。此外，她也強調「體育課非校隊，不應高壓教學」，期許小學體育老師採遊戲、快樂的方式來帶課，提昇孩子對運動的興趣。

帶一群孩子闖世界、做公益

多年來，簡美藻除了陪伴足球社的孩子們持續運動之外，她更希望藉由足球帶著孩子與世界接軌。板小足球社與慈光萬盞計畫合作，每年前往斯里蘭卡進行志工服務、教育交流；今年更收到泰國觀光體育部的公文，獲邀參加國際少年足球邀請賽，「真的非常感動，這是國對國的交流比賽，讓孩子們有機會和日本、韓國、馬來西亞的小選手踢球，未來如果有機會，我更希望帶他們去歐洲。」

足球社的活動不僅限於運動，他們還辦孩子們專屬的春酒、愛心鞋盒贈偏鄉，也與淡水忠山國小合作成立「猴囝仔假日學校」，希望帶孩子走入自然，朝「生活就是教育，教育就是生活」的目標前進。

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 圖片提供／簡美藻 分享 facebook 除了在足球領域為孩子服務，簡美藻自身也喜愛游泳、跑步，個性急、講話快的她，藉由游泳讓自己冷靜、慢下來，並思考生活中有哪些可做得更好之處；跑步則讓她更有毅力，即便再累再喘也要達成目標，且近期她藉由運動還瘦了7公斤！

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 每個孩子的成長，都有她藝術創作的一筆

簡美藻的成長過程並非一路順遂，因父母離異且另組家庭，她與大哥由外婆拉拔長大，大姐和二哥則跟著奶奶，曾有「我又沒做錯事，為何爸媽不要我」的感慨。她在國中叛逆期愛打架、不喜上課，是導師眼中的問題學生，所幸一位美術老師拉了她一把。「美術老師說若不想上課不要亂跑，可到美術教室找他，我就跟著老師學畫，參加比賽拿了很多獎，找到了自己存在的價值和自信。」簡美藻非常感謝老師，「他絕對沒想到當年幫了我，影響我現在也努力去幫助更多孩子。」

就讀復興美工後，簡美藻進一步深耕於藝術領域，尤其喜愛水墨畫，進入社會的第一份工作就是插畫家，雖現在成為全職媽媽未持續作畫，但她認為足球社團就是她的藝術創作。「社團裡每一個孩子的成長過程都有我的一筆，在我眼裡，他們就是我的作品。」

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 圖片提供／簡美藻 分享 facebook 化感恩為力量，良善不斷循環

簡美藻17歲、二哥19歲那年，兄長被發現罹患擴張性心肌病變，需長期住院等待換心手術，因爸媽都不在身邊，她於是決定大學休學全心照顧哥哥，「他在病房靠4台幫浦維持生命，醫生原本評估只能活3到6個月，可是我陪他在台大住了整整2年。」

在醫院看遍生老病死，簡美藻分享一般人聽到救護車鳴笛聲總有負面感受，但她卻帶著期許，期待有人能將心臟捐給哥哥。當年僅17歲的她，每周一還需面臨繳交醫藥費的困境，「我很感謝台大社福和醫療團隊的協助，幫助我們解決醫藥費的問題，也讓哥哥恢復健康。」這段經歷使她往後的人生總是充滿感謝，懷抱著感恩之心希望讓良善不斷循環，這也是如今她幫助足球社孩子、且帶著社團做公益的動力來源之一。

圖片提供／簡美藻 分享 facebook 【簡美藻心目中的媽媽力】

我的原生家庭破碎，到現在如此幸福美滿，就是因為我的兩個孩子。原本我打算不婚，因為有了大兒子武宸且另一半堅持結婚，因此讓我走入家庭，武宸讓我有了一個家；小兒子武仲則讓我的人生更圓滿，總是貼心照顧我，洗澡時幫忙拿浴巾、口渴幫我倒水，怕我熱還幫忙開電扇，讓我知道我是被愛的，兒子們使我擁有兒時不曾有過的安全感。

我曾和一群媽媽走上街頭，要求教育部給孩子更好的教育環境，當時我就告訴教育部官員：「不要小看媽媽的力量，媽媽可以為孩子奉獻犧牲，就算天塌下來我也要為孩子扛著。」有孩子以前，我遇到挫折雖會堅持但偶爾也曾放棄，但成為母親為了孩子，我的人生沒有放棄這兩個字且更有毅力。

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