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堅信運動救國 陳祖安：運動場上的氣氛是凝聚家庭最好的催化劑

2018-06-08 08:00聯合新聞網 BabyHome

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【採訪：林聖堯 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌 圖片：陳祖安】

除了廣告工作者、創意人、作家，陳祖安還有另一個更資深的身分－運動賽事迷；喜歡旅遊的她，幾乎每年都要出國觀光，婚後和先生－廣告導演盧建彰，每年會安排至少一次的「蜜月旅行」，到訪每個國家時，也將參與當地賽事列為必要行程。女兒盧願出生後，也帶著她親身體驗運動場上的一切。

不追求場上的馳騁，樂於在場邊支持最愛的運動

同學的一次邀約，讓陳祖安從學生時代就開始迷上中華職棒，她驕傲自嘲：「我是味全龍的鐵粉，年紀可想而知囉！」因為當時家離棒球場近，對職棒大小賽事無一缺席；然而，後來的假球簽賭風波令她低潮失落，卻也意外讓她遇見了一輩子的偶像－Kobe Bryant。

身為運動迷，電視機鎖定在體育頻道是很正常的，在當時職棒弊案的陰影壟罩下，陳祖安轉到了隔壁頻道，那時畫面上正是剛踏上NBA舞台的Kobe Bryant，雖然起初對籃球一知半解，僅因為他在球場上的英姿就被圈粉，隨著觀賽時間拉長，除少女的景仰之外，更多了對Kobe努力不懈的勇者精神的敬佩。

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「對喜歡的事物專一投入做到最極致，是我從Kobe Bryant身上學到的。」雖視尊敬的偶像為人生導師，陳祖安也曾做過瘋狂的粉絲舉動：和老公一起到Kobe的宅邸門口合影，不斷感受到保鑣從後方傳來銳利的目光；身懷六甲到湖人在洛杉磯主場的賽事朝聖等等。

圖片提供／陳祖安
圖片提供／陳祖安
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運動能帶來健康，凝聚人心，更能救經濟！

從棒球、NBA籃球開始熱愛運動賽事，陳祖安也會收看其他如足球、網球等各種運動項目，最興奮的就是當國際賽事登場，人們凝聚在一起沒日沒夜，不分你我只為了替中華隊或是喜歡的隊伍集氣加油的氛圍；她認為運動賽事和運動員本身還能延伸出週邊效益，日本、韓國都已有成功經驗，台灣只要規劃得宜，也能從運動拓展出新的觀光經濟。

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跑遍世界看比賽的陳祖安注意到，國外運動場的觀眾席上，比起情侶或男性較多的台灣，家庭占了較高的比例，就像國內家庭週末去親子餐廳或野餐一樣稀鬆平常；多數運動員賽場上的表現和運動家精神更是育兒最佳的正面活教材。依陳祖安個人觀察，國外運動員的聲望和薪資普遍較高，就算職業壽命受體能限制須引退，業界或法規都有完整的配套措施，保障運動員的退休人生，這些都能間接降低運動員為了收入而走上舞弊的不歸路。

圖片提供／陳祖安
圖片提供／陳祖安
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女兒盧願出生後，雖然夫妻倆出國的次數無法如以往頻繁自由，但只要有大小賽事，全家人必想盡辦法共同參與，像今年就規劃了七月造訪美國，打算親臨日本兩大MLB職棒巨星－鈴木一朗和大谷翔平的對決現場，雖因近期鈴木一朗閃電轉任球團特助，出國看賽的初衷有了些微變數，仍不減家庭旅遊的興致。

圖片提供／陳祖安
圖片提供／陳祖安
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跟著爸媽的腳步，小小年紀的盧願足跡已遍及國內外眾多運動場，對電視上的運動員，甚至代言的品牌都能如數家珍；陳祖安也為她報名了兒童跆拳道課程，無意將女兒培養為運動員，只希望她能藉此保持體適能健康，同時學習團體社交；為了隔天的跆拳道課，盧願甚至養成早睡的好習慣！

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陳祖安心中的「媽媽力」：

大家都說為母則強，我覺得當媽媽後根本是為母則「弱」！原本非常不愛運動的我，開始逼迫自己調整作息和體適能，只為了順利懷上盧願。她出生後我仍持續保持簡單運動的習慣；原本天不怕地不怕，現在卻開始害怕死亡，害怕我的女兒沒有媽媽的陪伴；擔心孩子未來成長的環境，對食安問題和世界議題也更關心。以前自認是神經大條的人，可是現在和女兒看動畫電影時，常發現最後自己跟著哭了，這些多愁善感也許是因為人生感觸更多了吧！

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鈴木廣告體育

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