她刮刮樂中10萬 男友從此要求約會「都妳買單」

2018-05-29 09:54 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友買刮刮樂中了10萬元，不料告訴男友後，對方態度大變，不但不再送禮給她，而且不管吃飯、看電影、出去玩都要求她付錢。女大生上網訴苦，煩惱要不要把獎金捐出去，網友看後表示：「你應該是要把男友分了，而不是把獎金捐了吧」。

女網友買刮刮樂中獎10萬元，不料告訴男友後，從此約會都要求她買單。示意圖，非當事人。本報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

女網友在《Dcard》論壇指出，她買彩券中了10萬，開心與男友分享喜悅，但從此兩人出去男友都不再付錢。她曾向男友抱怨，但男友總是說：「阿妳都中10萬塊了，這點錢根本就沒什麼啊，就給妳付又不會怎麼樣」。

原PO說：「先生，那是我買的刮刮樂，也是我中獎的，你到底憑什麼因為我中獎就什麼都讓我付」。她說朋友都不知道自己中獎的事，因為害怕朋友們會一直開口要求請客，所以只告訴男友，她大嘆不料男友因為自己中獎而變了，而且兩人最近一直吵架，讓她思考要不要乾脆把獎金捐了。

網友看了紛紛建議她放生男友：「你應該是要把男友分了，而不是把獎金捐了吧」、「同甘，也是要看對象的」、「十萬又不是十億，他是以為十萬有多少？」、「為了你中的10萬元就這個樣子，以後怎麼辦」、「幸好妳因為幸運中獎看清一個人！不然妳不知道到什麼時候才會看到他的這一面」。

但也有網友想了其他解套的方法：「如果是我，我會送一個還算貴重的東西給對方，從此就不要再提這個獎金」、「告訴他錢是要拿來存好不是拿來花的」。還有網友表示：「這說明中獎了不要說」、「中獎怎麼能跟別人說呢，傻傻的，連夫妻都不能說啊，哈哈哈，私房錢你不知道嗎？」