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學者：台灣家長對英文學習的焦慮感太深

2018-05-27 10:34聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

北市南港區東新國小的英語情境教室。圖／東新國小提供
北市南港區東新國小的英語情境教室。圖／東新國小提供
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近7成家長將孩子送到補習班或安親班學英文，實踐大學應用外語系講座教授陳超明分析，這凸顯兩個徵兆，一是家長對於英語學習的焦慮感太深，二是對學校英文教育的不信任。

他提醒，學校教育必須自立自強，更重視「持續學習」，並導入繪本、故事書閱讀，讓孩子習慣讀英文，才能讓家長相信學校教育。

陳超明認為，學校不該把學習的責任和壓力加諸家長身上，7成家長把孩子送補習班，「這是不對的」，不應由家長承擔責任，學校英文教育必須提高對於學生學英文的貢獻度。

「現在小學英文課程的設計，孩子是不可能把英文學好。」陳超明表示，小學英語教育最大的問題是上課時間太少，一周只有兩節，都會區學校班級學生數太多。他認為，小學英語課的重點應是「持續學習」，時間要夠長、練習要夠多，才會有好的成效，「不能把英文當成學科在教」。

至於家長的焦慮，陳超明說，有些家長可能因為自己英文不好而在職場升遷受阻，進而把壓力加諸孩子身上，希望孩子的英文一定要好；英文好、社經地位不錯的家長，則認為英文是孩子競爭的利器，希望孩子贏在起跑點，但學校一、兩小時的英文課又不夠，就把孩子送去補習班。

孩子入學前開始學英文，讓很多學校老師無所適從，陳超明表示，有補習的學生，學習進度一定「超越」學校，但班上也有沒補習的學生，老師很痛苦，最後只能照課本進度教，又常被有補習的學生牽著鼻子走，進度就會上很快，沒補習的孩子根本學不會，「兩邊家長都不滿意。」上了國中，讀英文就是為了應付會考，一旦國小沒跟上，就會有不少孩子放棄英文。

家長讓孩子學英文的最大問題是「沒有持續」。陳超明說，國小可以快樂學英文，但到了國中就是「被虐待」。他提醒家長，培養孩子持續閱讀英文的態度，以及接觸國外知識、卡通影片的習慣，「要有成效，而不是只有興趣。」

陳超明說，現在小學英文教育太僵化，課本枯燥無味，學校老師應該改變教學方式，把「持續學習」的概念放在學校。例如，利用早自習5至10分鐘，讓學生每天讀英文故事書；老師也不能只教課本，而是要導入繪本、故事書閱讀，這樣一來，有補習的學生可以接續外面補習班所學，也能激起沒補習的孩子的學習興趣。

他主張，小學應要建立質化和量化的能力指標，有「診斷」依據，也能讓孩子更有成就感。例如：小學畢業可以說30秒到1分鐘的英文口說自我介紹、基本生活問答、自我翻閱一本繪本或故事書、寫一張簡單的卡片等等。

師大附中英文科教師、同時也是三個孩子母親的吳詩綺表示，提升閱讀能力最好的方法就是多閱讀，找到程度適合的讀物，更是讓孩子願意持續閱讀的關鍵。

吳詩綺平常就會挑選適合孩子程度的英文書籍或繪本，與孩子一起共讀。她建議父母可以善用圖片與孩子對話、引導孩子的思考，或是用提問的方式引起孩子的好奇心、練習說明自己的想法與理由等等。過程中若是遇到關鍵的英文單字，可以放慢速度重讀，也不要直接告訴孩子單字的中文意思，而是透過圖片讓孩子聯想。藉由親子英文共讀的過程，不僅是英語的學習，也能讓孩子有更多的思考、練習表達能力。

補習陳超明

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