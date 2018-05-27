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調查：7成家長送孩子補英文 1成年砸近10萬

2018-05-27 10:25聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

放學後，不少學生在校門口整隊集合，一起到學校面對的安親班或補習班上課。本報資料照...
放學後，不少學生在校門口整隊集合，一起到學校面對的安親班或補習班上課。本報資料照片、記者郭政芬／攝影
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今天公布的「台灣兒少英語教育調查報告」顯示，近七成家長把孩子送到補習班／安親班學英文，其中三成家長一年花 4萬8000元讓孩子學英文，一成花費近10萬元。為什麼要讓孩子補英? 七成一家長表示，學校英語成績不足以判斷孩子的英語能力

ETS台灣區總代理忠欣公司委託世新大學知識經濟發展研究院民調中心，針對台灣國中小學童家長進行「台灣兒少英語教育調查報告」，發現四成二家長在孩子進入小學之前，就讓他們開始學英語，每周平均學習英語時間約6.3小時。

六成四家長認為，學校英語教育不足夠，因此有近七成家長還安排孩子到補習班／安親班學習英語；近五成家長認為，孩子到補習班／安親班學英語，幫助最大。

調查顯示，家長們期待孩子學英語的目的，最多人回答「國際化（人際溝通）」占39.9％，其次是「未來就業」占37.9％，「國內升學」占32.2％。

花錢讓孩子補英文成效如何？近七成家長表示了解小孩的英語能力，至於了解的方式，五成六是觀察孩子的口語表現，四成三參考學校英語成績，近兩成二是參考補習班的考試成績。

然而，也有七成一家長認為，透過學校的英語考試成績，不足以判斷孩子的英語能力，因此家長會選擇客觀的英語檢定，近三成七認為英語檢定須具備「國際認證」，近三成五認為需要能「幫助升學」，近兩成三認為「專業性」很重要。

而家長讓孩子參加英語檢定的目的，主要希望能夠評量孩子英語學習的進度（38.7％）、其次為協助孩子升學（22.8％），以及找出英語能力之強弱項（18.4％）。

「台灣兒少英語教育調查報告」問卷採電話調查法，調查時間為3月28日至4月9日。總接觸人數共2萬4115人，1070人訪問成功（成為有效樣本），訪問成功率為4.44％。

補習英語能力安親班

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