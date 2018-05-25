親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

跟台灣說再見的七年級博士生：台灣阻礙人才發展

專題／雙方過招全記錄 看川金會怎麼破局

回國即離婚！蜜月旅行帶大哥大嫂 連吃飯錢都要斤斤計較

2018-05-25 11:24聯合新聞網 綜合報導

一名網友分享自己的蜜月旅行得帶上丈夫大哥與大嫂，兩人還頻頻計較，讓她很崩潰。圖片...
一名網友分享自己的蜜月旅行得帶上丈夫大哥與大嫂，兩人還頻頻計較，讓她很崩潰。圖片來源／Ingimage
分享

上月才傳出有新婚夫妻蜜月旅行不僅要帶上婆婆與小姑，甚至新娘還得自費，爭議事件引來眾網友撻伐。現在又有網友丈夫的大哥與其老婆加入蜜月旅行，整趟旅程規劃都由自己一手包辦，大哥大嫂卻連吃飯錢都要計較，讓網友氣的回國後直接離婚

一名女網友在網上分享自己蜜月旅行的經驗，她表示大哥與大嫂主動表示想參與旅程，她本想說都是一家人不想計較太多，豈料整趟旅程規劃都是由她一手包辦，大哥大嫂還抱怨連連。她埋怨大嫂根本有公主病，來到日本後拼命購物，買到行李箱放不下，想要借放她的行李箱，但網友生氣表示「很重！我自己也要買伴手禮」。

四個人到了居酒屋準備用餐時，大哥竟開口表示要各付各的，該網友認為「炸物很難看出來是什麼」，然而丈夫卻打圓場的說「不會啦，我分得出來」，結果為了區分炸物，網友丈夫只能小心翼翼地剝開炸粉。

而當網友點的白酒蛤蠣上菜後，大嫂馬上說想吃，網友丈夫則回應「嫂子吃啊，有很多」，讓她非常不悅，吃飯的過程四人鮮少交談，只有大哥大嫂不斷筆記食物的價格，讓該網友崩潰寫「我好可笑，這是我的婚假你知道嗎」。

網友大嫂不斷嫌行程無聊，只想去百貨公司逛街購物。圖片來源／Ingimage
網友大嫂不斷嫌行程無聊，只想去百貨公司逛街購物。圖片來源／Ingimage
分享

到了民宿後，大哥大嫂又為了手續費的事情算了半天，等到該網友與丈夫獨處後，她生氣的告訴丈夫「不管怎樣，你都應該站我這邊」，丈夫卻回應「可是他們已經很幼稚了，妳再計較下去這幾天怎麼過」，丈夫的回應讓她很心寒，怒回「你到底是誰的老公」。

隔日一行人至奈良遊玩，大哥大嫂卻嫌無聊，又想逛百貨公司購物，該網友忍無可忍告訴丈夫「大嫂又要去百貨公司，我不去」，丈夫卻勸她「這樣氣氛會很差，我們可以去旁邊逛啊」，但網友不願妥協，問丈夫「老婆不開心，你快樂嗎？」

最後要離開日本時，網友大嫂沒有將行李托運，大哥焦急得向丈夫借了張信用卡補稅，因為大嫂把信用卡刷爆了。回台後該名網友心灰意冷，決定與丈夫離婚，無奈寫下「你自己慢慢和好友，和哥嫂生活一輩子吧，慢走不送」。

這段「婚姻毀滅愛情」的故事引發網友討論，同情留言「計較太多適合自己出門玩」、「我沒辦法接受婚假帶閒雜人等出遊」、「婚假是兩人世界啊」，網友鼓勵她「經濟獨立的人，不怕遇不到更好的」、「如果兩個人在一起的生活沒有比一個人的時候開心，那也沒有在一起的必要了」、「結束是為了更好的開始」，也有人認為「很多男人都覺得有上班賺錢回家就很偉大」，該網友則回應「我也賺錢回家，還包所有家事」。

網友對於丈夫的行為心灰意冷，回台後決定離婚。圖片來源／Ingimage
網友對於丈夫的行為心灰意冷，回台後決定離婚。圖片來源／Ingimage
分享

離婚婚姻
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

全職媽媽帶幼子公園喝咖啡 遭上班族嘲諷「媽蟲」

2018-05-25 10:34

爆笑學習單！評兒在家表現 崩潰媽好心給一分「怕他自尊受創」

2018-05-25 11:04

我愛一個人煮／記憶中的花捲

2018-05-25 06:00

流轉四季／那一樹黃燦燦

2018-05-25 06:00

我見我思／愛的熱血

2018-05-25 06:00

哥想拿4兄弟房產貸款投資 他苦惱：不給還能是一家人嗎？

2018-05-24 17:01

世代共好徵文優勝作品／親情是無價的

2018-05-24 06:00

親子手牽手／小孩該不該吃黑鮪魚？

2018-05-24 06:00

女性心聲／一個人在家時

2018-05-24 06:00

懷孕遇到要出國玩…她想把孩子拿掉 網友痛批自私

2018-05-23 21:24

世代共好徵文優勝作品／媽媽，我沒有生氣

2018-05-23 08:46

賞文迴響／懷念11號公車的記憶

2018-05-23 06:00

女性成長／先是自己，才是母親

2018-05-23 06:00

結婚收不收聘金？ 男友一句話讓她心冷放生

2018-05-22 16:46

父母50歲退休存款少少 40K男大嘆不敢交女友結婚

2018-05-22 10:43

賓士哥求解月入七萬為何沒女友 問題出在他的手？

2018-05-22 10:24

有互補更完美！心理醫師：你不需要與另一半共同擁有的8件事

2018-05-22 09:44

因為有愛 媽媽的理智線就可以像蜥蜴尾巴一樣無限再生

2018-05-22 09:05

生活趣聞／母憑子貴

2018-05-22 08:48

世代共好徵文優勝作品／躊躇的前程與細瑣的交代

2018-05-22 08:42

為母心情／不愛家家酒

2018-05-22 06:00

沒空幫小姑帶小孩成罪人 她慘被婆婆和老公圍剿

2018-05-21 13:15

胸大才是美？ 男生更愛微乳妹的十個理由

2018-05-21 10:37

生活的風景／仙人掌花開

2018-05-21 08:55

生活點滴／木棉燈火

2018-05-21 08:54

世代共好徵文優勝作品／給女兒的一封信

2018-05-21 08:53

今天是博物館日！全台博物館免費入館、好康優惠懶人包

2018-05-18 10:27

世代共好徵文優勝作品／互相回頭

2018-05-18 06:00

為母心情／陪伴達成率

2018-05-18 06:00

我愛一個人煮／酸菜肉末

2018-05-18 06:00

娶新移民比台灣人好？ 她聽了爆怒批「古板」

2018-05-17 21:35

結婚容易經營很困難！婚姻容易失敗有這些原因…

2018-05-17 15:39

女兒出嫁爸含淚告白 一句「你不愛了我帶她回來」感動上萬網友

2018-05-17 13:38

世代共好徵文優勝作品／媽媽在等你，你知道嗎？

2018-05-17 06:00

親子手牽手／因微笑與擁抱堅強

2018-05-17 06:00

家庭／家人關係：思念如長河

2018-05-17 06:00

給母親一點同理心 不是肚皮上放顆雞蛋這樣簡單

2018-05-16 15:34

3大原因揭密！為何閨密是地表最強的情敵？

2018-05-16 14:16

【兒童睡眠】7徵兆檢視孩子是否有睡眠問題

2018-05-16 11:38
看更多

熱門文章

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

王品炸豬排只有7分熟？ 超人氣名店出包業者道歉

2018-05-24 12:39

哥想拿4兄弟房產貸款投資 他苦惱：不給還能是一家人嗎？

2018-05-24 17:01

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

最強海鮮珠寶盒！東京第一海鮮丼「つじ半」6月底登場

2018-05-24 16:00

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

周末高溫上看37度 一張圖秒懂有多熱

2018-05-25 04:52

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

回國即離婚！蜜月旅行帶大哥大嫂 連吃飯錢都要斤斤計較

2018-05-25 11:24

阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

全職媽媽帶幼子公園喝咖啡 遭上班族嘲諷「媽蟲」

2018-05-25 10:34

今日星座運勢／獅子 工作運強旺 展現想法與能力

2018-05-25 00:00

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

肉感最高！ 全新品牌「肉肉山」6種肉讓你吃到飽

2018-05-24 19:18

阿勃勒花季！台南街頭黃金雨添浪漫

2018-05-24 12:07

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

影／憤怒鳥「空襲」 佛光大學有人一天被啄三次

2018-05-24 15:03

吳德榮：周末狂熱 將出現37度以上極端高溫

2018-05-25 07:50

爆笑學習單！評兒在家表現 崩潰媽好心給一分「怕他自尊受創」

2018-05-25 11:04

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

水陸兩用鞋下水也不怕濕 一周狂賣百雙

2018-05-25 09:38

膀胱也退休？全團等他尿意來原來是堵住了

2018-05-25 07:39

腸道壞菌讓人累！調查：4成上班族有腸胃與疲勞問題

2018-05-24 13:52

現代灰姑娘的玻璃鞋 用PVC打造清爽甜美風

2018-05-24 13:26

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52

高齡少子化 公務員育嬰侍親留職停薪增

2018-05-24 13:04

Lady M芒果季登場 用「愛文芒果千層」迎夏日

2018-05-24 18:19

機票、飯店都有隱藏費用！ 出國省錢密技告訴你

2018-05-25 10:43

影／健檢調查 你的肺臟恐在46歲後就開始老化了

2018-05-24 20:29

血汗海鮮遭控管制失利 漁業署重砲轟抹黑

2018-05-24 15:12

耐熱蘿蔔+硬秈米 這款蘿蔔糕不一樣！

2018-05-24 15:39

郭雪芙拍嬌蘭時尚大片 香水味激發新歌靈感

2018-05-24 20:49

就業媒合吸睛 風電水下銲接員日薪2萬

2018-05-24 20:57

我愛一個人煮／記憶中的花捲

2018-05-25 06:00

5月超熱又乾！ 賈新興：71年來第四高溫少雨

2018-05-24 14:25

謝佳見童心大發 為UNIQLO「裝」可愛

2018-05-24 16:57

我見我思／愛的熱血

2018-05-25 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top