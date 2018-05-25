回國即離婚！蜜月旅行帶大哥大嫂 連吃飯錢都要斤斤計較

2018-05-25 11:24 聯合新聞網 綜合報導



一名網友分享自己的蜜月旅行得帶上丈夫大哥與大嫂，兩人還頻頻計較，讓她很崩潰。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

上月才傳出有新婚夫妻蜜月旅行不僅要帶上婆婆與小姑，甚至新娘還得自費，爭議事件引來眾網友撻伐。現在又有網友丈夫的大哥與其老婆加入蜜月旅行，整趟旅程規劃都由自己一手包辦，大哥大嫂卻連吃飯錢都要計較，讓網友氣的回國後直接離婚。

一名女網友在網上分享自己蜜月旅行的經驗，她表示大哥與大嫂主動表示想參與旅程，她本想說都是一家人不想計較太多，豈料整趟旅程規劃都是由她一手包辦，大哥大嫂還抱怨連連。她埋怨大嫂根本有公主病，來到日本後拼命購物，買到行李箱放不下，想要借放她的行李箱，但網友生氣表示「很重！我自己也要買伴手禮」。

四個人到了居酒屋準備用餐時，大哥竟開口表示要各付各的，該網友認為「炸物很難看出來是什麼」，然而丈夫卻打圓場的說「不會啦，我分得出來」，結果為了區分炸物，網友丈夫只能小心翼翼地剝開炸粉。

而當網友點的白酒蛤蠣上菜後，大嫂馬上說想吃，網友丈夫則回應「嫂子吃啊，有很多」，讓她非常不悅，吃飯的過程四人鮮少交談，只有大哥大嫂不斷筆記食物的價格，讓該網友崩潰寫「我好可笑，這是我的婚假你知道嗎」。

網友大嫂不斷嫌行程無聊，只想去百貨公司逛街購物。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

到了民宿後，大哥大嫂又為了手續費的事情算了半天，等到該網友與丈夫獨處後，她生氣的告訴丈夫「不管怎樣，你都應該站我這邊」，丈夫卻回應「可是他們已經很幼稚了，妳再計較下去這幾天怎麼過」，丈夫的回應讓她很心寒，怒回「你到底是誰的老公」。

隔日一行人至奈良遊玩，大哥大嫂卻嫌無聊，又想逛百貨公司購物，該網友忍無可忍告訴丈夫「大嫂又要去百貨公司，我不去」，丈夫卻勸她「這樣氣氛會很差，我們可以去旁邊逛啊」，但網友不願妥協，問丈夫「老婆不開心，你快樂嗎？」

最後要離開日本時，網友大嫂沒有將行李托運，大哥焦急得向丈夫借了張信用卡補稅，因為大嫂把信用卡刷爆了。回台後該名網友心灰意冷，決定與丈夫離婚，無奈寫下「你自己慢慢和好友，和哥嫂生活一輩子吧，慢走不送」。

這段「婚姻毀滅愛情」的故事引發網友討論，同情留言「計較太多適合自己出門玩」、「我沒辦法接受婚假帶閒雜人等出遊」、「婚假是兩人世界啊」，網友鼓勵她「經濟獨立的人，不怕遇不到更好的」、「如果兩個人在一起的生活沒有比一個人的時候開心，那也沒有在一起的必要了」、「結束是為了更好的開始」，也有人認為「很多男人都覺得有上班賺錢回家就很偉大」，該網友則回應「我也賺錢回家，還包所有家事」。