父母50歲退休存款少少 40K男大嘆不敢交女友結婚

2018-05-22 10:43 聯合新聞網 綜合報導



一名網友po文表示，父母剛過50歲就退休，他月薪40K要養家讓他壓力很大。聯合報系資料照 分享 facebook

台灣的中年世代除了得煩惱不動如山的薪水，還要擔心奉養父母問題。一位網友在《PTT》論壇指出，他的父母剛過50歲就決定退休，而存款竟然只有50萬；雖然家裡還有間公寓，但他月薪4萬左右要養活全家實在有困難，讓他不敢交女朋友結婚，他上網求助引發網友熱議。

原PO表示，他的父母剛過50歲就決定不工作，並且對他說，因為錢都拿去栽培他了，沒讓他有學貸，以後就都要靠他養了。父母已經退休2年，現在整天在家裡看電視，讓他覺得無言，他表示雖然當子女盡孝道是人之常情，但自己月薪4萬全部拿去養家，讓他壓力很大。

原PO也曾經試著和父母溝通，是否要重新出去工作，但他父親說自己老了，母親也說她辛苦夠久了，仍然不願改變，讓原PO忍不住上網求助：「我到底該怎麼辦？」

有網友認為奉養父母天經地義：「人家畢竟也是養你長大阿，除非你覺得已經把他養你的還清了」、「沒學貸該笑了」、「有房子的話就當繳房貸」。有網友則聲援原PO：「4萬養自己OK，多養人不OK，跟他們說養他們就不用結婚」、「問他們，有這樣養他們的父母嗎」。

但也有網友質疑，不可能有人50歲敢在存款只有50萬時退休：「一定有藏啦，不然怎麼敢退休」、「他們只是想看看你會不會棄他們不顧」，但原PO回應：「沒有退休金，就真的是50歲到了自己離職，勞退年紀還沒到」。

還有網友表示對原PO的困擾感同身受，「爸媽因為身體因素也是50初退休，沒保險，沒存款，感覺自己未來當下流老人定了」、「我爸38歲龜到現在謝謝」、「我家45就不工作了，而且還負債」、「我家父母跟你家差不多年紀退休，還沒房子」。