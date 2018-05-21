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胸大才是美？ 男生更愛微乳妹的十個理由

2018-05-21 10:37聯合新聞網 文／網路溫度計提供

示意圖。很多小胸女孩天生就是發電機，在男人眼中有致命吸引力，除了因為她們堅持做自...
示意圖。很多小胸女孩天生就是發電機，在男人眼中有致命吸引力，除了因為她們堅持做自己、不隨波逐流、不迎合媚俗觀點外，其渾身還散發出一股難以言喻的性感氣息。圖／PAKUTASO
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還在用飛機場形容小胸女孩？那你就落伍啦！許多貧乳妞、平胸妹天生是發電機，在男人眼裡有這十大吸引力！

魅力無法擋！太平公主駕到！

說真的，胸大不一定就是美，平胸也能傲視群芳。每個女人生來都獨一無二，無論長相、身材都有其不同魅力，所以我們應該抱持自然就是美的心態去加以欣賞，不該用分級、歸類，甚至是物化的眼光去評斷。

而且你知道嗎？很多小胸女孩天生就是發電機，在男人眼中有致命吸引力，除了因為她們堅持做自己、不隨波逐流、不迎合媚俗觀點外，其渾身還散發出一股難以言喻的性感氣息。到底男生愛上小胸女孩有哪些理由呢？DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

No.10 小胸女孩穿衣時尚，特別是T恤

在許多男生眼中，女生穿衣好看比性感來的重要，因此少了「胸器」的女生反而較能穿出衣服時尚感，如同伸展台上的名模，駕馭各式各樣的服飾。

其中小胸女孩穿T恤最受男生青睞，原因是她們沒有豐滿女生上衣花色會斷碼、變形，甚至整個人感覺臃腫的困擾，加上簡約上衣能襯托出她們的中性美，格外吸引男性目光。

No.9 女孩胸部小而美，沒下垂外擴等問題

雖然從媒體報導的標題來看，關於事業線、籃球奶、巨乳的新聞相當吸睛，但可不是每個因好奇心而點進去的男生都買單。

不少人反應大乳房不僅有下垂Ｍ、外擴等問題，看起來超乎常人，像屁股長在胸上的畫面，還會帶給男生一種噁心感，立馬興致全無。由此可見，微乳妹堅挺的胸型，反而讓男生覺得小而美，感到精緻與細嫩，因而慾火中燒。

No.8 小胸女孩感覺平易近人、好相處

近年網路流傳一句話，那就是「胸不平，何以平天下」，顯見貧乳當道，是吸引男性的一大特質。

主要原因不外乎前凸後翹的女生，給人一種火辣辣的距離感，個性看起來霸氣、豪邁又強勢，感覺想進一步交往就要被吃死死。反觀小胸女孩少了女王爆乳氣勢，顯得較為清純、容易親近。

No.7 小胸女孩骨感、柔弱又單薄，男生保護欲盛

正所謂青菜蘿蔔各有所好，對於保護欲強或偏好骨感的男生來說，再沒有任何人比纖細妹子要來得有女人味了。

關於這一點，普遍偏瘦的微乳妹正好符合條件，因為別說胸部了，她們可能連掰掰肉、副乳都沒有，外型讓人感覺單薄柔弱，因此許多男生會情不自禁想擁入懷中，用厚實胸膛與強壯手臂細心呵護。

No.6 虧女友是飛機場，增加情趣又表現真愛

從刻板印象來看，天使臉孔、魔鬼身材的女生是外貌協會男生首選，也因為這樣多數人覺得他們膚淺，相對來說，若你胸部平平他依然喜歡你，就代表真愛成分很高！

「放一百八十萬顆心，我絕不是因為胸部才愛妳！」雖然男人這麼說讓人很火，可換個角度想，小胸女孩成長過程可能較沒自信，直到遇見對的人，願意接受妳的全部，認為這樣的妳才是最漂亮的，就代表你倆的愛情獨具內涵，契合的不僅是外表，還有內在，未來必定幸福快樂！

No.5 小胸女孩少了風塵味，多了一種個性、知性美

承第十名所言，平胸美眉挑衣服輕鬆許多，T恤圖案不用擔心青蛙變大眼蛙，襯衫也不怕扣子被撐開，穿緊身上衣少了令人遐想的空間，總之散發風塵味的機率大幅降低。

加上近年中性風崛起，放眼國際時尚舞台，各式各樣奇異、極具設計剪裁的服裝，看起來俐落又有型，而這種衣服正唯獨小胸女孩能駕馭！因為只有她們能充分展現出服裝的幹練感與知性美，令男生深深著迷！

No.4 小胸女孩較少駝背，挺胸模樣充滿自信

說起來很無奈，豐滿女生因為發育早，又適逢羞澀的青春期，所以從小習慣駝背，掩蓋自己傲人胸圍。直到長大，背2顆「鉛球」在胸前的感覺，不難想像負擔肯定很大，長期負重結果不只會腰痠背痛，還導致駝背加劇。

基於上述種種因素，很多胸部大的女生體態沒有平胸女孩來得好，相較下顯得無精打采、沒自信，難以獲得男生青睞。

No.3 小胸女孩與生俱來清新、清純的特質

你是時尚教主嗎？那眼尖的你肯定注意到了，許多獨具仙氣的飄逸洋裝常常只有平胸女孩撐得起來，原因是胸部太大，容易讓飄飄衣服看起來鼓鼓的，導致仙女氣息蕩然無存。

因此很多獨愛清新風的男生，會以小胸至上，認為這樣的女友無時無刻都很可愛，跟她交往就像看著含苞待放的花蕊，不敢輕易動邪念，或興起想玩玩、一夜情等玷污念頭。

No.2 男生愛小胸女孩理由很簡單，至少是真的！

很多男生崇尚自然，討厭經過加工、假假的東西，因此他們無法接受女友動刀，改變自己身材或容貌。

但在交往前女方就進廠維修了怎麼辦？還不簡單！找平胸妹子就對啦！雖然這年頭也有人做「縮乳手術」，但是那機率在台灣頗低，所以洗衣板女友幾乎可以保證是原裝的，沒有整形疑慮。

不過，這類型男生通常只要女生胸部是「真的」，那可大也可小，畢竟身材是其次，遇到喜歡的人才最重要。

No.1 小胸女孩零媽媽味，感覺年輕、永保女孩氣息

這一點無可厚非，因為每個人都喝母奶長大，難免會將渾圓大奶與母親聯想在一塊，每每看到腦中甚至可能浮現出「媽媽的臉」。

因此部分男性對大奶無感，畢竟他想討的是老婆，不是老媽，「有奶便是娘」這句話意象終究無法套用在他身上。

同理而論，這個「媽咪情結」也會影響女生外觀年齡。在男生眼中，元素奶女生外型大多較胸大女生年輕，且永保青春氣息，所以忍不住多看兩眼。

表／網路溫度計提供
表／網路溫度計提供
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想看更多精彩內容及圖片嗎？全在本文裡喲>>>《大ㄋㄟㄋㄟ=媽媽味？男人更愛貧乳的十大理由

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