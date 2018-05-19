「第一次吃到玉米濃湯」 IKEA攜手展望會支持愛心送餐

2018-05-19 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣世界展望會與企業IKEA宜家家居，長期關心弱勢家庭兒童的營養需要，自2010年起合作愛心送餐服務，為台灣貧童提供早餐、晚餐或營養補充品，今年愛心送餐方案除原有的偏鄉服務據點外，新增新店、基隆、新竹、宜蘭4個城市型的據點，預計在全台共40個台灣世界展望會的服務中心及工作站提供兒童營養餐食。

在雲林，來自單親家庭的小欣，爸爸在2015年因中風導致行動不便，目前住在養護中心，將小欣和哥哥、姊姊三人交由大伯夫婦照顧。大伯育有三名子女，家中經濟原已吃緊，加上還需撫養小欣兄妹及祖父，餐食支出因此較為節省。展望會社工發現小欣的身形較同齡孩子瘦小，就透過愛心送餐方案，為小欣提供每日營養早餐，現在小欣可以每天變換不同種類的早餐，也比以前吃得更營養了。

在高雄山區，來自有12人的大家庭的小珊，全家生計僅依靠爸爸從事板模工的薪水支撐，每日三餐就是白飯加一碗湯，偶爾才會多一兩道菜；小珊也會打包學校營養午餐剩下的菜餚和水果，帶回家與家人一起吃。展望會透過愛心送餐方案，提供小珊家肉鬆、雞蛋、玉米濃湯等食材，使小珊和兄弟姊妹們在飲食上有較多選擇，營養攝取能夠均衡一些。「第一次吃到玉米濃湯」

IKEA副行銷經理吳語涵說明企業投入愛心送餐服務的初衷，IKEA認為「家」是全世界最重要的地方，「兒童」則是全世界最重要的人，透過展望會合作愛心送餐服務，連結各地學校、商店、教會、部落廚房和課輔班的資源，為兒童提供免費餐點，期盼送餐服務能幫助孩子有力氣快樂學習、健康成長。