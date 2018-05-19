跨國送愛！貝斯里Rosa受清大生幫助 圓了讀書夢

2018-05-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



中美洲友邦貝里斯的Rosa Cetina，因為有了清大生的幫助，翻轉了人生！Rosa Cetina家境困難，「有一餐沒一餐」，更別談「就學」。直到，清華大學學生所組的志工團「貝里斯」，到了當地提供她全額高中學費，一圓讀書的夢想。

團員楊欣瑜說，在貝里斯，義務教育只到國小，接著升學就是「高中」，讀完高中4年則可繼續升學讀大學。在貝里斯擁有穩定雙薪收入的家庭，年收入約僅台幣30萬元，可是，4年制高中學費就要10萬元，不少優秀學生無法負擔學費而失學。

楊欣瑜說，貝里斯志工團每年都透過書面審查、當地面試和家訪選出獎學金得主，由清大生向台灣企業募款，提供4年全額高中學費共10萬元。而Rosa Cetina是在3年前通過申請的學生。

「我真的很感恩」Rosa Cetina（15歲）說，她的家境困難，母親一直希望她國小畢業，馬上回家工作，才可賺錢。但她的求學慾望強烈，「太想學習了」。因此，當通過獎學金申請後，她很珍惜這次的學習機會。

Rosa Cetina說，她嚴格要求自己，課堂上全神貫注聽講學會課程內容，放學後留在學校完成作業，並協助同學寫作業，「將所學教會別人才是真正的學習。」雖然她每天來回通勤得花3小時，但她仍天天準時上課，直說「這樣才能對得起台灣的資源協助。」等她完成高中學業，目標就是申請到清大讀書。