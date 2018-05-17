娶新移民比台灣人好？ 她聽了爆怒批「古板」

2018-05-17 21:35 聯合新聞網 綜合報導



有女網友住院時聽到隔壁病人對於娶媳婦的一番話，讓她聽了很不是滋味。 圖／ingimage 分享 facebook 現代社會進步，許多觀念也和以往大不同，但在許多年長者的心裡，仍然有一些根深蒂固的想法。有位女民眾在住院時聽到隔壁的一名阿姨說新移民當過看護，娶回來全家都好命，若娶台灣人就會做到累死，此番言論讓她聽了很傻眼，認為這樣的想法太古板。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道，這名阿姨覺得娶新移民多好，因為她們當過看護，娶回來後家裡全部都會整理好，很好命，反觀娶台灣人就會做到死、累到死，這些話聽在原PO耳裡覺得這位阿姨的觀念太古板。

原PO很想跟這位阿姨說「妳嫁了要伺候一整家人、打掃一整家是妳的事，不代表別人家的女兒嫁過來要被如此對待」，她批評為何什麼事情都是叫別人的女兒做，什麼叫娶媳婦回來就是要打掃整理，「妳沒手沒腳，沒兒子沒女兒嗎？」她說沒有哪個女生生下來就是要被當丫鬟養的，每個女生都是她們父母的掌上明珠，都是公主，不要拖別人家女兒下水。原PO霸氣的說「以後我女兒要是被這樣對待，林祖媽帶回來自己養」。

許多網友都同意原PO的看法，「新移民過來也是很辛苦，既然結婚了，要好好對待人家」、「因為在她們的觀念，娶是回家幫忙，要不然娶妳做什麼」、「叫他兒子娶看護就好啦」、「自己的兒女都是寶，別人的女兒死不完」、「難怪台灣女生不婚的多，因為巫婆太多了」、「為難女人的不就都是女人」、「有的婆婆一副媳婦欠她的姿態，她還真以為自己是皇太后可以對媳婦頤指氣使！人是互相的，不是欠妳的」。

還有網友分享親身經驗表示，「所以我表弟的老婆就這樣跑了」、「我婆婆也是...已經把家事給媳婦做這件事當成理所當然」、「我婆婆曾跟我抱怨我小嬸，說她這個不好，那個不對，什麼又踩到她的點，我只跟她說，不要檢討別人的孩子，要檢討的是自己的孩子，她瞬間閉嘴」。