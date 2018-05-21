世代共好徵文優勝作品／給女兒的一封信

2018-05-21 08:53 聯合報 Jason



圖／Dofa 分享 facebook

親愛的女兒，妳好：

爸比好想找妳聊一聊內心話，但始終提不起勇氣，所以我選擇用文字的方式來表達，讓妳在內心最平靜的時候可以再看一次，重新做思考。

每次看到妳跟妳媽咪吵架、生氣，然後各自走進房間，我可以感受妳媽咪心中的無助感，而妳呢？我想應該是很生氣吧！而我呢？是歷歷在目且痛在我心。爸比猜，妳應該是認為為什麼妳媽咪想做什麼就做什麼，她做什麼都對；而別人做什麼、怎麼做她都有意見，都要照著她的方式來才可以。妳媽咪在日常生活中常常扮黑臉，寧可讓我們誤會，甚至討厭她，都默默承擔下來，不會因此而怪我們；因為她堅信，未來花開飄香之時，這一切的苦楚及犧牲都是值得的。

爸比記得妳出生四、五個月時，左腳髖關節異常，到林口長庚醫院開刀，在妳痛得哇哇叫時，要抱著妳不斷安撫，避免吵到鄰床病人；住院期間，全由妳媽咪一個人包辦大小事，她卻從不提身心的疲憊，爸比在她臉上僅看到喜悅，因為妳的手術順利且成功。

妳的出生，家中成員都非常開心，妳媽咪和我都知道妳是一個獨立的個體，不屬於媽咪和我，而是完完全全屬於妳個人；目前正處在尷尬青春期的妳，到底適合哪種教養方法，我想妳媽咪和我已經沒有能力影響妳了，我們僅能陪在妳身邊和妳一起往前走，讓妳不孤單並且有所依靠。

我們並不是反對妳上網看漫畫、看影片、滑FB，只是希望在此學習階段的人生中，妳能將它們當作是小菜來品嘗，因為這些事現在少做並不表示將來會消失不見，未來隨時還可以做；值此之際，妳應該將重心放在學業上，過了這個黃金學習階段，人的心智發展也已到緩升近乎停滯的狀態。

最後，爸比要跟妳說，妳媽咪和我並不是完美無暇的人，我們只是非常平凡的市井小民。有段話想分享給妳，「心若改變，態度就會改變；態度若是改變，習慣也是會跟著改變；習慣改了，性格也會改變；性格改變了，人生就會轉變。」

最近我看了徐重仁的書《用心，就有用力的地方》，做了一件以前我不好意思做的事，那就是跟出版社要了五月天的海報；出版社不但贈送海報，還加碼五月天的畫冊，雖然開口時很掙扎，但我覺得改變雖然會帶來短暫的痛苦，隨之而來的卻是快樂。

送上五月天的海報及畫冊給妳，爸比相信只要妳有心，就一定有力，希望將來妳會是一位有自信、又快樂的人，我愛妳。

爸比