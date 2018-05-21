生活點滴／木棉燈火

2018-05-21 08:54 聯合報 陳得勝



任教學校旁的仁愛路，夾道的木棉花開得好亮麗，好似上天垂掛下來的彩霞花籃，此時正是木棉的慶典，整年蓄蘊與錘鍊全凝聚在此刻恣意綻放，而一學期的「學校日」也在此時展開。

少子化的今日，家長分外關心孩子，從踴躍出席到得在教室中加椅子即可見一斑，關心的問題從功課、迷手機、談戀愛、晚上不蓋被、天冷不加衣……無所不包，有位氣質高貴的媽媽私下對我說，相命師說她的孩子是「六兩富貴命」，最好不要掃地，否則會把命掃薄，能否改做其他班務？哇！這是什麼邏輯？也有一位高壯豪邁的爸爸低聲告訴我：「請老師勸我女兒不要一面做功課一面滑手機，但千萬不要告訴她是我說的，不然回去我一定會被她罵。」啊，難道要說是我夢到的？

就這樣，學校日直到天色暗了才結束，我把家長意見表收好，抬起頭來，發現一位媽媽怯怯地走過來，說其他家長都很有學問，她連國語都說不好，不敢發言，現在才敢跟老師講。她談起她那個乖巧卻會偷看色情網站的孩子，請我多輔導。

當她離去，瘦小的背影經過校門口那棵盛開的木棉樹時，木棉樹有如千手觀音，很有韻致地張開手臂，掌中朵朵橙紅花朵都是璀璨的燈火。倏然間，我覺得她像是一位巨人。整個下午與家長們交談，無論是怎樣的學歷、身分、地位、經濟，都在為兒女操勞；不管他們的想法和要求合不合理，所有父母都像木棉燈火，燃燒自己照亮子女。

回到家打開電腦，看到一封畢業生的來信，熱情洋溢地細訴多采多姿的大學生活，並感謝我曾以「木棉燈火」鼓勵他們。記得那年的畢業紀念照就是在木棉樹下拍的，我以木棉花如智慧之燈照亮他們予以鼓舞。拍完照我還滿溢浪漫的木棉情懷，步上講台在黑板寫上作文題目「一季風華展木棉」；收回作文，看到這位學生寫著：「木棉花期雖只十來天即凋謝，卻開得明燦豔麗，我換腎後的身體也如木棉花，即使短暫也要像木棉燈火般活出光輝燦爛……」愧煞我也！是他教我生命不在長短而在於精采，該感謝的人是我才對。

屋外雖暗了，屋內卻有信、有情、有木棉燈火……真好！