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生活的風景／仙人掌花開

2018-05-21 08:55聯合報 洪金鳳

圖／洪金鳳
圖／洪金鳳
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農曆年時，澎湖的仙人掌還只是仙人掌，翠綠多刺的外表，看起來總覺得少了些什麼。

沒想到進入四五月，當天氣開始變得暖和，我忽然發現仙人掌花開，黃色的花朵洋溢著旺盛的生命力。

澎湖

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