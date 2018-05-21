生活的風景／仙人掌花開

2018-05-21 08:55 聯合報 洪金鳳



圖／洪金鳳 分享 facebook

農曆年時，澎湖的仙人掌還只是仙人掌，翠綠多刺的外表，看起來總覺得少了些什麼。

沒想到進入四五月，當天氣開始變得暖和，我忽然發現仙人掌花開，黃色的花朵洋溢著旺盛的生命力。