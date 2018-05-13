晚婚風氣盛 35歲初當媽比例創新高

2018-05-13 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



隨著國人晚婚風氣越盛，女性生育年齡也跟著拉高。根據內政部最新統計資料顯示，106年生育第1胎的生母平均年齡30.8歲，其中35歲以上生第1胎者，自96年7.8％逐年增加至106年21.3％，較105年也增加1.7個百分點，創下歷年新高，顯示初為人母者年齡超過35歲人數大幅增加，婚育年齡再往後遞延。

統計顯示，近10年國人女性初婚年齡逐年延後，由96年28.06歲上升至106年30.03歲，10年間增1.97歲，生育年齡亦隨之往後遞延；而嬰兒出生數中，除99年逢虎年出生16萬6千人較少外，其餘各年均在19萬人以上，106年計19萬4616人，較105年減少1萬2984人，下降6.25％。

生母生育胎次部分，統計顯示，各年嬰兒出生人數中，生母為生育第1至2胎者之比率較高，大致維持在9成上下，3胎以上比率則在1成左右。106年生母為第1胎者占50.52％，第2胎者占37.82％次之，兩者合計占88.34％，較96年微減0.98個百分點，較105年微減0.37個百分點。

統計顯示，生母年齡部分， 106年出生嬰兒之生母平均年齡為31.97歲，較105年31.85歲微增0.12歲，較96年29.53歲增加2.44歲，且呈逐年上升趨勢；其中以30-34歲者7萬3660人占37.85％最多，35-39歲者4萬7949人占24.64％次之，25-29歲者4萬5525人占23.39％居第3。

近10年年齡層結構分析，未滿30歲生育第1胎之生母比率呈下降趨勢；30-34歲者則在103年達最高後再反向減少；而35歲以上才生育第1胎者，自96年7.76％逐年增加至106年21.27％，增加13.51個百分點，較105年微增1.73個百分點，顯示國人婚育年齡續呈遞延現象。