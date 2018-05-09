調查：六成媽媽心聲「別強迫親子同室、餵母乳」

2018-05-09 10:43 聯合新聞網 文／親子天下提供



圖片來源／ Photo on unsplash by Dakota Corbin 分享 facebook 世界衛生組織(WHO)建議，嬰兒應該純母乳哺育6個月，而且可以持續至2歲以上。當全世界開始開始推動愛嬰醫院 (baby-friendly hospital) 及正視母乳哺餵，台灣也跟上了世界的腳步，透過國際母乳協會的協助，開始培育母乳哺育的種子講師；並且參考國際愛嬰醫院的10大步驟，從2001年起開始實施全國母嬰親善醫療院所認證。根據WHO及國健署資料顯示，2015年時，台灣6個月以下純母乳哺育率45.4%已經超越全球平均38%，在國際級的好成績背後，母親的哺乳親身感受又是如何呢？

《親子天下》在2018年3月針對3歲以下幼兒的母親進行網路調查，總共回收超過1,100份問券，其中有16.1%的人在生產的院所學習哺餵母乳時，感到「非常有壓力」，而且是「非常沒有壓力」的人的兩倍(表1)。母乳哺餵原本是件健康、自然的事情，為什麼會讓媽媽們壓力很大，覺得崩潰呢？

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《親子天下》調查發現(表2)，將近76%的媽媽希望在醫院時能有醫護人員教導如何哺餵母乳，但是台灣每名產科護理人員平均照顧8到10位產婦，區域型醫院則可能多至12到15名媽媽，第一線醫護人力的不足，無法讓產後媽媽們得到完整的照顧。此外，近63%的媽媽希望醫院不要強制母嬰同室，並且能更彈性的提供配方奶，只有7.3%認同現行母嬰親善醫院的規定「除非有醫療需要，不提供母乳以外的食物」、5.8%認同「產後24小時母嬰同室」。

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在「母乳最好」的政策宣導下，有超過3成媽媽(表3)希望可以餵到孩子自然斷奶，但是有超過56%的媽媽(表4)母乳哺餵未達預期時間，分析背後原因，有近7成(表5)媽媽表示是因為「奶量不足、追奶不成功」、再來有近5成媽媽是因為產後產生身心不適的狀況，例如肩頸痠、背痛、煩躁、憂鬱等。在哺乳達到產前期望者，有超過半數(表6)在生產院所學哺餵母乳時沒有壓力，顯示催乳無效，輕鬆學哺乳才是王道。本次網路調查也發現，(表7)非24小時親子同室的滿意度(65.9%)高於24小時親子同室者(50.6%)。

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在台灣，「母乳哺餵」已經深植人心，根據《親子天下》調查有98.6%的媽媽(表3)產前就希望哺餵母乳，但是我們也發現回收的上千份問券中，其中有一題「哪些話哺乳媽媽聽到會很有壓力？」開放媽媽們自由填寫，結果有近8成填答者留言大吐苦水，像是：「寶寶還在哭，他有喝飽嗎?」、「不要親餵，這樣你怎麼知道他吃多少?」、「你餵配方奶喔?母奶比較好啦！」、「你是在按摩還是在擠奶?」、「你的哺乳姿勢有問題，應該學會所有姿勢！」。

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其實，媽媽們真正需要的母嬰親善政策並不是計分比賽般的條文，而是更多體貼、同理及更多元彈性的支持，畢竟母嬰親善的核心精神，應該是「母嬰」而不是母乳。

2018親子天下「我們需要什麼母嬰親善政策」調查說明，自2018年3月12日至3月19日採網路調查，回收問卷1,156份，有效問卷1,129份，調查對象為3年內在台灣有生育經驗的母親，81%填答者在母嬰親善醫院生產，有78.1%居住於6都。