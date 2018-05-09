親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

NBA／保羅41分0失誤 生涯首闖分區冠軍賽

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

調查：六成媽媽心聲「別強迫親子同室、餵母乳」

2018-05-09 10:43聯合新聞網 文／親子天下提供

圖片來源／Photo on unsplash by Dakota Corbin
圖片來源／Photo on unsplash by Dakota Corbin
分享
世界衛生組織(WHO)建議，嬰兒應該純母乳哺育6個月，而且可以持續至2歲以上。當全世界開始開始推動愛嬰醫院 (baby-friendly hospital) 及正視母乳哺餵，台灣也跟上了世界的腳步，透過國際母乳協會的協助，開始培育母乳哺育的種子講師；並且參考國際愛嬰醫院的10大步驟，從2001年起開始實施全國母嬰親善醫療院所認證。根據WHO及國健署資料顯示，2015年時，台灣6個月以下純母乳哺育率45.4%已經超越全球平均38%，在國際級的好成績背後，母親的哺乳親身感受又是如何呢？

親子天下》在2018年3月針對3歲以下幼兒的母親進行網路調查，總共回收超過1,100份問券，其中有16.1%的人在生產的院所學習哺餵母乳時，感到「非常有壓力」，而且是「非常沒有壓力」的人的兩倍(表1)。母乳哺餵原本是件健康、自然的事情，為什麼會讓媽媽們壓力很大，覺得崩潰呢？

分享

《親子天下》調查發現(表2)，將近76%的媽媽希望在醫院時能有醫護人員教導如何哺餵母乳，但是台灣每名產科護理人員平均照顧8到10位產婦，區域型醫院則可能多至12到15名媽媽，第一線醫護人力的不足，無法讓產後媽媽們得到完整的照顧。此外，近63%的媽媽希望醫院不要強制母嬰同室，並且能更彈性的提供配方奶，只有7.3%認同現行母嬰親善醫院的規定「除非有醫療需要，不提供母乳以外的食物」、5.8%認同「產後24小時母嬰同室」。

分享

在「母乳最好」的政策宣導下，有超過3成媽媽(表3)希望可以餵到孩子自然斷奶，但是有超過56%的媽媽(表4)母乳哺餵未達預期時間，分析背後原因，有近7成(表5)媽媽表示是因為「奶量不足、追奶不成功」、再來有近5成媽媽是因為產後產生身心不適的狀況，例如肩頸痠、背痛、煩躁、憂鬱等。在哺乳達到產前期望者，有超過半數(表6)在生產院所學哺餵母乳時沒有壓力，顯示催乳無效，輕鬆學哺乳才是王道。本次網路調查也發現，(表7)非24小時親子同室的滿意度(65.9%)高於24小時親子同室者(50.6%)。

分享

分享

分享

在台灣，「母乳哺餵」已經深植人心，根據《親子天下》調查有98.6%的媽媽(表3)產前就希望哺餵母乳，但是我們也發現回收的上千份問券中，其中有一題「哪些話哺乳媽媽聽到會很有壓力？」開放媽媽們自由填寫，結果有近8成填答者留言大吐苦水，像是：「寶寶還在哭，他有喝飽嗎?」、「不要親餵，這樣你怎麼知道他吃多少?」、「你餵配方奶喔?母奶比較好啦！」、「你是在按摩還是在擠奶?」、「你的哺乳姿勢有問題，應該學會所有姿勢！」。

分享

其實，媽媽們真正需要的母嬰親善政策並不是計分比賽般的條文，而是更多體貼、同理及更多元彈性的支持，畢竟母嬰親善的核心精神，應該是「母嬰」而不是母乳。

2018親子天下「我們需要什麼母嬰親善政策」調查說明，自2018年3月12日至3月19日採網路調查，回收問卷1,156份，有效問卷1,129份，調查對象為3年內在台灣有生育經驗的母親，81%填答者在母嬰親善醫院生產，有78.1%居住於6都。

母乳親子天下WHO嬰兒
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

解決問題不求人！觀察、分析 爸媽自己就是教養專家

2018-05-09 09:33

長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58

家庭／生活見聞：君子近庖廚

2018-05-09 06:00

親子之間／兒子的誤解

2018-05-09 06:00

生活的風景／蜘蛛抓到霧了

2018-05-09 06:00

阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03

友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對

2018-05-08 17:59

孩子從繪畫中學了什麼？劉俐穎：欣賞自己的與眾不同

2018-05-08 15:49

第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大

2018-05-08 15:47

花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」

2018-05-08 13:51

熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」

2018-05-08 11:55

媽媽角色若計酬 女性認為月薪應逾5萬3

2018-05-08 11:15

給爸媽的七個小叮嚀 讓孩子的專注力在生活中成長

2018-05-08 10:24

別人認為你幸福，就是真的幸福嗎？

2018-05-08 10:09

你以為是關心？學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同

2018-05-08 09:46

家庭／親子互動：我們是個團隊

2018-05-08 06:00

女性成長／一場關於傳統思維的談判

2018-05-08 06:00

相處之道／欣然接受洗腦的公公

2018-05-08 06:00

和恐怖情人分手 怎麼避免被糾纏、報復？

2018-05-07 16:07

婚姻中沒有人懂她的心情！心力交瘁更看透男人

2018-05-07 15:55

政府育兒政策 媽媽只打50分

2018-05-07 14:23

女人嫁男人，是嫁給他的車和房？

2018-05-07 14:01

時間等等我！媽媽的「佛系時間管理法」

2018-05-07 11:58

她們的世界／陳穎亭，沁染時間封存記憶

2018-05-07 06:00

親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-07 00:07

親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-06 21:02

育兒比工作更有成就感？親職作家：孩子讓我發現了另一個自己

2018-05-05 14:00

一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點

2018-05-05 08:00

夫怨妻婚後「大變樣」 網狂按讚讓他大失血50萬

2018-05-04 16:05

一解「公主病」女孩 其雙親不一定對她特別寵愛

2018-05-04 10:59

是一頭熱還是愛牠一輩子？情侶共養寵物5大好壞處

2018-05-04 09:15

相處之道／沒說清楚不准睡

2018-05-04 06:00

我愛一個人煮／麵糊麵糰做蛋餅

2018-05-04 06:00

女性成長／年齡與母親

2018-05-04 06:00

一個女生去旅行／關於「獨游」勇氣背後所需注意事項

2018-05-03 15:30

月入27K孝親費就要1萬 父母一句話讓他超心酸

2018-05-03 13:34

打臉賴揆私幼公共化 教團批：只是套上公共化的帽子

2018-05-03 11:57

一顆足球背後的運動教養哲學

2018-05-03 08:00

生活點滴／11號公車

2018-05-03 06:00
看更多

熱門文章

比丘尼大了肚子 原來是子宮肌瘤

2018-05-08 12:32

鋒面走比預期快！氣象局：明晚才會真正離台

2018-05-08 11:10

金門打雷3177次？民眾：係金的！我家電視燒壞

2018-05-08 12:16

熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」

2018-05-08 11:55

友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對

2018-05-08 17:59

北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他：有比台灣好嗎？

2018-05-08 18:08

第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大

2018-05-08 15:47

日客留得住？李茂生：台灣人絕對有本事把九份弄成墾丁

2018-05-09 07:04

台南高雄豪雨特報！ 吳德榮：鋒面南移 明起逐日回暖

2018-05-09 06:26

阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03

當歸、肉桂等中藥食材擬納管 業者：恐限縮產業發展

2018-05-09 00:20

全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價

2018-05-08 17:35

雨勢今晚就趨緩 不夠水庫解渴

2018-05-09 00:22

金門昨雷雨交加！一張圖驚見9小時閃電逾三千次

2018-05-08 11:27

「鼻水」流到快崩潰…竟然是腦脊髓液

2018-05-08 23:54

衛福部新草案引議 肉桂、當歸未來只能在中藥行買？

2018-05-08 11:23

7種迅速擺脫悲觀的方法 研究證實：5分鐘內改變心情

2018-05-09 08:33

他問母親節該送妻什麼 網友一致勸「搬出去最棒」

2018-05-08 13:31

影／遇上屁孩羊 汪汪也沒轍 日本牧羊犬秀超卡哇伊

2018-05-08 15:02

大樂透連17槓 頭彩上看4.6億元

2018-05-08 13:11

花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」

2018-05-08 13:51

服裝界奧斯卡登場 大都會博物館晚宴展梵蒂岡聖物

2018-05-08 11:08

Met Gala三年來印象最驚呆 就這5件了

2018-05-08 12:19

Met Gala紅毯時尚大亂鬥 Jared Leto搶鏡度不輸女星

2018-05-08 15:05

今日星座運勢／水瓶 淡紫色幸運 閒話家常放輕鬆

2018-05-09 00:00

長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58

國健署推飲食餐盤概念 照著吃熱量不超標

2018-05-08 11:51

不怕CR-V超車 RAV4推出極智安全版

2018-05-08 17:29

嘉義雙潭水庫進水7萬公噸 一天都不夠用

2018-05-08 15:15

職場女性壓力大！單身焦慮存款不足、已婚煩工作

2018-05-08 13:25

學者：藥食同源全世界都推廣 我國怎限制發展？

2018-05-08 11:35

水情吃緊！梅雨鋒面報到曾文水庫進帳4天用水量

2018-05-09 10:01

鋒面影響 今高溫25至28度有雨

2018-05-09 04:53

國賓飯店明園西餐廳 4人同行1人免費再送百元麵包券

2018-05-08 15:13

大雨特報！中南部留意雷雨及局部較大雨勢

2018-05-09 08:15

要插管還是要氣切？醫病共同決策其實有撇步！

2018-05-08 18:05

梅雨季春雨洗滌 全台空氣好多了

2018-05-08 13:38

南部水情吃緊水稻結穗農民急 嘉義凌晨降雨暫止渴

2018-05-08 11:38

國健署推「我的餐盤」 強調飲食健康比例

2018-05-08 23:48

珍稀八色鳥棲地 宜蘭龍泉步道封路護鳥

2018-05-08 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top