親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

美國退出啦！撕毀伊朗核子協議 川普再開經濟制裁

MLB／曾仁和本季初先發 2局失3分飆3K退場

長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58聯合新聞網 文／網路溫度計提供

圖片來源／Photo on unsplash by Caleb Ekerot...
圖片來源／Photo on unsplash by Caleb Ekeroth
分享
當個男人不簡單，除了要符合普世社會期待的價值觀，一肩扛下各式各樣的責任，還得努力達成女友心目中理想的樣子，想辦法讓自己成為一個既能逗女友開心，又搬的出台面，還要有能夠給予下半輩子穩定生活的能力，當男人真的很累！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，幫各位男性朋友整理出網友心中「完美男友」的十大條件，如果你還在魯，不妨看一下這十個選項自己中幾個，朝這方面好好努力。女性朋友也可以好好審視一下，對比這份名單，看看自己訂下的條件是否過於嚴苛，畢竟沒有人天生是完美的，愛一個人有時候是願意包容對方的缺點，而不是喜歡他的優點！

No.10 床上功夫一流

對於男人來說性與愛不僅常常可以分離，更常常凌駕於愛情之上，不過對女性來說往往是有愛才有性，當然，完美的愛情還是不能缺少令人滿意的性事。

同一件事男女的想法雖然不太一樣，但性生活對每個人來說都是生活裡不可或缺的一環，就像喝水一樣自然，是人類與生俱來會有的需求，因此就算不是擺在最重要的首位，該有的水準還是要有啦！

No.9 主動幫忙剝蝦

最近網路上掀起一股「願意幫忙剝蝦等於完美男友」的討論熱潮，一開始源自於有網友分享自己男友在吃飯時主動幫忙剝蝦，讓她倍感貼心，結果這故事讓不少人看了紛紛表達認同，開始認定會剝蝦的男人才是好男人！

雖然剝蝦只是一個小小的舉動，但這種寧願麻煩自己，也不願讓自己女友把手弄髒的舉動，就像把對方當成公主般寵愛，怎麼有人能抗拒這種貼心行為呢？

No.8 會幫忙做家事

男主外、女主內的傳統家庭觀念影響下，家中的大小事往往也就落到女性身上，但這樣的觀念其實是錯的！如果男生都不願意做家事的話，每天的家事壓力就全都落到女友身上，但是女友平時也要上班工作，回到家還得獨自面對這些事情難道能不崩潰嗎？

因此如果能主動幫忙倒垃圾，或是掃一下地，減輕對方負擔，而不是像個太上皇只會坐在沙發上看電視，絕對大大加分！

No.7 會幫妳扣安全帽

體貼的男友會在乎妳時時刻刻的感受，把妳當成公主無微不至的照顧。扣安全帽這種小事，由男友幫忙扣的感覺又特別不一樣，尤其是對熱戀期的情侶來說，專注的眼神望著妳的臉龐，有種淡淡的幸福感。（同場加映：單身男孩看過來！十大貼心舉動！）

No.6 孝順

俗話說百善孝為先，一個人若是不孝順的話，對自己的女友大概也不會好到哪裡去。因此不管是交友、挑男友，是否孝順自己父母都是大家相當在意的一個檢視標準。如果能連自己的父母也一起照顧，那就再好不過了！（同場加映：追到手就變個人！男友NG症狀！）

No.5 記得妳的生理期

身為女性最痛苦的絕對是每月一次的生理期，不僅伴隨著經痛，做什麼事感覺也都提不起勁，因為雌激素分泌引起的乳管增生，胸部也會微微脹痛，這樣的情況下心情絕對好不到哪裡去。

如果男友記得妳的生理期，主動在這時候送上一杯熱可可，甚至隨身攜帶衛生棉以備不時之需，絕對暖到心坎裡。

No.4 有車

不論是碰上颳風下雨的夜晚，還是豔陽高照的好天氣，有車的男人都能讓女友免除風吹日曬雨淋，開車溫馨接送上下班。比起騎機車來說，不僅更加安全，也不用擔心美美的髮妝被弄亂。

雖然有車並非一個必要條件，也有人認為這樣的條件太過現實，但不能否認有車還是一個大大加分的優點。

No.3 幽默

幽默是不少女性心中的完美男友條件，希望另一半在自己煩惱、憂傷的時候，可以不厭其煩的在一旁逗妳開心。畢竟現實生活是苦悶的，有太多的事情要煩惱，有幽默感作為生活的調味料，日子才不會顯得乏味平淡。

幽默的人通常也善於化解尷尬的場合，相處起來讓人格外感到放鬆，這樣的人對自己相當有自信，因此十分迷人。

No.2 長的帥

「人帥真好，人醜吃草」這句話並非沒有道理，雖然大部分的女生不像男生一樣，外表大概就佔了擇偶條件的全部，但擁有賞心悅目的長相依然是一項優勢，不僅帶出場有面子，平常走在路上看著自己男友不斷被人側目，虛榮心也因此大大滿足！

No.1 有錢

先不要說這種想法太過現實，畢竟再美的愛情，最終都要回歸柴米油鹽醬醋茶的現實面。有錢可以讓人感到放心，認為可以依靠，沒有後顧之憂，錢能解決的事情很多，未來需要煩惱的事情也會因此少很多。

分享

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月04日至2018年05月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『完美男友條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

愛情情侶
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

家庭／生活見聞：君子近庖廚

2018-05-09 06:00

親子之間／兒子的誤解

2018-05-09 06:00

生活的風景／蜘蛛抓到霧了

2018-05-09 06:00

阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03

友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對

2018-05-08 17:59

孩子從繪畫中學了什麼？劉俐穎：欣賞自己的與眾不同

2018-05-08 15:49

第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大

2018-05-08 15:47

花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」

2018-05-08 13:51

熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」

2018-05-08 11:55

媽媽角色若計酬 女性認為月薪應逾5萬3

2018-05-08 11:15

給爸媽的七個小叮嚀 讓孩子的專注力在生活中成長

2018-05-08 10:24

別人認為你幸福，就是真的幸福嗎？

2018-05-08 10:09

你以為是關心？學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同

2018-05-08 09:46

家庭／親子互動：我們是個團隊

2018-05-08 06:00

女性成長／一場關於傳統思維的談判

2018-05-08 06:00

相處之道／欣然接受洗腦的公公

2018-05-08 06:00

和恐怖情人分手 怎麼避免被糾纏、報復？

2018-05-07 16:07

婚姻中沒有人懂她的心情！心力交瘁更看透男人

2018-05-07 15:55

政府育兒政策 媽媽只打50分

2018-05-07 14:23

女人嫁男人，是嫁給他的車和房？

2018-05-07 14:01

時間等等我！媽媽的「佛系時間管理法」

2018-05-07 11:58

她們的世界／陳穎亭，沁染時間封存記憶

2018-05-07 06:00

親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-07 00:07

親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-06 21:02

育兒比工作更有成就感？親職作家：孩子讓我發現了另一個自己

2018-05-05 14:00

一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點

2018-05-05 08:00

夫怨妻婚後「大變樣」 網狂按讚讓他大失血50萬

2018-05-04 16:05

一解「公主病」女孩 其雙親不一定對她特別寵愛

2018-05-04 10:59

是一頭熱還是愛牠一輩子？情侶共養寵物5大好壞處

2018-05-04 09:15

相處之道／沒說清楚不准睡

2018-05-04 06:00

我愛一個人煮／麵糊麵糰做蛋餅

2018-05-04 06:00

女性成長／年齡與母親

2018-05-04 06:00

一個女生去旅行／關於「獨游」勇氣背後所需注意事項

2018-05-03 15:30

月入27K孝親費就要1萬 父母一句話讓他超心酸

2018-05-03 13:34

打臉賴揆私幼公共化 教團批：只是套上公共化的帽子

2018-05-03 11:57

一顆足球背後的運動教養哲學

2018-05-03 08:00

生活點滴／11號公車

2018-05-03 06:00

親子手牽手／故事與音樂的療癒力量

2018-05-03 06:00

兒女心情／父親的愛

2018-05-03 06:00
看更多

熱門文章

日客擠爆山城 旅台日人示警：2因素恐讓九份退燒

2018-05-08 10:39

年薪200萬科技人想轉金融業 網友：為何想不開？

2018-05-08 10:14

比丘尼大了肚子 原來是子宮肌瘤

2018-05-08 12:32

鋒面走比預期快！氣象局：明晚才會真正離台

2018-05-08 11:10

金門打雷3177次？民眾：係金的！我家電視燒壞

2018-05-08 12:16

熟客帶女友買衣服 店員目睹「不能說的秘密」

2018-05-08 11:55

北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他：有比台灣好嗎？

2018-05-08 18:08

友人生孩她包1200+嬰兒鞋 男友怒譙：做人這樣不對

2018-05-08 17:59

第一胎將報到…夫妻雙薪近7萬 月付25K「孝親」壓力大

2018-05-08 15:47

天主教時尚大亂鬥 年度盛會女星超認真穿搭

2018-05-08 09:45

日客留得住？李茂生：台灣人絕對有本事把九份弄成墾丁

2018-05-09 07:04

終於降雨！但曾文水庫只下18毫米

2018-05-08 09:38

台南高雄豪雨特報！ 吳德榮：鋒面南移 明起逐日回暖

2018-05-09 06:26

阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03

全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價

2018-05-08 17:35

金門昨雷雨交加！一張圖驚見9小時閃電逾三千次

2018-05-08 11:27

雨勢今晚就趨緩 不夠水庫解渴

2018-05-09 00:22

衛福部新草案引議 肉桂、當歸未來只能在中藥行買？

2018-05-08 11:23

當歸、肉桂等中藥食材擬納管 業者：恐限縮產業發展

2018-05-09 00:20

他問母親節該送妻什麼 網友一致勸「搬出去最棒」

2018-05-08 13:31

影／遇上屁孩羊 汪汪也沒轍 日本牧羊犬秀超卡哇伊

2018-05-08 15:02

為改善國人飲食不均慘況 國健署推「我的餐盤」概念

2018-05-08 10:06

大樂透連17槓 頭彩上看4.6億元

2018-05-08 13:11

「鼻水」流到快崩潰…竟然是腦脊髓液

2018-05-08 23:54

花錢沒追到人…他索禮物費2千 挨批「丟男人的臉」

2018-05-08 13:51

你以為是關心？學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同

2018-05-08 09:46

服裝界奧斯卡登場 大都會博物館晚宴展梵蒂岡聖物

2018-05-08 11:08

Met Gala三年來印象最驚呆 就這5件了

2018-05-08 12:19

7種迅速擺脫悲觀的方法 研究證實：5分鐘內改變心情

2018-05-09 08:33

Met Gala紅毯時尚大亂鬥 Jared Leto搶鏡度不輸女星

2018-05-08 15:05

國健署推飲食餐盤概念 照著吃熱量不超標

2018-05-08 11:51

今日星座運勢／水瓶 淡紫色幸運 閒話家常放輕鬆

2018-05-09 00:00

不怕CR-V超車 RAV4推出極智安全版

2018-05-08 17:29

嘉義雙潭水庫進水7萬公噸 一天都不夠用

2018-05-08 15:15

職場女性壓力大！單身焦慮存款不足、已婚煩工作

2018-05-08 13:25

學者：藥食同源全世界都推廣 我國怎限制發展？

2018-05-08 11:35

長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58

鋒面影響 今高溫25至28度有雨

2018-05-09 04:53

國賓飯店明園西餐廳 4人同行1人免費再送百元麵包券

2018-05-08 15:13

要插管還是要氣切？醫病共同決策其實有撇步！

2018-05-08 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top