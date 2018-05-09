長的帥只排第二名！盤點網友心中十大「完美男友」條件

2018-05-09 08:58 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



圖片來源／ Photo on unsplash by Caleb Ekeroth 分享 facebook 當個男人不簡單，除了要符合普世社會期待的價值觀，一肩扛下各式各樣的責任，還得努力達成女友心目中理想的樣子，想辦法讓自己成為一個既能逗女友開心，又搬的出台面，還要有能夠給予下半輩子穩定生活的能力，當男人真的很累！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，幫各位男性朋友整理出網友心中「完美男友」的十大條件，如果你還在魯，不妨看一下這十個選項自己中幾個，朝這方面好好努力。女性朋友也可以好好審視一下，對比這份名單，看看自己訂下的條件是否過於嚴苛，畢竟沒有人天生是完美的，愛一個人有時候是願意包容對方的缺點，而不是喜歡他的優點！

No.10 床上功夫一流

對於男人來說性與愛不僅常常可以分離，更常常凌駕於愛情之上，不過對女性來說往往是有愛才有性，當然，完美的愛情還是不能缺少令人滿意的性事。

同一件事男女的想法雖然不太一樣，但性生活對每個人來說都是生活裡不可或缺的一環，就像喝水一樣自然，是人類與生俱來會有的需求，因此就算不是擺在最重要的首位，該有的水準還是要有啦！

No.9 主動幫忙剝蝦

最近網路上掀起一股「願意幫忙剝蝦等於完美男友」的討論熱潮，一開始源自於有網友分享自己男友在吃飯時主動幫忙剝蝦，讓她倍感貼心，結果這故事讓不少人看了紛紛表達認同，開始認定會剝蝦的男人才是好男人！

雖然剝蝦只是一個小小的舉動，但這種寧願麻煩自己，也不願讓自己女友把手弄髒的舉動，就像把對方當成公主般寵愛，怎麼有人能抗拒這種貼心行為呢？

No.8 會幫忙做家事

男主外、女主內的傳統家庭觀念影響下，家中的大小事往往也就落到女性身上，但這樣的觀念其實是錯的！如果男生都不願意做家事的話，每天的家事壓力就全都落到女友身上，但是女友平時也要上班工作，回到家還得獨自面對這些事情難道能不崩潰嗎？

因此如果能主動幫忙倒垃圾，或是掃一下地，減輕對方負擔，而不是像個太上皇只會坐在沙發上看電視，絕對大大加分！

No.7 會幫妳扣安全帽

體貼的男友會在乎妳時時刻刻的感受，把妳當成公主無微不至的照顧。扣安全帽這種小事，由男友幫忙扣的感覺又特別不一樣，尤其是對熱戀期的情侶來說，專注的眼神望著妳的臉龐，有種淡淡的幸福感。（同場加映：單身男孩看過來！十大貼心舉動！）

No.6 孝順

俗話說百善孝為先，一個人若是不孝順的話，對自己的女友大概也不會好到哪裡去。因此不管是交友、挑男友，是否孝順自己父母都是大家相當在意的一個檢視標準。如果能連自己的父母也一起照顧，那就再好不過了！（同場加映：追到手就變個人！男友NG症狀！）

No.5 記得妳的生理期

身為女性最痛苦的絕對是每月一次的生理期，不僅伴隨著經痛，做什麼事感覺也都提不起勁，因為雌激素分泌引起的乳管增生，胸部也會微微脹痛，這樣的情況下心情絕對好不到哪裡去。

如果男友記得妳的生理期，主動在這時候送上一杯熱可可，甚至隨身攜帶衛生棉以備不時之需，絕對暖到心坎裡。

No.4 有車

不論是碰上颳風下雨的夜晚，還是豔陽高照的好天氣，有車的男人都能讓女友免除風吹日曬雨淋，開車溫馨接送上下班。比起騎機車來說，不僅更加安全，也不用擔心美美的髮妝被弄亂。

雖然有車並非一個必要條件，也有人認為這樣的條件太過現實，但不能否認有車還是一個大大加分的優點。

No.3 幽默

幽默是不少女性心中的完美男友條件，希望另一半在自己煩惱、憂傷的時候，可以不厭其煩的在一旁逗妳開心。畢竟現實生活是苦悶的，有太多的事情要煩惱，有幽默感作為生活的調味料，日子才不會顯得乏味平淡。

幽默的人通常也善於化解尷尬的場合，相處起來讓人格外感到放鬆，這樣的人對自己相當有自信，因此十分迷人。

No.2 長的帥

「人帥真好，人醜吃草」這句話並非沒有道理，雖然大部分的女生不像男生一樣，外表大概就佔了擇偶條件的全部，但擁有賞心悅目的長相依然是一項優勢，不僅帶出場有面子，平常走在路上看著自己男友不斷被人側目，虛榮心也因此大大滿足！

No.1 有錢

先不要說這種想法太過現實，畢竟再美的愛情，最終都要回歸柴米油鹽醬醋茶的現實面。有錢可以讓人感到放心，認為可以依靠，沒有後顧之憂，錢能解決的事情很多，未來需要煩惱的事情也會因此少很多。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月04日至2018年05月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『完美男友條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」