阿嬤愛將剩菜倒一起加熱 她崩潰：為何要變廚餘才吃

2018-05-08 22:03 聯合新聞網 綜合報導



許多長輩都很節儉，即使飯菜沒吃完也會反覆的加熱食用，但不是每個人都能接受這樣的觀念。一名主婦抱怨丈夫的阿公阿嬤將好幾天剩下來的菜倒在一起加熱，讓她快要受不了。

原PO在臉書「爆怨公社」上貼文說自己在煮飯的時候準備要將剩菜倒掉，被丈夫的阿公阿嬤看到，竟將這些剩菜和好幾天前的剩菜混在一起加熱，她不敢反駁，等到丈夫下班回到家詢問這些東西是什麼，她才告知是阿嬤的傑作，丈夫還唸了阿嬤幾句，但阿嬤不以為意的說「你們不吃我跟阿公吃」。

原PO表示，都是因為阿公阿嬤喜歡吃一口菜配整碗飯，才會留下這麼多的剩菜，她又怕老公會抱怨，因此隔天頂多加熱一道菜，然後又要煮新菜，剩菜才會越積越多。她不懂為何這些菜在新鮮的時候跟加熱第二次、第三次時都不吃，卻偏偏要等到變廚餘才要吃。

許多網友心有戚戚焉，「跟我婆婆一樣，東西也是要這樣放，新鮮的不吃完，不然就是不冰，變質了然後再來吃」、「加熱又加熱的菜吃了容易生病，但老人家一定會說我以前也是這樣過來的啊」、「不要說阿公阿嬤了，我媽就是這樣啊！我懷孕的時候還喝了暗黑料理，半夜拉到自己騎車去掛急診」、「現在是夏天，很容易就會酸掉了，長輩都覺得冰箱萬能」。

還有網友認為這樣做會影響健康，「這樣容易得癌症」、「反覆加熱會變質有毒性」、「建議真的不要這樣，細菌很多」、「省下的菜錢拿來當醫藥費都不夠」。

也有人獻計說「偷偷加半瓶醋加熱，阿嬤就會受不了丟掉了」、「我討厭剩菜，每次煮菜都故意煮有點剛好又有點不夠，我媽都說我小家子氣」、「養一隻豬來吃ㄆㄨㄣ好了」、「我阿嬤也是，會不斷的重複吃前幾天的剩菜，然後又加新菜，所以她每次煮完東西我們就盡量全吃光，結果我阿嬤都會以為我們愛吃那樣菜，每天這樣子的循環吃同樣菜色」。

吃剩菜剩飯不只會攝取過多的熱量，還會變胖，更會招來糖尿等疾病，醫師更提醒，隔夜菜經過重複加熱，很可能產生亞硝酸氨，嚴重的話恐怕致癌。