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親炙心靈與美 領我走出哀傷

2018-05-06 21:02聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

文、圖／朱全斌

根據專家統計，喪偶之痛是各種生命壓力中指數最高的。的確，在我的妻子過世後，有將近半年的時間，我都活在一種茫然空洞的狀態中，對一切事情都提不起興趣，好像生命中出現了一個巨大的缺口，無法填補。弔詭的是，經歷過無常以後，雖懂得勸人要珍惜日常，卻很難回到自己不再完整的尋常日子，因為缺乏核心的日常才真正顯現出例行、慣例與常軌的空洞與可怕。過去聽得入耳的音樂感覺淺薄，愛看的電影變得虛假，酬酢的人情不想再勉強，世界彷彿經歷一場由內向外翻轉的顛覆，變得清冷平淡，而悲傷的情緒反而讓我覺得比較真實，讓我喜歡沉浸其中。

然而，自溺於哀傷卻讓我的身體發出了警訊，不但我的胃跟心臟都檢查出了毛病，我還因為椎間盤突出的問題，變得不良於行。那時，我經常進出醫院，人變得有點麻木，覺得我的厄運還沒有走完，就任憑老天爺處置吧。

看見花開 似又見生命美好

好一陣子，我的心情十分落寞，經常無端落淚，看不到結束的盡頭。有一天，當我在診療室門外等候，正覺得百般聊賴的時候，忽然看見窗外美麗的欒樹開花了，金黃的花束，一叢叢地展現著喜悅的生命力，讓我看得發呆，我忘記了自己的病痛，頓時有一種獲得安慰的感覺。於是，我拿起手機，拍下了那個美麗的畫面，在那一刻，我轉念了，我似乎又看見了生命的美好。

人生有許多孤單的時刻，看著美麗綻放的花朵，我想到不多久，它也一樣會凋謝走向死亡，但是當下，它是全心全意陪伴著我的，老天爺其實在跟我說，祂沒有忘記我，不是嗎？

這樣的自我對話,代表著我選擇心靈來陪伴自己。所謂親近心靈就是用比較抽離的方式來觀看自己的念頭與思慮。我也因而逐漸走出哀傷。

恢復單身 多角度探索生命

恢復單身的狀態後，我慢慢地恢復了年輕時一個人喜歡做的事，像是書寫、看電影，或是一個人逛街、旅行。記憶中那時雖然偶而會感到孤單，但是一個人可以自主與自由自在的狀態其實讓我內心感覺非常踏實。一個人行動不需要與人商量，即說即做，比較有行動力，好像比較適合進行生命多角度的探索。

我好似回到了年輕單身時的生活節奏與樣貌，卻比以前獲得更多。因為年紀長了，我變得比較有耐心也懂得觀察了。

我回到以前喜歡書寫的那個狀態，所有悲傷、不安、憤怒的情緒都透過鍵盤來抒發，在書寫中，我觀察我的念頭，分析我的情緒，隨著指尖的敲打，漸漸我可以平靜下來，進而用理性來面對我的處境與心情。

我有時會回頭看過去留下來的書寫，發現字裡行間的情緒現在已經消失了，我微笑著跟自己說，當下是當下，那些痛苦、哀傷都在過去，此刻它們是不存在的。

它們當然還會再回來，但是還沒有發生時，我也不用多想。

隨性漫步 腦放空心無雜念

得空時，我會拿著相機一個人出去散步，心中沒有任何目的，就只是走路以及欣賞不期而遇的路邊風景。我沒有固定的路線，出發前或許會先設定一個目標，但允許自己中途改道，隨興而行。我接受新奇事物的吸引，例如為了一朵花、一隻小狗或者一家有趣的店鋪而駐足，或為了貪看天空的雲朵而在公園的椅子上一坐就是十五分鐘。隨機是我唯一的導航，腦子多半放空，心頭也沒有雜念，這樣真正的閒一下午，常常讓我覺得異常的放鬆。

在這樣的時刻，整個人會變得十分寧靜，然後覺得樹的姿態，風的吹拂、鳥兒的鳴叫，花兒的芬芳……好像都放大了，而自己全身的毛細孔也都像張開了一般，在接收著他們的訊息。我仰望天空，覺得大自然整個擁抱著我，以它溫柔而慈悲的胸懷跟我緊緊相連，讓我體驗到孤獨的美好，一點也不會覺得孤單。

此外，我也喜歡透過閱讀來讓自己走向內在的世界。這個時候，我會將手機設為勿擾模式，將自己與實體世界的連結暫時切斷，設定一段完整不中斷的時間讓自己閉關，只保留給自己與書的作者進行密談。

為愛朗讀 我們靜靜地道別

我尤其喜歡閱讀靈性的書籍，其中更包括許多屬於生死學領域的書，這個習慣是良露臨終前還躺在病床上時養成的，那個時候她已經沒有力氣說話，我總是拿著書本朗讀著關於生死的內容給她聽，聽到喜歡的段落，她會要我重複，一遍又一遍……這樣的相處方式讓我們都安靜下來，平和地接受上天的安排，或者靈魂的選擇，我們好似並行的兩艘小舟在時間之河上共同航行，在前面的分岔道就要分別，此時說什麼都多餘，就讓我以朗讀送她最後一程。

閱讀的力量在那段時間深深地撫慰到我，因而在她離去後，我繼續維持著這樣的習慣。對於教導如何成功的實用指南我已失去興趣，充滿情節堆砌的虛構小說我也無法進入，只有與生命真相有關的書會吸引我，我飢渴地閱讀包括心理學的、靈學的、佛法的、哲學、占星學的各種書籍，雖然內容多是一些形而上的理論，也未竟全懂，但心裡反而覺得十分踏實。

在哀慟的初期，我對外在的訊息不感興趣，好像一切都與我無關，我也沒有心思聽音樂、看電視或電影，所有消費性的娛樂只給我空虛的感覺，我以為我再也不可能快樂開心了。後來聽母親說，父親的過世她經過了三年才恢復，我就做著等待的準備，心裡想等熬過了夠長的時間，喜樂就會回來了。

閱讀書寫 我慢慢釋放哀傷

然而我想錯了，我並不需要等待所有的傷口都治癒，隨著我透過閱讀、放空、書寫以及回溯過往等不同的方式來陪伴自己，我發現我逐漸可以由內在的覺知而慢慢釋放哀傷的情緒，進而就能得到喜樂的感覺，這是因為我能夠確認自己是幸福的，一種被鍾愛而心中也擁有愛的豐盈感，然而這個過程是漸進的，喜悅來臨了卻不表示它會把哀傷擦拭，它們像是兩個不同的頻道，而我的意識隨著我的心念在其中切換著。

悲傷與喜悅之間的交替是一個緩慢的溶鏡，當悲傷慢慢地淡出時，喜悅也悄悄地淡入，隨著我跳入哀傷頻道的次數慢慢減少，我進入喜悅頻道的次數正逐漸增加，而這很明顯地也可以從我臉書貼文的內容中看出，同樣是貼愛妻良露的舊照，貼文背後的情緒也由悲轉喜，浮現陽光了。我或許還沒有完全康復，但是已經可以重新感覺到生命的美好了。這一切，其實要歸功於親近心靈以及美麗事物帶給我的撫慰吧。

有大自然的陪伴，雖然孤獨但不孤單。圖／朱全斌提供
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美麗的欒樹花開，讓人暫時忘記身體的痛，讓心獲得安慰。圖／朱全斌提供
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因為一個人，可以即說即做，更適合進行生命多角度的探索。圖／朱全斌提供
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喜悅來臨了，陽光浮現，也許尚未完全康復，但已經可以重新感受生命的美好。圖／朱全斌...
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《謝謝妳跟我說再見》。圖／有鹿文化提供
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