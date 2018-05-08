你以為是關心？學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同

2018-05-08 09:46 聯合新聞網 文／寶瓶文化



圖擷自 Michał Parzuchowski 分享 facebook

女兒的內心世界 「全面斷絕的生存哲學」： 只有不再需要媽媽，我才能照自己的意思生活

如果談起原生家庭對孩子的影響，「代罪羔羊」和「親職小孩」是我們比較熟知的詞。意思是指雙親缺乏彼此支持，像是夫妻感情不睦、單親，或一方內心有嚴重未處理的情緒議題等原因，父／母會和某一個孩子間形成過分強烈的情感依附，使親子之間的情緒界線變得模糊。

如果孩子吸納了父母間的衝突或家庭問題，而產生情緒或精神困擾，就稱為「代罪羔羊」。

另一種狀況是孩子在內心層面坐了父母的位置，將父母的需要放在自己的需要之上，或是取代了雙親中的一方，和另一方變成「精神上的伴侶」，這樣的孩子失去了孩子的身分與童年，成了取代父母功能的「親職小孩」。

在許多困擾的家庭故事中，如果家裡有一個以上的孩子，除了「代罪羔羊」和「親職小孩」之外，有滿高的機率，會發現有另一種「遠離家庭」的小孩。

這一類的孩子，選擇用「逃離／疏離」來因應親子關係中過分親密並缺乏界線的困境，但選擇離開家庭，被孩子自身解釋為「離鄉奮鬥」的成熟表現，還是因為得不到關愛的「發配邊疆」？不同的自我認知，影響著他們離家後對環境的適應程度。

如果覺得自己是因為搶不過留在家裡的孩子而被「發配邊疆」，在這種處境的人甚至比留守家中的孩子，更容易受情緒困擾，而另一類覺得自己是因為成熟獨立才離開家的人，在適應上相對較良好。

但不論是哪一種狀況，未來他們在經營親密關係時很容易遇到相同的問題，那就是當關係出現衝突時，他們總是要和內心想逃避的念頭交戰，像是「遇到挫折只能逃開嗎？」「吵架比離開更好嗎？」「解決問題的方式只有斷絕關係嗎？」而切斷關係往往是最容易的選擇。

這就是辰靜面對的難題。離開家後，她確實變得更自由，更能夠做自己，擁有自己想要的工作與生活，但心裡總覺得空空的！

她不是沒有朋友，但每個朋友都只是一個階段的過客，因為關係一出現衝突或挫折，對她來說，就是畫下休止符的時候。

朋友都如此，更遑論交男朋友了。在親密關係中，她讓自己處於無論何時都能夠完美離開的心理狀態，所以不太讓自己習慣去依賴另一半，也不熱衷於花時間彼此了解。

畢竟對她來說，在關係中，「保持距離」比「親近」更能帶給她安全感，只要雙方有更親密的互動，都會讓她不自主的開始擔心被威脅或勒索。

情緒上折磨人的加害者

雖然辰靜的心裡不斷擔心自己會成為被威脅或勒索的受害者，但在別人心中，她卻是個會在情緒上折磨人的加害者。

很多人際關係不是說斷就能斷，就像工作上的合作關係，即便私人關係有摩擦，仍必須維持工作時的互動，而辰靜常因為和同事間有摩擦，就完全對關係冷處理，嚴重時，連工作上的互動禮儀都不顧。

久而久之，同事們為了不影響工作氣氛與效率，只好對辰靜小心翼翼，不敢輕易觸怒她，辰靜無形中成了同事心中會威脅人的加害者。

在感情中，辰靜也有一樣的問題，每次和男友吵架，她總是輕易地把「分手」掛在嘴邊。

她似乎沒想過對一個愛她的男人來說，就像是在告訴對方「如果你不能順我的意」，那我就要和你「斷絕關係」，把兩個人溝通、磨合的機會都變成情緒威脅與勒索。

母親的內心世界 「用勒索避免分離」： 連女兒都不能屬於我嗎？

情緒界線模糊的議題可能在家族間代代相傳。一個把女兒當成自己的附屬或延伸的母親，過去極可能也是原生家庭中的「親職小孩」，與自己的母親在情緒上緊密相依，毫無分界。

如果透過親子之間的「融合」，去漠視自己生命中未竟的議題。不管是父母將不恰當的期待加諸於子女身上，或是孩子過分依賴，並接收來自父母的期望，都會讓彼此的生命愈活愈困頓，導致相似的議題一代一代更加鮮明。

生一個完全屬於我的小孩，她不會離開我

辰靜的母親在原生家庭裡，就是個承擔重擔，卻不受重視的孩子。

身為家中排行中間的女孩，她非常渴望能夠透過自己的努力付出，讓母親覺得自己比姊姊更值得信任，比弟弟對家庭更忠心，這心願使她成了家裡唯一沒有外出開創自己天地的孩子。但到了三十幾歲，沒有得到家庭的重視，也缺乏事業成就來肯定自己，更缺乏適當的社交，讓她只能嫁給母親屬意的相親對象。

姑且不論她是否能遇到一個好丈夫，光背負著前半生在原生家庭未解的議題，進入婚姻前，可能就已經拿了一手壞牌。

如果她把對原生家庭父母的期待轉移到丈夫或公婆身上，一昧地想用付出換得重視，還是學不會觀察他人及保護自己，那麼，她已經傷痕累累的心，勢必會被別人一點點的

領情深深刺傷。

另一種可能的發展，是她不再抱著希望，而是帶著失望與防備的態度進入婚姻。負向的態度容易引來負向的回應，正好成全了她心裡認定「所有人都會辜負我」的信念。

當原生家庭與婚姻生活都讓一個女人失望，生下一個女兒，或許可能燃起了些許生存下去的鬥志。

「這是一個屬於我的小孩，那麼她應該會理解我，如我所願，不會離開我」，從一開始，這樣的親子關係就包含著這個女人一生中對許多人的期待與失望。

理解這樣的背景，也許我們就比較容易想像為什麼會讓自己的女兒感到被母親勒索。

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妳在一個充滿情緒勒索的環境下長大嗎？因為太害怕再次落入情緒勒索中，所以妳總是小心翼翼地和別人保持不遠不近的距離。一旦關係有任何風吹草動，妳就可以快速切斷關係。儘管這樣的選擇要承擔一些寂寞或不捨，但起碼能讓自己保有僅剩的尊嚴與自由。

如果有機會停下來，想一想，也許妳會發現「離開」不見得會讓一切終止，反而會讓對方的影響力，在妳人生裡以另外一種形式發酵。

學習分辨「情感羈絆」和「情緒勒索」的不同

當我們對一段關係投入感情，彼此間就會形成「羈絆」，就像兩個圓開始產生交集，這樣的連結不論發生在親人、師長、同事、朋友或伴侶間，都能讓雙方在自己習慣的生活領域中增添不同色彩。

因為有情感羈絆的關係，會對關係雙方都產生影響力，讓彼此在想法、情緒，甚至行為上發生改變。這些改變可以豐富各自的生活，有時還會回過頭來讓關係更加鞏固。

但並非所有人都能享受深刻關係中的「情感羈絆」，曾經受困於「情緒勒索」的人，通常會對「情感羈絆」過於敏感，他會非常擔心自己在不樂意的狀況下被對方改變，害怕在彼此依賴的關係中失去自我。

實際上，如果能拿捏關係中的界線，在對方利用彼此的羈絆來勒索妳時，學會「堅持」與「拒絕」，妳就可以自在地享受更多情感羈絆帶來的正向效應。

一段有益而深刻的關係，會幫助妳面對自己的不足，陪伴妳從挫折中爬起來，讓妳自然而然地想要朝實踐自我的方向改變。

永遠選擇「繞道而行」，是另外一種負向影響

習慣對他人「情緒勒索」的人，往往都是難以面對分離焦慮，或是在處理關係衝突上有困難的人。

因為太習慣透過與他人情緒上的「融合」，把對方當成自己的延伸或附屬。

一方面可以輕易地將自己不能面對的缺點，與難以實現的理想，投射到對方身上，藉此減輕生命議題的焦慮。另一方面，也可以透過這樣的方式，控制對方不要離開自己，增加在關係中的安全感。

一味地用「情緒勒索」來處理個人議題，暫時的壓力紓解了，但最終會導致長久的人生困頓，而這樣的負向影響會透過親子關係，代代相傳。

受到勒索的一方，若是甘於被勒索，真的將自己當成是上一代的延伸，盲目地背負雙親，甚至家族的期許，因而失去探索自我的機會，未來自然也會用相同的方式對待自己的子女；另一方面，如果為了逃離勒索的處境，變得對建立關係戒慎恐懼，或輕易地以斷絕關係來處理關係中的挫折，這何嘗不是另外一種負面影響？

把母女關係愛回來

練習在關係中說「不」

習慣以「「決裂」或「斷絕來往」的方式來處理關係衝突的人，實際上，是因為他們不知道該怎麼在關係中和他人保持適當的界線，特別是當對方侵犯自己的權益，或讓自己感到不舒服時，他們無法說「不」。

想想看，妳是否也是這樣呢？總是想著「如果我拒絕了他，那明天我該怎麼跟他相處呢？」

因為無法面對「拒絕對方」之後維持關係的難題，所以覺得選擇「斷絕關係」比較容易，但長久下來，可能會累積成人生的缺憾。畢竟沒有人是完美的，每一段關係都有美好與痛苦的時刻。如果總是輕易地躲開痛苦，同時也會失去珍貴的事物。

請試試看這麼想，在關係中說「不」，是為了讓對方更了解妳，知道哪些事情會讓妳不舒服，讓他不會在無意間傷害了妳；此外，「說不」可以劃清各自的權益與空間，這會讓彼此在關係中更能做自己。

從這些角度來看，「說不」對關係是一種幫助，而不是傷害。「說不」以後，妳可以更坦蕩、更真誠地與對方相處。

給予適當的信任，讓對方有改變的機會

書名：愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來

作者：黃惠萱（臨床心理師；《商業周刊》專欄作家）

出版社：寶瓶文化

未經同意禁止轉載。 分享 facebook 「繞道而行」表面上似乎可以立刻解決問題，但實際上，躲開了彼此的人生議題。選擇斷絕關係的人，骨子裡不相信對方能夠改變，所以先放棄了關係。

受情緒勒索的童年經驗可能會讓妳難以對關係產生足夠的信任，但抱持著不信任的態度與對方互動，會讓對方感受到比較多的挫折，也容易對關係感到絕望，所以改變的動機下降，形成關係的負向循環。

久而久之，妳會覺得自己總是遇到「不願意為妳做適當改變」或「對關係不夠投入」的人，殊不知，自己的態度也占了部分的原因。

請試著在關係中做個「明辨是非」且「賞罰分明」的人，仔細地觀察關係中所發生的事實。

如果對方做出讓妳開心，或對關係有助益的行為，請大方地給予相對的肯定與回饋；反之，若有需要調整或改變的地方，請清楚地溝通，並聆聽對方的看法，彼此調整，並給予改變的機會，這樣才能帶出關係的正向循環。

本文摘自《愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來》、作者／黃惠萱、出版社／寶瓶文化，未經同意禁止轉載。