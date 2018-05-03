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世界第七好吃快煮麵！ 老媽拌麵實體店今起試賣

2018-05-03 22:51聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

甫於上個月獲得「泡麵達人」里納許（Hans Lienesch）青睞，入選全球十大快煮麵第七名，也是台灣快煮麵上榜最佳名次的老媽拌麵，今天宣布推出實體店面「老媽拌麵關廟麵專門店」，即日起開始試賣，並將於5月5日晚間17：30正式開幕。

除了本次獲選的「老成都担担麵」，關廟麵專門店首波另推出超過十種以手工日曬關廟麵作為基礎的乾、湯麵、水餃等創意麵食，每種可搭配關廟刀削麵、細麵、拉麵三種口感，拌麵類還可選擇溫泉蛋、糖心蛋、太陽蛋，皆可由顧客自行選搭。另有多種滷味、麻辣鴨血、麻辣豆包等小菜，種類相當多元。

原本是經營麻辣鍋店的老媽拌麵執行長暨創辦人陳榮昌，最推薦「四川麻辣火鍋半筋半肉牛肉麵」，選用具有Q彈快熟不軟爛特性的日曬關廟麵，搭配由麻辣火鍋湯頭與經72小時熬煮牛肉湯以黃金比例混合的湯底，再加上手工蛋餃、川丸子、鴨血、凍豆腐等豐富經典配料，瞬間將快煮麵提升到全新層次。另外一款來自創辦人丈母娘的家傳菜色「墨魚東坡肉拌麵」，也是讓人意想不到的全新口味，肥美東坡肉結合鮮甜墨魚一同燉煮，搭配關廟麵的獨特麵香，就像海陸大餐一樣滿足。

陳榮昌表示，除了原本的網購快煮麵讓台灣各地、甚至世界許多國家都吃得到傳統麵食美味，更希望透過開設實體店是將快煮麵的美味煮法完整傳達給消費者。慶祝開幕，5月5日至5月31日止，來店消費滿500元即送限量購物袋；點招牌「麻辣火鍋牛肉麵」再送冷泡茶一瓶。

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄3號

電話：（02）2711-9002

試賣時間：5/4，17：30～20：30

營業時間：11：30～14：30；17：30～20：30，週一公休

店內使用的日曬關廟麵，是陳榮昌的自信之選。記者黃筱晴／攝影
店內使用的日曬關廟麵，是陳榮昌的自信之選。記者黃筱晴／攝影
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甫獲得泡麵達人青睞，入選全球十大快煮麵第七名的老媽拌麵，於台北市大安區開設實體店...
甫獲得泡麵達人青睞，入選全球十大快煮麵第七名的老媽拌麵，於台北市大安區開設實體店面。圖／老媽拌麵提供
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墨魚東坡肉拌麵靈感來自創辦人丈母娘的家傳菜色。圖／老媽拌麵提供
墨魚東坡肉拌麵靈感來自創辦人丈母娘的家傳菜色。圖／老媽拌麵提供
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今年獲得最佳快煮麵第七名的老成都担担麵，層層醬料風味堆疊出豐富口感。記者黃筱晴／...
今年獲得最佳快煮麵第七名的老成都担担麵，層層醬料風味堆疊出豐富口感。記者黃筱晴／攝影
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老媽拌麵創辦人陳榮昌最推薦四川麻辣火鍋半筋半肉牛肉麵。圖／老媽拌麵提供
老媽拌麵創辦人陳榮昌最推薦四川麻辣火鍋半筋半肉牛肉麵。圖／老媽拌麵提供
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以受到泡麵達人青睞的老成都担担麵口味為基礎，在店內推出豪華版菜單。圖／老媽拌麵提...
以受到泡麵達人青睞的老成都担担麵口味為基礎，在店內推出豪華版菜單。圖／老媽拌麵提供
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