星雲真善美「傳播獎」轉型為「論壇」擴大影響參與

2018-05-03 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



公益信託星雲大師教育基金指出，該基金委員會會議日前（3月19日）決議，「星雲真善美傳播獎」轉型為「星雲傳播與社會進步論壇」，期許變成推動華人世界傳播真善美的平台，論壇將在國內外舉辦，主題聚焦真善美與社會進步。

「公益信託星雲大師教育基金」的成立來自星雲大師寫作的版稅，自2009年起，該教育基金推動星雲真善美傳播獎，聘請遠見・天下文化事業群創辦人高希均組成委員會，用以獎勵堅持理想、傳承典範、發揚社會公器的媒體人。

回顧第一屆至第九屆（2009年～2017年）星雲真善美新聞傳播獎，總計獲獎人189位，其中台灣地區獲獎人166位、海外人士23位；獲獎媒體合計40家，包括15家電子媒體、16家平面媒體、5家廣播媒體、4家網路媒體；國內外獲得典範人物獎、終身成就獎、傳播貢獻獎、新聞教育獎者共40位；總計頒發獎金超過6千萬元。

該基金表示，今年第十屆「星雲真善美傳播獎」轉型為論壇後，將邀請各方媒體人，包括新加坡、馬來西亞、大陸等地的著名大學推薦代表及青年學生參與，傳承扎根培育下一代的使命，形成有影響力的新聞傳播論壇。