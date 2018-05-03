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星雲真善美「傳播獎」轉型為「論壇」擴大影響參與

2018-05-03 18:21聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

公益信託星雲大師教育基金指出，該基金委員會會議日前（3月19日）決議，「星雲真善美傳播獎」轉型為「星雲傳播與社會進步論壇」，期許變成推動華人世界傳播真善美的平台，論壇將在國內外舉辦，主題聚焦真善美與社會進步。

「公益信託星雲大師教育基金」的成立來自星雲大師寫作的版稅，自2009年起，該教育基金推動星雲真善美傳播獎，聘請遠見・天下文化事業群創辦人高希均組成委員會，用以獎勵堅持理想、傳承典範、發揚社會公器的媒體人。

回顧第一屆至第九屆（2009年～2017年）星雲真善美新聞傳播獎，總計獲獎人189位，其中台灣地區獲獎人166位、海外人士23位；獲獎媒體合計40家，包括15家電子媒體、16家平面媒體、5家廣播媒體、4家網路媒體；國內外獲得典範人物獎、終身成就獎、傳播貢獻獎、新聞教育獎者共40位；總計頒發獎金超過6千萬元。

該基金表示，今年第十屆「星雲真善美傳播獎」轉型為論壇後，將邀請各方媒體人，包括新加坡馬來西亞、大陸等地的著名大學推薦代表及青年學生參與，傳承扎根培育下一代的使命，形成有影響力的新聞傳播論壇。

星雲大師教育基金指出，星雲真善美傳播獎的轉型，是另一個新的里程碑。誠如星雲大師所說：「我們沒有失望的權力，唯有媒體可以救台灣。」

星雲真善美「傳播獎」轉型為「論壇」，擴大影響參與。圖片提供／星雲大師教育基金
星雲真善美「傳播獎」轉型為「論壇」，擴大影響參與。圖片提供／星雲大師教育基金
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星雲大師馬來西亞新加坡

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