打臉賴揆私幼公共化 教團批：只是套上公共化的帽子

2018-05-03 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育公共化聯盟今天召開記者會，批行政院長賴清德的「私幼公共化」政策，只是做便宜性的規畫，再套上公共化的帽子，呼籲政府立刻擬定國民教育向下延伸時程，規畫設立充足的國民幼兒園，確保每個5歲幼兒都能就近、免抽籤的進入就讀，以確保我國的幼兒教保品質，落實受教權平等的基本權利。

教育公共化聯盟指出，真正的國教向下延伸，應該是以「公共化」為前提，政府應該大量設立招收5歲幼兒的國民幼兒園，並研擬國民幼兒園的課程與教學規範，同時加強教保人員的專業能力，提供好的待遇與工作條件，方能達成教育公共化的目標。

聯盟表示，政府以「公共化」為口號，推出念私幼補助學費的「私幼公共化」政策。賴清德院長於今年4月4日在臉書上所提政策做檢視，他提到的主要方向有：新的幼兒照顧津貼、建構多元托育體系、加速教保公共化、讓私幼加入政府公共化政策等。事實上，賴院長顯然並不懂「教保公共化」的真正內涵，否則不會推出發放津貼、多元體系、私幼加入等與公共化理念相違背的做法。

聯盟指出，按照憲法及國民教育法的規定，國民教育有政策上預訂的教育目標，因此有一定的教學內容與規準，更重要的是以由政府辦理為原則，每位5歲幼兒都有權利就讀。因此，國民教育向下延伸的目的，不在於讓家長減輕負擔而已，更應以陶冶幼兒身心、奠定學習基礎為目標。在此情況下，唯有以「公共化」為前提的國教向下延伸，才能真正達到國民教育的目標。

所謂「教保公共化」，應符合3個條件：

一、平等參與，每個孩子都有權利就讀，不需要抽籤或跨學區。

二、基於公共利益而制定的標準規格。

三、政府有一定比重的出資，足以決定幼兒園的規格。