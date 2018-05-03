月入27K孝親費就要1萬 父母一句話讓他超心酸

2018-05-03 13:34 聯合新聞網 綜合報導



一位網友分享，自己獨自在台北工作，月領27K卻要給父母1萬當孝親費，生活很苦也不敢說。日前爸媽知道他因工作無法返家，叮嚀他要注意身體，讓他忍不住感到心酸。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

一名網友表示，自己一個月薪水27K，其中1萬元會給父母當做孝親費，生活雖然很拮据卻不敢讓爸媽知道。偶爾父親會暗示他，有獎金記得多拿一點回家，讓收入甚少的他倍感無奈。日前，爸媽得知他假日不回家，叮嚀他「少賺一點沒關係，健康重要」，讓他忍不住感到心酸，感嘆生活怎麼這麼難。

一位網友在《Mobile01》上po文分享，他獨自一人在台北打拚，每個月的薪水只有27K，但因為不敢讓父母知道薪水很低，不管生活多苦，每個月還是會匯1萬元給爸媽當做孝親費。然而，由於父親在公家機關上班，理所當然地認為公司「一定會給加班費和三節獎金」，因此不斷暗示原po，若有獎金應該要多拿一點回家，讓他壓力很大，「本薪都這麼低了，哪來的獎金」。

日前，父親向他表示朋友的小孩又拿了獎金回家，該名網友為了維持自尊心，只好在假日努力玩遊戲賺外快。而他的父母得知兒子為了賺錢不回家，叮嚀他「少賺一點沒關係，健康重要」，讓他不禁鼻酸，感嘆好好生活真的好難。

許多網友看完他的煩惱後，紛紛提出建議，「建議找一天，跟父母好好坐下來談，別讓親情壓垮你的經濟」、「你覺得累，說一聲就是了，就算把自己操死了也不會多多少錢，弄出病來反而更慘」、「直接說就好了.......面子不值錢」，認為原po應該和父母坦承自己的狀況。

也有許多人建議在台北只領27K，不如回家鄉工作，好好陪父母，或者充實自己後另謀高就，「回到故鄉吧！父母親年紀大了，多陪陪家人，2萬7千元的薪水應該到處都找得到」、「可以的話還是提升自己的能力，換好的公司吧」、「27K的薪水怎麼成家生小孩買車買房，該設停損離開台北了」。