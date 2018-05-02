不想生小孩卻又不戴套 夫和公婆竟硬逼她結紮

2018-05-02 21:32 聯合新聞網 綜合報導



有網友表示自己的大哥不希望再生小孩，做愛時卻不戴套，還聯合自己的父母逼妻子結紮以換取往後的「性福」。 圖／ingimage 分享 facebook

日前有網友在鄉民實業坊發文表示，自己來自傳統家庭，上有2名哥哥，結婚之後都跟嫂嫂住在原本的家。然而最近家裡卻因為生小孩與結紮的問題鬧得不愉快，原因是大哥已有2個小孩，由於覺得養小孩開銷大又很辛苦而不想再多生，然而大哥每次忍不住與大嫂親熱都不肯戴套，卻擔心會「不幸中獎」，於是不斷說服大嫂去結紮。大嫂也因此感到不滿，畢竟是先生說不想要再有小孩，卻一再製造讓她懷孕的風險。更慘的是就連自己的爸媽都站在大哥這邊，認為男生無論如何都不能喪失生育能力，因此也要媳婦犧牲自己的身體聽從大哥的話，讓身為幼子的他在一旁看了很不是滋味。

原PO表示，大嫂與大哥還有公婆陷入冷戰一個月後，某天晚上下班回家，卻發現二哥臉色蒼白、走路有氣無力，簡直嚇壞全家人。二哥見狀，直接告訴大家「我去結紮啦！」。氣得爸爸大叫「一個大男人，結什麼紮！為什麼擅自做這個決定！是不是被老婆指使！」而媽媽也在一旁火上加油表示「那你這樣就不能生了耶，你以後一定會後悔你今天這麼衝動，不會叫你老婆去結紮嗎？」只見二哥不客氣回說「要不要乾脆每次我跟我老婆要做的時候都先問問你們？」

原PO的媽媽聽完後，聲淚俱下表示辛辛苦苦把孩子（二哥）養大，結果這麼不愛惜自己的身體。想不到二哥不甘示弱，直接嗆回「老婆也是她爸媽辛苦養大的，為什麼你們就可以要她不愛惜自己的身體？」讓爸媽聽完瞬間語塞。隨後，原PO還聽見大嫂在大哥耳邊說：「你看看你弟，再看看你，算了我不多說了，畢竟我嫁的是你嘛！」此後，家裡就不再逼迫大嫂結紮，大嫂還私下向原PO表示大哥「做那檔事」時願意戴套了。

此文一出，不少網友一面倒表示「女生結紮是要剖腹的，男人是剖蛋皮，當然啦別人家的女兒死不完」、「二哥的老婆嫁對了」、「只有愛妳的人才會考量妳的身體啊」、「男生結紮之後如果還想生是可以手術恢復」。