心情點滴／門牙

2018-05-01 06:00 聯合報 波黑斯



圖／陳佳蕙 分享 facebook

「沒有撞壞。瓷牙很堅固，如果它的外觀連裂痕也沒有，裡面的牙齒是不會有事的，不過……」醫生指指螢幕上的X光圖像，筆尖比劃了一個圓，「牙根有吸收現象，表示神經有發炎。不一定是這次撞擊造成的，應該是之前就撞傷了……」「對，這顆牙是車禍時撞斷的。」我說。

三年級那年的三月八日，那是婦女節和兒童節分別放假的時代。我正穿越不到成人十個步伐的窄窄巷道，要從鄰居家回到對面的我家，一輛機車疾駛而來。我在空中轉了幾圈，還沒覺得痛就失去了意識，再次聽見聲音、模糊尋回視覺時，我被抱在某個穿著制服的大人懷裡，正被放進救護車，喔伊喔伊，這個聲音第一次沒有愈來愈遠。

「可能當時就傷了，做牙的醫生沒先幫你抽神經，它就一直發炎，這是一個慢性的過程，牙根吸收就是它的症狀。」聲音和語氣幾乎與某位醫生市長一模一樣的牙醫師把筆收回口袋，轉身面向我：「神經發炎雖然沒有什麼症狀，但也不會自己好。如果不處理，牙根就會愈來愈短。治療的方法只有拉開牙套、抽神經，再重做瓷牙。」

瓷牙不是車禍後就做的。肇事者當場逃逸，而我只受了外傷。過了幾天，媽媽帶我到住家附近的診所檢查牙齒，結束後領著我逛市場，一路問我想吃什麼買什麼。我指著攤子上一個漂亮的音樂盒，說：「我想要那個。」發覺了自己的特權，不用特地大起膽子，也能提出在當時而言非常奢侈的要求。媽媽拿起音樂盒翻看背面，黃澄澄的夕陽在她滲著汗珠的髮際細碎閃著。很久之後，也就是寫下這段文字的此刻，我才明白那時她在看價錢。

媽媽放下音樂盒，牽起我的手。「回家吧。」她說。

高二寒假，我偶然得到機會為一位前去生產的行政助理職代。印著表格的薪水袋上寫了我的名字和數字18,000。懷著第一次領月薪的激動，走出公司巷口，轉進路旁的牙醫診所，沒有跟任何人討論就去補牙了。我到現在都沒忘記女牙醫整潔至極的短髮和眉毛，她為我把斷牙磨小、製作齒模，皺著眉細細琢磨臨時牙的形狀。說也奇怪，一個不優美的斷面帶來的嘲笑和「醜女孩」自覺，六年來我都沒感到痛苦，得到彌補的瞬間卻劇烈地酸楚起來。「琺瑯質磨掉會比較敏感，牙齒裝上去就不會了。」牙醫師把面紙折小，輕輕為我拭去淚珠。

「那個，可以給我嗎？」多年後，我得到第二座裝著臨時牙的齒模，本來想保留的是舊瓷牙，但怎麼也說不出口。捧著門牙新替身的替身，咀嚼著感謝與不捨，許多微妙的滋味流轉齒間。