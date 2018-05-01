女性臉譜／我的超人媽媽

2018-05-01 06:00 聯合報 石容禎



我的母親是職業婦女，在台北市所屬的青少年輔導機構自草創時期一做就是二十幾年。她在四十多歲時想進修，便報考了各家國立大學的社會學研究所，最後考上母校台大，在幾年間以在職身分完成論文、拿到學位。五十多歲退休後，受託與佛教團體合作，為失學和家庭失能的中輟生成立在地少見的中途之家，即便成立過程困難重重，在不計辛勞的耕耘下，機構至今也運作有序，更重要的是幫助了許多徬徨少年重返校園，或增強適應社會的能力。

近六十歲退休之際，本以為她終於可以開始享受遊山玩水的下半生，但她發現家事法庭有許多婚姻糾紛的案件，以她的資歷可以從對法條和案例的研究起步，協助調解工作。於是周一到周五，不論早上或下午，她常跑不同的地方法院接案協調；對母校情有獨鍾的她，也主動擔任志工，接待團體參訪。這樣還不夠，她固定去社區大學上日文課，班上同學大多比她年輕，雖然她的記憶力不若年少時靈活，但總會想辦法撥出時間溫習。

努力工作也不忘努力地玩，母親近兩年已經跟著朋友，多數以自助行的方式去了西班牙、冰島、清邁和土耳其，對於異國環境頗能隨遇而安。最近她的舊同事提議要一起來學維基編碼，把過去一手成立的青少年輔導機構寫進維基百科，以彰顯其價值，母親一樣是二話不說，一起投入。

住在外縣市的外婆和阿姨，有時打電話找不到母親，便會打給我詢問：「妳媽去哪了？怎麼都找不到人！」其實，我也不清楚我媽去哪忙了，她真的是我心中的超人媽媽！