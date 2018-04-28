【童言童語】圓形食物

2018-04-28 07:18 聯合報 吳明珠（新竹湖口）



前幾天，學校裡的營養師到班上進行營養教育時，跟孩子們提到要儘量吃「原形食物」才有助身體健康；低年級的孩子們聽了頻頻點頭，非常認同。營養師接著問：「小朋友們知不知道什麼是原形食物啊？」每個孩子都用力舉手搶答：「我知道！貢丸！」另一個小朋友說：「甜甜圈！」只見營養師笑彎了腰，直說此「原形」非彼「圓形」啊！