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【閱讀生活】兒子，過來幫我一下

2018-04-28 07:18聯合報 文／徐玫怡

我在廚房洗碗，小福在餐桌上看他的YouTube。 圖／徐玫怡
我在廚房洗碗，小福在餐桌上看他的YouTube。 圖／徐玫怡
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我在廚房洗碗，小福在餐桌上看他的YouTube。

「兒子啊～過來幫我一下。」「好～～」

自從不去學校上課之後，兒子真的變得比較好使喚。我常直接叫他「兒子」，叫兒子的時候通常都是要求他做事。也常叫他全名，喚全名的時候是我正在嚴肅警告他。法國家人在的時候叫他Néo（法文發音是：捏喔），心情好時我叫他「徐拓拓、徐拓拓、徐拓拓」（會連喊兩三次）。只有把他寫進故事時才叫小福。用「～」這個符號，是我在家裡拉長音的呼喚！

不去學校之後，他對我的呼叫比較有感，幾乎都會回應我，也會很善良地對媽媽說「好」。但家事方面要他主動去做，還是相當不可能的一件事，但畢竟進步了。

我認為最大的因素在他心智上可以感受到家庭關係互助的重要性，因為家裡只有媽媽一個人在忙，還要輔助他的學業。所以，當媽媽說「過來一下幫忙什麼」時，他會好好地給我一個「好」，如果不能馬上過來，他會先塞個「好」給我，然後再補上：「可以給我三分鐘嗎？」或是「等我這個影片看完，還要七分鐘。」

我在廚房洗碗，小福在餐桌上看他的YouTube。 圖／徐玫怡
我在廚房洗碗，小福在餐桌上看他的YouTube。 圖／徐玫怡
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以前在學校的時候，孩子有一種「不干我事」的惰性，尤其是在家庭生活上。

比如衛生紙抽完最後一張就抽完不管，讓空的塑膠包裝留在原位，完全不會主動去拿一包新衛生紙進廁所放；又比如我在浴室洗澡，而瓦斯爐上的水壺煮沸了，他不會主動去關火，甚至完全沒有察覺……好像這類的家務都不歸他的事，反正有媽媽在主導、關照，他只要等我「起屁臉」開罵的時候再動作就好。

學校生活幾乎占去全天生活的重要時段，回家的孩子都是累的、想放鬆的，一到家馬上拿起iPad好好玩上幾場遊戲，是他們一天中最重要的事，誰會在意父母的需求？爸媽希望孩子在家裡能與大人同心協力，但放學後的孩子根本沒有那根神經。

我想教導小孩生活上的事情，幾乎很難得到孩子的好臉色。我想讓兒子知道浴室的清潔要到什麼程度、鋪床的層次順序、上頂樓曬棉被要怎麼夾才不會飛掉……這些事情幾乎都沒辦法好好帶著孩子去做。因為學校生活過完，回家已經累了；還要學別的，就一定會反抗。

但是經過選擇自學這個決定，加上整個申請過程的討論，真正開始自學後他進入一種「必須主動上課」的學習形態，這歷程似乎讓小福感覺到自己的存在。一個人感覺到「自己存在是重要的」的時候，身邊的事情就開始「干我事」，他開始對自己的用處有知覺。

當然，我也會用他的知覺來多加利用。比如上周六沒事情也不用上課，我原本在洗陽台，洗陽台進進出出，房間的地板沾了我的溼腳丫，我就去擰了一條抹布擦地板。我做了一大堆事情，看他在一旁閒著，心裡不高興（不主動來幫，我會高興嗎？），於是就去拆了冷氣機的濾網。

「兒子～～過來。」

「好，可以等我三分鐘嗎？我把這一局打完。」

「沒關係，我等你打完……」（周六，不要生氣。）

等到孩子過來之後，我要求他去浴室把濾網沖沖水、洗乾淨。一開始他說不會洗濾網，我花點耐心跟他說明一下濾網的清潔方式，然後要他認分去做。

「前幾天你都沒爬起來做早餐，你要做一些別的來補吧？」

「好啦好啦！」

兒子進了浴室洗了一下，又出來，把全身的衣服都脫光，他說會噴到衣服，他必須脫光衣服洗濾網才行。他一個人在浴室忙的時候我又去拆冷氣機的外殼，等他把濾網洗好，我就把外殼交給他。

「反正你衣服都脫了，就一次洗乾淨。」

我給他另外的刷子，跟他講解了一下外殼一條一條的縫隙該怎麼刷。他嘆了一口氣，再度拿進去洗。接著我又去拿沾滿了灰塵的小木架，以及小木架上面的裝飾品，要他洗完外殼再洗後面的東西。

「木頭可以碰水嗎？」兒子問。

「你很快用水沖一下，然後用刷子刷一刷，我拿到陽台曬，就沒關係。因為沒有泡水，沒關係的。」

就這樣，一件一件東西拿進浴室給脫光衣服的帥哥洗，他每拿一件，就唉一聲，每洗完一件就說：「不要再拿過來了！」

最後都洗完，從浴室光溜溜地走出來，無奈地對我說：「媽媽，求心理陰影面積。」「蛤？求心理陰影面積？」

我重複了一遍他說的話，只覺得好笑，兒子字彙運用的能力超好的，怎麼會不喜歡國語呢？他對文字很敏感呀。

我知道他不是那麼願意做家事，忍耐著把事情做完後向我開玩笑地抱怨他有了「心理陰影」！還要我以數學計算法求面積！哈哈！

我後來問他，你怎麼會用「心理陰影面積」啊？你也太妙了！他說，又不是我原創的，這是網路哏。喔喔，好，是媽媽自作多情，不過我又學到你們這些屁孩的用語了。

●摘自大塊文化《沒有學校可以嗎？》

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