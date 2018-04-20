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感覺敏銳、真假難辨…孩子怕黑背後有這5個原因

2018-04-20 08:55聯合新聞網 BabyHome

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【文：光光老師（廖笙光）】

孩子白天像一隻猛虎，晚上卻像隻老鼠，究竟是什麼原因呢？明明膽子就很大，但當每天晚上要睡覺的時候，只要把房間的燈關上，問題就來了。一下子說怕黑，一下子要找媽媽，搞到全家雞飛狗跳的。小時候明明就還好，為什麼長大了，反而膽子卻變小了呢？究竟是孩子愛撒嬌，還是故意在搗蛋呢？

在臨床經驗上，孩子在四、五歲左右時，最容易出現「怕黑」的情況。這並非是孩子愛搗蛋，而是生活經驗的擴展從自己身上，開始關心外在周邊的事物。但是，認知能力尚未完全成熟，因此對於無法解釋的事物，就很容易出現錯誤解讀，因此導致焦慮與恐懼的產生。除此之外，當孩子面對過多的壓力時，例如：剛上幼兒園……等環境改變的因素，也都會導致類似的情況出現，所以不要一口咬定孩子是在鬧脾氣喔！

小孩子怕黑，最常見的有五個原因，就讓我們一一的認識，並且幫孩子解決吧！

1. 黏人怕分離

孩子不是怕黑，而是怕跟爸媽分開，因此只要一關燈，就會一直想要找媽媽。怕黑就是一個很好的理由，而且爸媽容易接受並妥協。最簡單的分辨方式，就是看當你躺在孩子身邊時，關掉燈孩子會不會害怕，還是立馬就呼呼大睡。對於黏人的孩子，你需要練習的不是在晚上打開小夜燈，而是在白天練習讓孩子與你分開，讓孩子知道和媽咪分開是不可怕的，漸漸就可以克服這樣的困擾。

2. 味道不熟悉

對於小小孩來說，嗅覺是非常重要的，小小孩藉由聞到媽媽的味道，才能獲得安全感。許多孩子都有一條「安撫巾」，只要睡覺就一定要帶在身邊，其實就是要聞一聞味道才能睡著。特別是當燈光關上時，眼睛看不到，手又摸不著，這時如果再聞不到味道，自然就會感到不安全。這時，不論是準備一條安撫巾或小布偶給孩子，都可以讓孩子感到更安全，而更容易乖乖睡覺喔！

3. 感覺太敏感

對於部分感覺過度敏感的孩子，天生就像是敏感度過高的麥克風，任何風吹草動都會驚嚇到他。在夜晚的時候，對於一些細小的聲音，像是風吹來的呼嘯聲，對他來說都是不能忽略的刺激，當然也就很容易受到干擾。這時越和孩子說沒有聲音，不如帶孩子去找出聲音的來源，讓孩子可以更安心。此外，也可以藉由放固定的輕音樂，幫孩子隔離掉不舒服的聲音，也是另一種方式。

4. 真假難分辨

四歲時，孩子對於真實與虛幻無法分辨，常常會將故事裡的情節，當作是真正會發生的事情。特別是有時在電視上，不小心看到新聞或影片中的劇情，結果誤認為是真實的，引發出不必要的恐懼。這也就是在臨床上最常見到，孩子會出現怕黑的問題。這時爸媽就必須要慎選電視節目，避免讓孩子接觸到不適當的刺激原。此外，也不要故意用鬼故事來嚇孩子，不然最後被嚇到反而會是爸媽喔！

5. 本體覺不佳

部分孩子是因為本體覺不佳，導致過度依賴視覺，只要一關燈就會感到緊張。最常見的情況，孩子常常會莫名其妙地撞到東西，自己卻沒有什麼感覺。這時，請幫孩子點上一盞小夜燈，就可以幫孩子覺得安心。對於這樣的孩子，可以在白天的時候，和孩子玩一些「遮眼躲貓貓」的遊戲，透過遊戲來增加孩子的本體覺感受。此外，找一間暗暗的房間，讓孩子進去找藏好的寶貝，也是不錯的練習喔！

每一個孩子都不一樣，會怕黑的原因也不同，爸媽要更有耐心的一步一步協助孩子，有時就是需要多花一點時間。此外，最重要的請不要用「虎姑婆」來嚇孩子，然後又抱怨孩子怕黑怕鬼，其實孩子怕的就是我們不經意搞出來的鬼喔！

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