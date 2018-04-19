親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國外留學健身教練開名車 闖七七行館偷百萬古董

鐵票倉怒了！高雄餐廳大海報「民進黨不倒經濟不會好」

一段婚姻和感情要長久 需要的是同心的兩個人

2018-04-19 15:57聯合新聞網 MamiBuy

一段婚姻和感情要長久，需要的是同心的兩個人
一段婚姻和感情要長久，需要的是同心的兩個人
分享

【媽咪拜整理報導】

收到讀者訊息，想要聊聊關於婚姻生活，她覺得在婚姻中沒有人懂她的心情，從生小孩帶小孩，再到辭掉工作，生活上必須要仰賴老公，這幾個階段讓她心力交瘁，更看透男人！

伸手要錢時要看人嘴臉，還要經歷自己帶小孩的苦，還要做家事，從早忙到晚。

先生回到家還要看他的臉色，有好幾個晚上

她不斷的自問：她到底是為了什麼？

這段婚姻到底帶給她什麼？

她改變了這麼多，沒有人可以理解她的苦，一心一意只想為了家庭好、先生好、孩子好。

她以為吞忍一切就能換回幸福和樂的家庭，現在才發現原來好難！

不斷的讓步，只有讓她覺得痛苦…

每個女人步入婚姻總會犧牲很多，因為女人一向把婚姻和幸福看得很重，為了家庭她會寧願選擇失去前途似錦的工作，為了孩子她可以忍受生產的痛。

這份痛，男人永遠無法想像，剖腹是開七層，分別是皮膚、脂肪、肌膜、腹肌、腹膜層、子宮肌肉層和羊膜囊，而在肚皮上切開一個大約15㎝的開口後，脂肪和肌肉層全部都是用！手！撕！開！

而自然產也是非常痛，如果痛感有十分，自然產就是十分，五臟六腑被用力扭轉，而女人偉大的地方除了可以忍受這樣的痛楚以外，還可以忍受一次又一次（生第二胎）

從生產開始，男女的認知就不同了！男人只是為了家庭偶爾的不自由，而女人的不自由可是多一百倍，除了懷孕生產的不適之外，身材走樣，樣貌改變，為了孩子日夜照顧，孩子生病，媽媽的著急程度絕對大過於爸爸。

婚姻中，女人最受不了男人的就是為何總要我每件事都要說清楚講明白，你才能對我體貼點？為何總要這麼遲鈍的讓女人心灰意冷後，才會明白婚姻這麼重要？

在這段過程中，如果男人無法多去包容女人的心情、理解女人的想法，很容易就變成『你不說，我不懂，彼此的距離越來越大』，開始漸行漸遠。

一段婚姻和感情要長久，需要的是同心的兩個人

話說起來很容易，做起來卻很難。

愛本來就不是一句口號和感覺，愛是一種行動，你真的愛對方就必須要表現出來。

你感謝對方的付出就應該要說出口，不要覺得理所當然，越是親密的兩個人越不容易表達感謝。

真心想要維繫感情的人，就會主動付諸行動。

後來，我勸讀者好好去談談和聊聊，婚姻是雙方的，我只能勸一方主動，但真正要繼續走下去的還是需要同心的兩個人。

給所有在婚姻困苦的女人，千萬不要因為把所有心力放在家庭就把自己放在最後一位，當你開始覺得自己不重要時，別人也會如此看待你，只有你自己把自己當作很重要，值得被愛時，才會有人愛你！

本文由媽咪拜駐站專家薇薇授權使用

【延伸閱讀】

「另一半是互補好，還是相似好？」你的另一半像長不大的小孩嗎？

「你再這樣，我就跟你爸媽講」夫妻吵架總是把對方父母拉進來？

相關新聞

男友媽問「還是處女嗎？」 呂秋遠教妳10大絕招回擊

2018-04-19 13:07

誤人風水？買地想蓋透天厝被哥阻止 淪為免費停車場

2018-04-19 11:33

親子手牽手／是自己也是母親

2018-04-19 06:00

父母心情／親子的律動課

2018-04-19 06:00

故意說反話是為了鼓勵孩子？可能得到反效果

2018-04-18 12:07

「妻該負擔房貸嗎」引網民開戰 歪樓變清算夫妻分工

2018-04-18 09:48

她看遍產檯實況不怕生孩子 享受成母親的美妙過程

2018-04-18 09:16

「光頭哥哥型」將崛起？大肚男讓女生愛到母湯的十個理由

2018-04-18 09:03

親子互動／母女間的詩詞遊戲

2018-04-18 06:00

大叔的中年小事／跟胡椒鹽一樣開心

2018-04-18 06:00

心情點滴／女兒的加油

2018-04-18 06:00

孕婦因妊娠紋自卑怕被嫌棄 夫說五個字笑翻網友

2018-04-17 21:43

房子過戶後父母貸款550萬養老 他怨父母白目

2018-04-17 14:30

別不信邪！她在月老前大嗑巧克力 慘又失戀一次

2018-04-17 13:46

一切從簡不行嗎！ 逼新人崩潰的十大婚禮煩惱

2018-04-17 10:52

離開主播台 張愛晶：給孩子滿滿的母愛也是對社會的貢獻

2018-04-17 09:35

男人承諾不算話？老公出爾反爾背後的原因是…

2018-04-17 08:00

上學學什麼／當孩子一上學就哭

2018-04-17 06:00

婆媳之間／女兒與媳婦的不同

2018-04-17 06:00

我見我思／關於蘋果

2018-04-17 06:00

小一入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學時程懶人包

2018-04-16 09:16

生活見聞／于朗的天空

2018-04-16 06:00

親子互動／老媽故事集

2018-04-16 06:00

我見我思／施與受之間

2018-04-16 06:00

公婆以「會動到胎神」阻裝冷氣 孕婦淚：我該怎麼做？

2018-04-14 20:46

超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55

孩子容易不專心？七大線索破解不專心行為

2018-04-14 08:00

拒當豬隊友！懷孕時 老公可幫忙做的4件事

2018-04-13 14:20

媽媽累癱 寶寶哭不停像離不了手的炸彈…

2018-04-13 14:18

鬧離婚時 經濟弱勢的全職媽咪如何爭取監護權？

2018-04-13 14:15

帶2歲娃遊歐遭同團人飆罵 網友：媽媽考慮欠周詳

2018-04-13 10:31

「你再這樣，我就跟你爸媽講」夫妻吵架總是把對方父母拉進來？

2018-04-13 10:18

親子互動／害怕上課的優化程序

2018-04-13 06:00

我愛一個人煮／DVD良伴鹹水雞

2018-04-13 06:00

生活趣聞／燒酒雞與高麗菜

2018-04-13 06:00

生活點滴／自製有機堆肥好處多多

2018-04-12 06:00

親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚

2018-04-12 06:00

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-12 06:00

社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生

2018-04-11 17:09
看更多

熱門文章

好市多「老鼠」變多？不只雞翅被「試吃」 鬆餅也淪陷

2018-04-19 08:33

林夕點破台灣幸福假象 他嘆：更糟的是很多人仍不自覺

2018-04-18 18:09

影／毒蛇出沒掃把輕鬆搞定 苗縣府「掃」給你看

2018-04-18 16:38

新店驚見「火彩虹」！鄭明典：教科書等級的完美

2018-04-19 13:31

今起熱得像夏天！ 吳德榮：下周二鋒面到轉涼降雨

2018-04-19 06:14

影／台灣虎航麻疹疫情再增4感染者 長榮、馬航地勤也遭殃

2018-04-18 19:46

雞排再喊漲 1片80元直逼雞排便當

2018-04-19 13:18

虎航麻疹延燒長榮 長榮：已啟動防疫機制

2018-04-18 20:11

櫻桃小丸子聯名手搖飲品牌一芳 周邊超狂秒殺

2018-04-18 20:26

誤人風水？買地想蓋透天厝被哥阻止 淪為免費停車場

2018-04-19 11:33

男友媽問「還是處女嗎？」 呂秋遠教妳10大絕招回擊

2018-04-19 13:07

護心兩法寶 洋蔥+紅酒每天別逾200CC

2018-04-18 23:51

沖繩麻疹首見院內感染 縣府成立危機小組

2018-04-19 09:51

麻疹疫情延燒 疾管署、民航局和機場公司急祭6措施

2018-04-19 09:45

家屬控病患臉部發黑才急救 醫護竟回：追究也沒用

2018-04-18 18:03

女社工甩肉38公斤 笑稱從大鯨魚變美人魚

2018-04-18 17:33

今日星座運勢／天蠍 工作轉換 給自己更多挑戰

2018-04-19 00:00

小二女長恆齒獨缺門牙好憂鬱 就醫發現竟橫著長

2018-04-19 07:52

成大醫院週六將停診 患者憂他院更爆滿

2018-04-18 19:55

吳速玲捧場好友美女珠寶設計師 名媛雲集各展個性

2018-04-18 18:25

違規廣告亂竄！oBike被放塔位廣告 民眾不敢騎

2018-04-19 10:20

禮金詐騙新手法 謊稱包錯數目要求退還重包

2018-04-19 13:47

親子手牽手／是自己也是母親

2018-04-19 06:00

世界五十大最佳餐廳頒「獎學金」 唯一獲獎人來自台灣

2018-04-18 19:55

哪一款適合她？ 分享9家飯店「母親節蛋糕」給你

2018-04-18 17:07

好天氣到周末！ 彭啟明：下周二鋒面接近有變化

2018-04-19 08:11

糖尿病患半夜做惡夢、狂盜汗 恐是低血糖惹禍

2018-04-18 20:14

父母心情／親子的律動課

2018-04-19 06:00

養生婦打太極拳不喘爬山喘 差點心衰竭猝死

2018-04-19 13:57

男發票中4000只領200 佛心超商店員上網急尋

2018-04-19 15:09

有貓頭鷹眼睛的祝壽神蝶 玉山塔塔加現蹤

2018-04-18 17:58

虎航麻疹個案趴趴走 高雄市不排除開罰

2018-04-18 20:32

麻疹疫情擴大 賴清德：爭取國際支持台灣參與WHA

2018-04-19 12:14

營養師：健身不吃馬鈴薯 肌肉合成率低

2018-04-18 17:42

吃完海鮮泡麵 45歲男過敏心肌梗塞

2018-04-19 00:01

防骨鬆、抗氧化…吃洋蔥正當時

2018-04-18 23:47

逐日回暖 下周鋒面接近又下雨轉涼

2018-04-19 05:00

六旬婦遭誤診 頸椎神經壓迫竟被認為中風

2018-04-18 19:42

預防跌倒 美指南：老年人須運動

2018-04-18 22:42

電動機車免費停車2年！北市首創優惠 5月上路

2018-04-19 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top