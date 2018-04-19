一段婚姻和感情要長久 需要的是同心的兩個人

2018-04-19 15:57 聯合新聞網 MamiBuy



一段婚姻和感情要長久，需要的是同心的兩個人 分享 facebook

【媽咪拜整理報導】

收到讀者訊息，想要聊聊關於婚姻生活，她覺得在婚姻中沒有人懂她的心情，從生小孩帶小孩，再到辭掉工作，生活上必須要仰賴老公，這幾個階段讓她心力交瘁，更看透男人！

伸手要錢時要看人嘴臉，還要經歷自己帶小孩的苦，還要做家事，從早忙到晚。

先生回到家還要看他的臉色，有好幾個晚上

她不斷的自問：她到底是為了什麼？

這段婚姻到底帶給她什麼？

她改變了這麼多，沒有人可以理解她的苦，一心一意只想為了家庭好、先生好、孩子好。

她以為吞忍一切就能換回幸福和樂的家庭，現在才發現原來好難！

不斷的讓步，只有讓她覺得痛苦…

每個女人步入婚姻總會犧牲很多，因為女人一向把婚姻和幸福看得很重，為了家庭她會寧願選擇失去前途似錦的工作，為了孩子她可以忍受生產的痛。

這份痛，男人永遠無法想像，剖腹是開七層，分別是皮膚、脂肪、肌膜、腹肌、腹膜層、子宮肌肉層和羊膜囊，而在肚皮上切開一個大約15㎝的開口後，脂肪和肌肉層全部都是用！手！撕！開！

而自然產也是非常痛，如果痛感有十分，自然產就是十分，五臟六腑被用力扭轉，而女人偉大的地方除了可以忍受這樣的痛楚以外，還可以忍受一次又一次（生第二胎）

從生產開始，男女的認知就不同了！男人只是為了家庭偶爾的不自由，而女人的不自由可是多一百倍，除了懷孕生產的不適之外，身材走樣，樣貌改變，為了孩子日夜照顧，孩子生病，媽媽的著急程度絕對大過於爸爸。

婚姻中，女人最受不了男人的就是為何總要我每件事都要說清楚講明白，你才能對我體貼點？為何總要這麼遲鈍的讓女人心灰意冷後，才會明白婚姻這麼重要？

在這段過程中，如果男人無法多去包容女人的心情、理解女人的想法，很容易就變成『你不說，我不懂，彼此的距離越來越大』，開始漸行漸遠。

一段婚姻和感情要長久，需要的是同心的兩個人

話說起來很容易，做起來卻很難。

愛本來就不是一句口號和感覺，愛是一種行動，你真的愛對方就必須要表現出來。

你感謝對方的付出就應該要說出口，不要覺得理所當然，越是親密的兩個人越不容易表達感謝。

真心想要維繫感情的人，就會主動付諸行動。

後來，我勸讀者好好去談談和聊聊，婚姻是雙方的，我只能勸一方主動，但真正要繼續走下去的還是需要同心的兩個人。

給所有在婚姻困苦的女人，千萬不要因為把所有心力放在家庭就把自己放在最後一位，當你開始覺得自己不重要時，別人也會如此看待你，只有你自己把自己當作很重要，值得被愛時，才會有人愛你！

本文由媽咪拜駐站專家薇薇授權使用

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