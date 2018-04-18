「光頭哥哥型」將崛起？大肚男讓女生愛到母湯的十個理由

2018-04-18 09:03 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



肥胖與糖尿病的關係密切。資料照 分享 facebook 六塊肌GG！近年女孩有越愛啤酒肚、鮪魚肚、大肚男的趨勢，連蔡依林都淪陷！十個理由告訴你！

六塊肌讓女孩「吃」不飽了？

男性們注意！還在追求硬邦邦的六塊肌、胸肌、公狗腰嗎？小心勤奮健身根本是在做白工！

近年女孩們有越來越愛大肚男的趨勢，鬆軟手臂和低垂胸部與肚皮，漸漸成為吸引異性的重要身材特質。

於是網路上掀起不少相關話題，大家都十分好奇啤酒肚男讓女孩為之瘋狂的理由是什麼？話不多說，現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

No.10 圓滾滾的肚子超古錐

這個不用我說，大家看也知道吧！就像沒有人會覺得聖誕老公公、龍貓（？）不可愛一樣！

此外你注意到了嗎？無論卡通人物，還是小朋友愛不釋手的布偶娃娃，外型總是矮、短、胖，讓人產生一種無害、討喜的印象，進而萌生好感。

同理而論，有渾圓大肚的男友就像女生專屬的大玩偶，不是嗎？

No.9 會回彈的大肚抱著超好睡

不少女生睡覺時喜歡將身體蜷縮起來，抱著軟綿綿的大東西，雖然這行為很可能代表內心深處缺乏安全感，但不正是愛情存在的最佳體現嗎？

因此，當她入睡時整個人「披掛」在你身上，緊抱著你那時不時回彈，好似發出ㄉㄨㄞ吆吆聲的胖肚，就表示她對你十分信任、毫無保留，絕對是真愛無誤啊！所以就算手麻腳麻也不准動喲！

No.8 鮪魚肚咬起來又軟又Q

女友咬男友的舉動雖然聽起來詭異，但它確實是許多情侶不可或缺的情趣怪僻。只可惜～看起來跟巧克力磚一樣可口的六塊肌少了最重要元素，那就是「口感」！實際咬起來不僅讓人牙疼，還了無生趣。

反觀啤酒肚，女生每一口都能留下鮮明齒痕，同時還能憑自己「飢餓」程度決定要咬的「份量」，這樣的行為無疑是愛情裡最美好的印記啊！

No.7 啤酒肚捏起來很有快感

大肌肌看起來雖然厲害，但說到體驗世界最重要的手感，人稱「love handles」（愛的扶手）、柔軟又有彈性的油肚，才是無與倫比的療癒存在啊！

加上很多時候，女生礙於男友尊嚴或在對方父母面前，想指示男方做事不太方便下達口令。還好肥肚男溢出來的腰肉此時能成為緊急鈕，只要女生給它大力捏下去，不僅心情豁然開朗，還能無傷大雅的暗示男友完成任務，推動事情發展。

No.6 拍打油肚的咚咚聲很療癒

你有音樂天份嗎？那怎麼能錯過這麼天然的鼓呢XD！好啦～不開玩笑，但這確實是打發時間的好方法！像停紅燈時，後座女友可以拍打騎車男友的油肚，用悅耳咚咚聲迎接綠燈到來，這樣等待時間便過得飛快。

此外如果你是肚大、手短的男性，切記別用壁咚曝短，試著給心上人來個浪漫「肚咚」吧！讓愛苗在肚子碰撞到對方時，所發出的咚聲上擦出火花。

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No.5 大肚子給人穩重爸爸感

一直以來「爸爸」就像大樹一樣，是全家人重要支柱，不過年紀越大代謝越慢，其外型似乎跟鮪魚肚、肚子下卡低腰褲脫不了關係。

也因為如此，肥肚男對部分女性而言就像父親一樣成熟，給人足夠安全感和穩重感。

加上古時候只有吃得飽、穿得暖的人才能囤積足夠脂肪，因此肉肉男確實是有市場的，跟消瘦男相比，光看體積就有很大勝算。

No.4 胖肚無極限！能一起瘋美食

這概念就像每個人的阿嬤一樣，因為化不開的「愛」，總覺得孫子沒吃飽，進而瘋狂餵食，同時為吃胖的乖孫感到無比成就。

同理而論，吃貨妹子也會因為男友一起大啖美食、嗑光吃不下的菜尾，為對方的幸福肥而感到滿足。

加上情侶瘋美食已是時代趨勢，所以藏不住腰間游泳圈、無肥胖顧忌的油肚男，便成為銳不可擋的新潮流。

No.3 心情不好能拿男友肥肚發洩

這是一定要的啊！身邊就有行動沙包，不好好利用怎麼行！

不過這裡說的當然不是叫妳像葉問那樣認真打，而是用粉拳方式撒嬌抱怨啦！

但如果妳捨不得，或男友鮪魚肚油度不夠，也能選擇較溫和的手法，像是在充滿立體感的大肚皮上創意作畫，填上主管、客戶討人厭的嘴臉，然後逼大肚男友吸氣、吐氣，包你心情馬上雨過天晴、破涕為笑！

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No.2 渾圓的肚子能充當枕頭或枕腳墊

想像自己躺在另一半油肚上，然後兩人閒話家常、看書、滑手機...是不是就覺得平凡中帶點浪漫呢？沒錯！啤酒肚就是有這種魅力！軟軟的就像棉花糖一樣，讓人情不自禁倒在上頭，如同動畫電影《大英雄天團》裡的「杯麵」，給人舒服又安心的感覺。

怪不得連天后蔡依林都對於一起拍MV的大肚腩妖怪情有獨鍾，不僅依偎在其肚上，還宣布自己找到另一半了。由此可見，大肚肚不僅萌，還是情人間非常重要的連結呢！

No.1 笑肥肚男友懷孕、是孕婦很有趣

互相鬥嘴、取笑是情人間重要情趣，加上彼此因為了解，所以惡毒的話就旁人聽起來也格外甜蜜。

而鮪魚肚男最常用來自嘲、被開的玩笑正是「懷孕幾年了？」雖然這梗大家已說到爛，但每次用上總讓人會心一笑。

當然～身為女友想加以變化也不是不行，因為當妳懷孕時，便可對外宣稱「雙囍臨門」，藉以調侃他一番喲！

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怎麼樣？沒想到肥肚有這麼多好處吧！雖然這十個理由都帶有點「S型女孩」（欺負別人滿足自己的快樂）特質，但其實都是因為喜歡你才有的表現喲！別人可是沒有的呢！

不過說到底，雖然肥宅即將翻身、肉肉男時代來臨，但健康還是要顧啊！畢竟體脂肪要是超過30%，先不說女生審美觀問題了，健康檢查完倘若發現一身病，就算你交到女神也無福消受、得不償失啊！

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