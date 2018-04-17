房子過戶後父母貸款550萬養老 他怨父母白目

2018-04-17 14:30 聯合新聞網 綜合報導



一名網友分享自己父母將房子過戶給自己與哥哥後，以房子貸款550萬，讓兄弟倆每月得負擔1萬9000元的貸款。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

過去養兒防老的觀念到現代似乎已不太管用，許多人都會提早為自己的退休生活做打算。一名網友表示父母將一棟透天厝過戶給自己與哥哥，然而卻背著兩兄弟用房子向銀行貸款550萬元當作退休金，他崩潰大嘆「天底下有這麼白目的父母嗎？」但許多網友認為天底下沒有白吃的午餐，且父母為自己的退休生活做打算並沒有錯。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，他表示父母將一棟透天厝過戶給自己與哥哥後，竟偷偷用房子向銀行貸款550萬元做為退休金，讓兩兄弟每月一人得各自負擔1萬9000元的貸款。

該網友父母表示自己當年花了850萬購買此棟房子，加上養育兩兄弟花費不少，為了讓兩兄弟知道成家立業的困難，才會向銀行貸款，更烙下狠話「要繳就繳不繳就滾出這個家」，讓網友非常無奈，認為被家人坑了，大嘆「天下有這麼白目的父母嗎？」

貼文一出引發熱烈討論，許多網友都不支持該網友的論點，認為天底下沒有白吃的午餐，父母辛辛苦苦養大他們，年老了也需要養老金，這樣只是提早把養老金付清罷了，且兩兄弟還淨賺了300萬。

網友嚴厲指責「父母沒有義務送你任何東西」，認為奉養、回饋父母是為人子女的基本工作，留言「父母到底坑了你什麼？養到你這種孩子我才覺得是個坑」。另外有網友若真的負擔不起可以與父母討論解決辦法，否則若低薪，近2萬的貸款也是一筆很大的負擔。