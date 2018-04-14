超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



縣市政府為改善國內「罐頭公園」的問題，紛紛建造「超長溜滑梯」，希望讓孩子能有不一樣的童年回憶。研究發現，溜滑梯、盪鞦韆能刺激孩子前庭發展，但有媽媽望女成龍心切，雖然孩子說滑梯太長不敢滑，卻不斷要求孩子一定要挑戰，孩子卻是面色發白地溜完，一離開溜滑梯就馬上大哭。

馬偕兒童醫院兒童神經資深主治醫師陳慧如呼籲，刺激孩子前庭發展，不一定要靠溜滑梯，平時多跑跳、多爬、多踢球等，都可以刺激前庭發展。她也說，近年台灣社會太過強調孩子的前庭刺激，使部分家長過度聚焦，事實上，只要正常地讓孩子生活，有正常的活動，前庭發展就會正常。

陳慧如表示，前庭主掌人體的平衡感與空間感，通常前庭系統發展較佳的孩童，運動的平衡能力會比他人好，也不易暈車、暈船。人類前庭系統發展在3歲以前，

幫助前庭發展的遊戲，包含溜滑梯、盪鞦韆等，這些遊戲可幫助前庭發展，主要是因為「方位的改變」，溜滑梯從上滑到下，速度感可以讓人體感受到方位變化，盪鞦韆也是。

但並不一定要「很長的溜滑梯」或「盪得很激烈的鞦韆」才能刺激前庭，只要有方位的改變，即使是短短不到1公尺，都能幫助孩童，與長度完全無關，過長或是太激烈的盪鞦韆反而會有反效果。

陳慧如說，最直接的反效果就如同上述孩童，礙於家長的要求面色鐵青溜下來，整個過程不開心，內心充滿恐懼，未來面對到類似的遊戲，就覺得害怕，同時也影響親子關係，認為家長強逼她做不喜歡做的事情。

陳慧如說，前庭的發展在現在社會有一種被過度強調的感覺，孩子在成長的過程中，前庭的發展只是其中的一小環，家長不該把所有力氣都花在刺激孩子的前庭發展。

她認為，台灣現在會過度強調前庭發展，除了可能有商業的行為在裡頭以外，也跟台灣的孩子多是被「圈養」在家鮮少出門有關，甚至有部分家庭太過疼惜小孩，不願意讓孩子在家中爬擔心受傷等，使孩子的前庭發展出現問題，進而讓刺激前庭的議題被過度放大。

陳慧如說，只要孩子的成長過程中是正常的，在家中或是在外都有一定的活動，前庭都會健康發展，也不建議讓2到3歲的孩子，獨自去挑戰超長溜滑梯，這階段的孩子腦部都還在發展中，過度的刺激也可能會傷害到他們。