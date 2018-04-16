小一入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學時程懶人包

2018-04-16 09:16 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

家有小一新生，入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學通知單寄發時間不同，大約集中在三到五月，家長屆時應多留意信件，同時新生報到時要提供哪些資料？新生爸媽們做好準備了嗎？

台北市

家長在當年度5月19日會接到教育局寄發的「學齡兒童入學通知單」，請於107年6月2日（星期六）新生報到日至學校辦理報到。

如為「額滿學校」的新生，最遲應於6月20日前完成報到，逾期未報到者視同棄權，由學校逕行辦理改分發；倘家長因戶籍遷徙未收到通知單或無法至原學區學校報到，請逕與戶籍所在地（新戶籍）之區公所民政課聯絡辦理入學事宜。如有疑問，請洽聯絡電話：1999分機6373。

新北市

依「新北市公立國民小學新生分發及入學作業要點」規定，各區公所將於每年5月10日前寄發新生入學通知單。

其他詳細時間，可參考蘆洲區仁愛國小的入學時程（107年3月11日公告）：

3/20～3/27額滿學校寄發資格審查通知單

4/1～4/18額滿學校新生入學審查

4/19～4/20額滿學校公告錄取名單

4/29～5/6額滿學校新生報到

5/4區公所寄發新生入學通知單

5/18～5/21額滿學校第二次報到

5/19～5/20公立小學新生報到

桃園市

107年3月26日(星期一)前：各區公所寄發新生入學通知單。

107年4月16日(星期一)至107年4月21日(星期六)：各校完成新生報到，詳見107學年度國民小學新生報到作業時程。

若為「總量管制學校」，新生報到會分兩階段進行，以仁和國小為例，第一階段新生資格登記時間為107年3月31日、4月1日。第二階段公告新生錄取名單107年4月16日(一)，報到時間107年4月20日、4月21日。雙龍國小則於4/13-4/15辦理新生入學登記，各校規定之報到日期不同，請至各校官網查詢。

新竹市

「總量限制」國小

入學登記書寄發日期3/31前

各區公所入學通知單4/25前

登記日期4/14

報到日期4/28

一般國小

各區公所入學通知單4/25前

報到日期5/12，詳見新竹市教育網公告。

新竹縣

全縣4/1前 公所寄發入學通知單。

以竹北市東興國小、新豐鄉松林國小為例

4/13、4/14 新生登記

4/16 公告初審結果

4/25 公布新生錄取名冊、候補名冊

8/30 開學日

其他細項各校作業時間可能不同，請至各校官網查詢。

苗栗縣

參照106學年度資料，入學通知單於3月中寄發，小一新生報到日期苗栗市建功國小、公館國小5/1(二)。

台中市

3月初寄出入學通知，最晚3/30前會收到。4/12～4/14「新生入學報到日」。

大里區永隆國小

3/9 寄發「新生入學資格審查通知單」

3/22～3/24新生入學資格「審查日」

4/3錄取者：寄發「新生入學報到單」

4/12～4/14「新生入學報到日」

北屯區文心國小

3/24～4/13 報到，其他各校詳情請至各國小官網查詢。

彰化縣

新生入學通知單預定於107年3月9日至16日由里幹事發送完畢，107學年度一年級新生統一報到日期為107年4月14日(星期六)，詳見彰化市公所公布欄。

雲林縣

「雲林縣國民小學學生學籍管理要點」規定，當年度九月一日滿六足歲應入學之國民，由當地戶政機關調查，於每年三月底前造冊，送請鄉（鎮、市）公所依規定日期按學區通知入學。

107學年度新生報到時間，以雲林國小、四湖鄉南光國小為例，皆為107年4月21日（六）。

嘉義市

嘉北小學說明，4/15起各里辦公處將發放入學通單到新生家中，若 4/21前沒收到，需趕緊洽詢各里辦公室或區公所，才能確定孩子要就讀的學校。報到時4/20、4/21。

各校報到時間不同，例如世賢國小報到時間為4/21、4/22，建議家長如有疑問最好直接洽詢各校。

嘉義縣

新生報到各校時間不同，朴子市祥和國小預計4/23、4/24進行，布新國小4/17，大同國小4/13、安和國小4/2～4/27，水上國小4/20。

台南市

入學通知單最晚於3/13前寄送，國小新生報到及總量管制學校新生登記，統一在3/31、4/1辦理，詳見台南市政府教育局公告。

高雄市

各區公所依據國民小學學區於 107 年 3 月 23 日以前完成分發作業，並於 107 年 3 月 23 日前寄（送）發入學通知單，詳見楠梓區公所。

宜蘭縣

各公所於 4 月 18 日(三)前完成發新生入學通知寄發作業，新生報到4/28～5/6，各鄉鎮市討論擇定，詳見公告。

花蓮縣

107 學年度國小新生入學通知書將由鄉鎮市公所於107 年4月13日起寄發，新生統一報到日期為 107年5月 9、10 日。額滿國小於107年4月3日前自行寄發審查通知書給家長，並於4 月13日將新生名單審查結果公告於學校公佈欄、網站及教育處網站。

詳見「花蓮縣 107 學年度公立國民小學新生分發入學問題與解答」。

台東縣

4/13前以「基本學區」為準，將入學順位登記通知單寄至新生設籍處所。

總量管制學校

4/9～4/13辦理登記、審查、排序。

4/14～4/20公告名冊，將結果公告各校門首及網頁，提供家長3天時間更正。

4/26～5/1入學名單公告於各校門首及網頁。

5月7～11日 一般國小新生報到，台東市區為5月11日。

詳見「台東縣107學年度國民中小學新生入學作業流程」。

金門縣

中正國小說明，入學通知單將於4/9寄送，入學登記為4/28。

澎湖縣

將軍國小說明，新生報到日為5月1日(星期二)。

新生入學攜帶文件

1.鄉鎮市區公所寄發的新生入學通知單

2.戶口名簿正本（查核後歸還）及影本

3.家長印章

除以上三項外，部分學校會請家長先提供兒童健康手冊內之「預防接種時程及紀錄表」影本，或填寫好本土語言選修調查表，另如有其他特殊身分證明文件，如中低收入戶證明、學童或家長之身心障礙手冊等，也請一併繳交。

Q：沒有收到入學通知單可以報到嗎？

A：在指定期限內，仍可攜帶戶口名簿等相關資料至學校進行審核、報到入學。

Q：報到當天需要帶新生來嗎？

A：當天只需要家長前來即可，也歡迎小一新生一同到學校先認識環境。

：小朋友會被分發到哪一班？導師是誰？何時會知道？ Q

A：一年級新生編班作業時間，家長可至各國小官網查詢，分班結果會公告於校門口及學校網站。

【延伸閱讀】

●上小一前該學會好多事？家庭醫師：孩子有自己的成長速度，不要急

●「小學新鮮人家長症候群」檢測表，了解爸媽是否過度緊張