男人承諾不算話？老公出爾反爾背後的原因是…

2018-04-17 08:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：吳娟瑜】

揚達：你來詢問的看似小事，卻在夫妻之間越演越烈，你快招架不住了。

日前，你怪罪老婆虛榮心作祟，讓兒子唸雙語小學，如今，女兒滿三歲，即將入幼稚園，老婆也打算循著小哥哥的模式，讓女兒進入同一所學校。

上週，你們倆起了嚴重的爭執，老婆咬住你曾經說過：「小孩的事都由妳負責。」如今，安排了高檔的學校，為何又出口阻撓？

你說：「那時是那時，現在是現在。」，你這樣含糊的字句是無法打動老婆的心。

根據你告訴我的說法──原來結婚初期，你上班的收入優渥，每個月交給老婆八萬元薪資，後來，你感到長期加班的疲累，加上大兒子已出生，你換了一家可以正常上下班的公司，生活規律許多，不過薪水不如從前。

你說：「這些情形，老婆看在眼中，她應該懂啊。我勸她兩個孩子都唸公立學校，她就是不肯，認為我出爾反爾，讓她很生氣。」

「你當然有錯！」這句話我一出口，揚達，我看到你臉上表情怔了一下。是的！揚達，你要承認自己當初說錯話。

「小孩的事都由妳負責」，這句話乍聽之下，老婆通常感受到被尊重、被委以重任，有些家庭，老婆和老公有默契，懂得量入為出，管好一個家庭的開銷和孩子花費。但是，有些老婆咬住這句話的漏洞而自作主張，不顧老公的感受。

揚達，你的老婆堅持原先的協議，不肯讓步，建議儘快兩個人坐下談開來：

一、謝謝老婆

告訴老婆：「辛苦妳了，孩子帶得好，讓我沒後顧之憂。」

二、為收回承諾而道歉

請做一個簡單的收支表讓老婆理解，再多加一個雙語幼稚園的開銷，兩年、三年、五年後的家庭存款將出現狀況。你明講：「我需要一起關注家裡的情形，不論是小孩，還是家用，我不能置之不理，我需要負起責任。」

三、鼓勵老婆外出上班，增加家庭收入

假如老婆表示：「無論如何，兩個孩子都要受最好的教育，我會想辦法增加收入。」老婆這麼有擔當，你要慶幸老婆能幹，所有你所擔心的事已不存在，那麼，透過溝通協調，夫妻倆的新共識、新成長也就出現了。加油！

祝福～～～～

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