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生活點滴／自製有機堆肥好處多多

2018-04-12 06:00聯合報 趙允中

圖／Dofa
圖／Dofa
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因為喜好園藝，家裡種了不少花草蔬果，除了陽光、空氣、水等基本要素，還需要氮、磷、鉀等營養素，才能讓植株生長健康美麗；之前經常花錢購買有機或化學肥料，但因需求量較大，往往所費不貲。

某次不經意看到電視節目的介紹，發現原來有機肥可以自製，而材料就是一般家庭中當成垃圾的果皮、菜根、枯葉，甚至是掃地集中的塵土，只要是不含鹽分或油脂的有機廢棄物，都可以運用。作法主要區分為好氧及厭氧發酵，顧名思義，好氧發酵就是讓材料在透氣的環境中接觸空氣，厭氧發酵就是在密閉空間中降低接觸空氣的可能，分別讓喜歡或不喜歡空氣的菌體，幫忙我們將不要的廢棄物形成堆肥。

我一開始的作法是在陽台放個籃子，採好氧發酵方式來堆肥，但帶有糖分的果皮廚餘，往往引來螞蟻和蒼蠅，鳥兒偶爾也會前來啄食。太座大人受不了，下達最後通牒：「再引來一隻螞蟻，就連你養的花一起丟掉！」想了想，居家環境大概還是比較適合厭氧發酵的方式吧？於是我趕緊去五金行買了一個大塑膠桶放在後院，倒入砂土，再將堆肥材料逐次混入，並嚴實地蓋上蓋子。

果然，蟲蟻不再孳生了，但是每次打開桶蓋，溢散的腐敗味道真是令人難以忍受。有回我捏著鼻子，將桶內的液體澆灌在院子的花盆中，原以為氣味應該會很快消散，沒想到竟整整揮發了三天。

當然，我又被太座狠狠訓斥了一番。

因為會產生異味而一直不敢使用的堆肥桶，不知不覺就從夏天放到秋天，漸漸從我的記憶中被淡忘。直到那年的中秋節剝了好幾顆柚子，看著給小朋友做帽子玩玩後就被棄置的柚子皮，感到有些可惜，遂又想起這桶已經被當作實驗失敗品的有機堆肥。

抱著姑且一試的心態，我將柚子皮丟入桶內，當桶蓋再次掀開時，奇妙的事情發生了！一股腐熟但宜人的香味撲鼻而來，不知道這是因為厭氧發酵比較慢，但經過炎熱的夏天，益菌繁衍到一定數量後所完成的效果，還是如同釀造酒醋般的化學反應，有機材料被徹底轉化，成為大自然化腐朽為神奇的禮物。

自此之後，丟進堆肥桶裡的材料，不僅能迅速分解，也不再有異味，而稀釋過後的褐色發酵液體，除了可用於園藝，因為富含益菌，還可用來保養水管和馬桶，分解油脂和堵塞物。這下子，太座也終於肯定實驗的功效，轉而大力支持。

愛種花種菜的我家，不僅省下了買肥料的開銷、減少了垃圾量，更讓所有來自大地的成分，都能回到母體重生，並再度滋養著我們。

廢棄物中秋節廚餘

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