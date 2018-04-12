親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚

2018-04-12 06:00 聯合報 賴威任



很多有小孩的家庭，餐桌上都會出現「一種魚」──魩仔魚。

學術研究告訴我們：「多吃魚會變聰明。」疼愛寶貝孫子的奶奶也希望壯壯變得聰明一點，於是便會到菜市場或生鮮超市買魩仔魚，因為魩仔魚被認為營養豐富、鈣質含量高，還有助長高和健康。

只是，魩仔魚恰好是壯爸和壯媽最不希望出現在餐桌上的「一種魚」，壯爸不禁在腦海中勾勒起三年後壯壯家極有可能出現的對話……

壯壯一直覺得魩仔魚長得很奇怪。因為牠們看起來白白、細細、小小的，只有在魚眼睛的地方有個小小的黑點，看不見牠們的鰭、鰓和有沒有長鱗片。

這天，看著眼前被奶奶端上桌、熱呼呼的魩仔魚粥，才剛學會數數的壯壯忍不住想數一數碗裡到底有幾隻魩仔魚，可是魩仔魚太小，好像怎麼數都數不清楚。壯媽看了，問他：「你數出來了嗎？」「一湯匙可以裝二十幾隻魚，我至少吃了十湯匙。」聽了壯壯的回答，壯媽若有所思地說：「如果每個人都這樣吃，大海裡可能很快就沒有魚了。」

「為什麼會沒有魚了？」「因為這些小小魚，來不及長大就統統被人類吃進肚子裡，牠們就沒有辦法長成大魚、再生更多的小魚啦！」壯壯顯然很驚訝，追問：「那魩仔魚到底是什麼魚？」

很多人並不清楚，魩仔魚其實是幼小魚苗的統稱，可能包含三四種魚，也可能是多種魚類的小寶寶。「這些小小魚是很多其他種類小魚的食物，而這些小魚又是某些大魚的食物，如果小小魚都被壯壯吃光了，那就會吃不到大魚了。」壯爸在旁補充。

壯壯似懂非懂，但喜歡吃魚，又想成為聰明的人的他，在心底默默決定要把爸爸媽媽的話告訴奶奶……

人類吃魚並不是錯，但我們可以選擇用更聰明方法的吃魚，讓海鮮也能永續。

●壯爸大聲說：

《當水母佔據海洋》（八旗文化）書中提醒，當生態系失去了低營養階層的漁業後，便會失去韌性。在日常生活中吃魩仔魚其實會影響到兩百多種魚類，魩仔魚的捕撈若沒有更好的管理，導致魩仔魚的消失，我們的大海終將變得沒有魚。