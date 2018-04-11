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社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生

2018-04-11 17:09聯合新聞網 綜合報導

針對日前有醫師認為生育率下降是因社福完善一事，有大學生提出反駁意見。圖片來源／I...
針對日前有醫師認為生育率下降是因社福完善一事，有大學生提出反駁意見。圖片來源／Ingimage
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台灣近年生育率頻頻下降，許多年輕人因為低薪、高房價與生活忙碌等原因不願生育，但日前有醫師認為社會福利越完善，反而會導致生育率越趨下降，提出應該向不生小孩的頂客族徵收稅金。此番言論引發熱烈討論，有大學生在論壇《嘰咕Park》發文表示自己因學貸等原因不打算生小孩，還有許多學生無法同意該醫師的言論，質疑「台灣的社會福利哪裡好？」，認為這番言論過於偏頗。

一名榮總醫師指出台灣生育率下降的原因在於社會福利完善，他認為不生小孩生活不會有壓力、不需存錢，等到年紀大了可以使用國家健保，而健保費則會由其他人的小孩繳稅支付。他認為「不生小孩是一個理性、但不道德的選擇」，建議應該向不生小孩的頂客族徵收稅金，否則除非政府給予的生育補助多到足以供養一個小孩，不然生育率仍然不能提高。

然而許多大學生並不認同此番言論，有大學生在論壇《嘰咕Park》發文討論是否以後會想結婚生小孩，多數人依然對結婚生子抱有憧憬，想要結婚生子的學生佔了投票總數的五成以上，而想結婚但不想生子的人數則佔了兩成六左右。

有學生贊同榮總醫師這番言論，留言「曾有研究證明生小孩的夫妻普遍更不快樂，有時為了小孩付出可能導致夫妻吵架，兩人心理不平衡、付出不被重視最後離婚」，也有人認為「先達到人生目標再來養小孩吧」。

但也有學生反駁生小孩不僅是為了養老，夫妻之間有小孩當潤滑劑，也能為感情加溫。另外有學生認為「台灣的社會福利哪裡好？」，認為該醫師的發言過於偏頗，忽略薪資多年不成長、物價上漲、房價居高不下等等多重問題，且即使沒有生小孩也仍須存錢養老，當月光族不一定比較快樂。有人質疑的留言「結論是我不生小孩可以擺爛人生、花國稅？」加上有些夫婦可能是想生但不能生，對他們加以課稅並不公平。

大學生結婚生育補助

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