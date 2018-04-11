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專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55女人迷：最走心的女力媒體

因為是愛情的緣故，我們才得以靠一個人這麼近，足以看見自己所有的不足。專訪鄧惠文，聽她從婚姻、伴侶、親密關係，再談回自己。在關係裡，你想要什麼，你是什麼樣子，很是重要。

圖／女人迷提供
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印象裡，第一次看到鄧惠文的書，在我媽的書架上。我媽告訴我，那是本給她安慰的書。關於什麼？關於愛情，還有我自己，她說。那是七年前的《非常關係》。

鄧惠文在裡頭寫，以結婚為前提交往，更可能造就悲劇，愛情裡最大的致命傷就是一廂情願，她不疾不徐，拆解感情常見問題。她說容我拜託你們，愛的時候，記得思考，若是要愛，不要期待輕易答案。

愛情作家傾巢而出的年頭，談愛顯得很俗艷，鄧惠文在市場裡，卻找到自己說話的位置，寫了十餘年有，她抗拒神回覆，她不給標準答案，速食環境裡，她堅持緩慢生長，愛裡沒有人是神，何必打臉？她給的唯有邀請，同理的，直白的，經驗的，愛不是懷疑，愛不是妒忌，愛不是真理，唯一可以確定的，愛是活生生的。

我們在女人迷樂園碰頭，白色針織很襯她，黑髮及肩，光照有影，像她不帶預設立場，邀請我們問愛情任何問題，問呀，不要怕。

為什麼我們不再期待婚姻裡，能有愛情

鄧惠文的新書《婚內失戀》，醞釀多年，我問這主題靈感何來，她歪過頭輕聲問我，「我想知道，為什麼我們不再期待婚姻裡有愛情？」

好問題。

圖／女人迷提供
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初看《婚內失戀》書名，說不上來心裡彆扭，婚姻有所謂失戀狀態嗎？太多人跟我一樣，說服自己，戀愛與婚姻是兩個概念，從此毫無懷疑。我們替自己選擇，在婚姻裡面，必須放棄對愛的期待。

鄧惠文著書，伸出友善的手，「如果你看書名，心裡酸酸的，你曾經自我懷疑，我還想要親密，但我和伴侶之間卻沒有，這就是我這本書想邀請的對象。」

臨床諮商經驗，讓她發現進入婚姻狀態後，許多人對於自己仍有愛的渴望，有咎責心態，甚至責備自己，「我在婚姻裡找愛，不是太好笑了嗎？」偏偏許多婚姻出狀況，全是因為期待「愛情」的緣故，開不了口，只好拐著彎罵，「老公都不看我」「他不跟我講話，是不是不在乎我？」

諮商是解結的工夫，鄧惠文的話很輕，婚姻裡，真是可以有愛情的。

「甚至我們該把婚姻與愛情裝在同一個籃子裡思考。」她手指比劃，「具體的想像是，如果我們想活得像個完整的人，那麼婚姻跟愛情，真的可以切割對待嗎？你得問自己，你願意過沒有愛的人生嗎？」

婚姻裡無愛，自然有失落，有人從追劇滿足，有人選擇婚外戀愛，但很少人願意回到婚姻裡頭，營造有愛的環境。鄧惠文問，為什麼不？婚姻治療，心心念念都是對方的錯，要矯正對方，鄧惠文卻只問一個問題，不提對方了，我們說說你。

鄧惠文：你呢，你有沒有想過要怎麼改變你的人生？你願不願意把你真正想望的東西，認真地放在生活裡實踐？

對呀你呢，不管對方，你想要的是什麼，你問過自己沒有？

請不要對愛情懷抱嬰兒式的幻想

我愣愣停了幾秒鐘。

是，我們很少問自己，於是，也很少在愛情裡，看見自己的問題。甚至，對於自己在想什麼，也不感興趣。我們一天到晚關心，為什麼對方這樣對我？真不公平。

鄧惠文總結，「對於愛情，我們經常懷抱『嬰兒式』的期待。像嬰兒一樣，希望不用溝通，對方就能完全理解自己。對方不懂，我們就埋怨，對方不是『對的人』。」怪罪別人比反省自己輕易，說穿了，期待一個人無條件理解你，很是偷懶啊。

圖／女人迷提供
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「一對夫妻要走下去，要認知的第一個關卡——他不是我爸，他不是我媽，他如果不了解我，我有一半以上的責任。」鄧惠文說，與其問另外一半為什麼不了解你，你應該更有興趣的是，我為什麼沒有辦法讓人了解？

舉例來說——假設你覺得自己在關係裡付出很多，卻沒有得到應有的感恩，與其怪罪對方，不如回頭去看，為什麼你這麼需要感恩？感恩是終極的肯定，會不會是因為在肯定這件事上，你沒有辦法給你自己？所以只好外求，不斷索求伴侶？

鄧惠文式的當頭棒喝，溫柔而有力道。「回到源頭，你透過付出想獲取東西的行為，可能是無意識的，或許來自你賞罰分明的家庭教育。因而，你對愛的理解，只有一種模式：做好了被獎勵，做糟了被處罰。」

她停了停，像是不忍心，「所以你不知道，原來雙方都自由自在，也可以是相愛的。」

「如果你願意，伴侶關係，其實是你挑戰自己卡點最好的機會。」

怎麼說？「你在關係裡特別在意的問題，藏著你不認識的自己。透過把問題主詞放回自己身上，回到自己的源頭，去想『我怎麼了』、『我為什麼會這麼想』、『我願不願意換個角色或立場』，你就不會過度期待伴侶總是能夠解救你。」

於是，你才可能拯救你自己，在愛情裡真正獨立。鄧惠文這麼說，臉上有閃閃發光的神情。

修復自己沒有捷徑

但回到源頭，嘗試修復自己，並不容易。鄧惠文特別提醒，這個過程，是漸進式的，是往復迴旋的，把自己丟進經驗旋渦裡，可能會被捲進去。

鄧惠文遞出實作線索，「找到一個自己很重複的人生主題，透過這個主題去感受，你有多習慣這個『角色』。」她舉起長長食指，輕瞇眼睛，「你必須把自己丟進去，感受籠罩你的命運，接下來開始對自己說，『如果來點不一樣』、『如果我的故事版本不是這樣』，那會怎麼樣？」許多時候，我們在某種挫折關係中被定型了，所以再也認不得不同的方法。

談到關係，她有很深同理，不忘提醒，如果想開始進行自我覺察或心理諮商，得讓另一方知道，不然關係耐受不住震盪。「總不能要翻修了，你卻不貼公告呀。」鄧惠文擅譬喻，複雜概念深入淺出，顯得十足可愛。「夫妻之間最可怕的事情之一，就是一個去上了心理課程，另一個不知道。」

開口跟另一半溝通，還有另一處困難。鄧惠文誠實指出，異性戀關係裡，老公們往往非常提防，也不希望老婆開口說，「親愛的，我們的關係需要修理」。

對亞洲男性而言，如果老婆對你不滿意，代表你失敗／罩不住／搞不定，男性內化了性別文化的期待與壓力，於是很多家庭，明明有問題卻談不了。

【全文未完，完整內容請見女人迷，原文連結請點

專訪鄧惠文：「請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想」

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專訪鄧惠文：「請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想」

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