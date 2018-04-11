親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22聯合新聞網 綜合報導

網友抱怨自己的女兒都要升高中，卻只因公婆要為已經嫁出的小姑留房間，害女兒至今沒有...
網友抱怨自己的女兒都要升高中，卻只因公婆要為已經嫁出的小姑留房間，害女兒至今沒有自己的房間，須與父母同睡。圖片來源／Ingimage
分享

婚後如何與公婆相處一直都是一門艱深的學問，許多人為了避免與丈夫家人起衝突會選擇搬出夫家，但如果遇到不允許搬出家門又被百般刁難的公婆，真的會讓人很崩潰。一名網友表示自己與公婆關係惡劣，公婆不願意將已嫁出小姑的房間讓給自己女兒住，女兒今年都要升高中了仍須與父母同睡一房，連張書桌也沒有，讓她崩潰發文「我恨死自己為何結婚前不搬出去住」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她寫下自己婚後與公婆同住，婆家是4層樓的透天厝，包括房間、2間雜物間，還有一間為已嫁的小姑所留的房間。然而該網友今年升高中的女兒卻沒有自己的房間，仍須與父母同房，連一張書桌也沒有。該網友想搬出去卻被公婆阻止「你老公是獨子憑什麼搬出去」，公婆甚至「裝病裝死」威脅她。

該網友表示自己跟老公都與公婆關係惡劣，甚至不會交談，而小姑明知她的難處，卻也不願清空房間讓給她女兒住。每每與公婆問到搬出去的話題他們都會避而不談，讓該網友崩潰寫下「住在這裡活得好累」。

貼文一出許多網友留言鼓勵她，建議他們可以搬到附近，可以就近照顧公婆，也能自由快樂很多，「很多老人家就愛情緒勒索」。有網友分享自身經驗，表示自己的公公買房給老公，結果婆婆與小姑竟聯手提告要求他們歸還土地，最後他們決定放棄房子，自己出來租屋，他表示「搬出來以後開心多了」。

網友發文抱怨自己升高中的女兒仍無自己的房間，全因公婆不願清空已經嫁出小姑的房間。...
網友發文抱怨自己升高中的女兒仍無自己的房間，全因公婆不願清空已經嫁出小姑的房間。圖／取自臉書社團《爆怨公社》
分享

結婚婆婆婆媳紛爭

相關新聞

專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55

為何選擇讓孩子唸私立學校？BabyHome家長經驗談

2018-04-11 13:14

夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00

家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00

家人關係／腳踏車

2018-04-11 06:00

生產痛到想打人！產台上媽媽們說過最瞎的話

2018-04-10 09:13

養出學霸兒！育兒有妙招的聰明媽媽

2018-04-10 09:07

心情點滴／愛的禮物

2018-04-10 06:00

生活見聞／另類女兒賊

2018-04-10 06:00

童言童語／七星鱷魚

2018-04-10 06:00

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-10 06:00

兒虐不斷 專家建議4步驟延後動手機會

2018-04-09 14:22

凡事只想到自己？十大劈腿人特質讓網友拳頭硬了

2018-04-09 13:33

「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42

弄孫之樂／當奶奶真好

2018-04-09 06:00

家人關係／女神電風扇

2018-04-09 06:00

手帕情緣／何曾錯過

2018-04-09 06:00

料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00

晨光幫幫忙／小宇宙英雄聯盟

2018-04-07 07:07

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

親子手牽手／女人的乳房屬於誰？

2018-04-05 08:48

別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

每天陪讀5分鐘 幼童抓書、吃書…愛書表現

2018-04-03 23:50

親子共讀！衛福部推「繪本處方」宜花屏先執行

2018-04-03 23:36

放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36

研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50

研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39

她拒「贊助媽媽」日幣 男友：這種媳婦我媽看不上

2018-04-03 09:44

賞文迴響／小說選播與刺繡

2018-04-03 06:00

心情點滴／收藏獨特

2018-04-03 06:00

夫妻之間／看妳還氣不氣

2018-04-03 06:00

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-03 06:00

小孩不開心就打人 怎麼教？

2018-04-02 15:23

情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭

2018-04-02 09:42

她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖

2018-04-02 06:00

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39
看更多

熱門文章

衛生紙之亂後… 好市多售價不漲反降 網友：之前都搶心酸？

2018-04-11 09:42

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘

2018-04-11 12:46

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

2018-04-11 06:27

我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11

木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

2018-04-10 23:42

墾丁消費問題再成焦點 屏東縣府將展開聯合稽查

2018-04-11 10:51

影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30

多吃紅豆、櫻桃等紅色食物真可以補血嗎？專家破除迷思

2018-04-11 09:01

試用期非正式員工無勞保？ 勞保局：沒有所謂的試用期

2018-04-11 14:36

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

虎航乘客趴趴走 台南麻疹疫情接觸名單增至146人

2018-04-11 10:49

夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00

今日星座運勢／雙子 藍色幸運 耐心與冷靜有助運勢

2018-04-11 00:00

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22

這個病死亡率偏高！ 比晚期乳癌還可怕

2018-04-11 09:51

今高溫飆33度 周末鋒面接近降8度

2018-04-11 04:56

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

2018-04-11 00:41

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

家人關係／腳踏車

2018-04-11 06:00

怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28

醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率

2018-04-11 15:49

運用大數據 宏碁與疾管署推流感預報

2018-04-11 10:24

虎航空服員得麻疹還出勤？民航局：確診後未上班

2018-04-11 11:24

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

網購7天內退貨要負擔運費 8成人氣商家不合規定

2018-04-11 13:06

14日鋒面近 15日全台降溫降雨

2018-04-11 08:23

出門注意 北部恐紅害

2018-04-11 04:58

退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔

2018-04-11 15:21

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

為妳帶來好運！今年讓12生肖女最旺的人物是誰？

2018-04-11 10:35

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08

專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top