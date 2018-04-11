公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨自己的女兒都要升高中，卻只因公婆要為已經嫁出的小姑留房間，害女兒至今沒有自己的房間，須與父母同睡。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

婚後如何與公婆相處一直都是一門艱深的學問，許多人為了避免與丈夫家人起衝突會選擇搬出夫家，但如果遇到不允許搬出家門又被百般刁難的公婆，真的會讓人很崩潰。一名網友表示自己與公婆關係惡劣，公婆不願意將已嫁出小姑的房間讓給自己女兒住，女兒今年都要升高中了仍須與父母同睡一房，連張書桌也沒有，讓她崩潰發文「我恨死自己為何結婚前不搬出去住」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她寫下自己婚後與公婆同住，婆家是4層樓的透天厝，包括房間、2間雜物間，還有一間為已嫁的小姑所留的房間。然而該網友今年升高中的女兒卻沒有自己的房間，仍須與父母同房，連一張書桌也沒有。該網友想搬出去卻被公婆阻止「你老公是獨子憑什麼搬出去」，公婆甚至「裝病裝死」威脅她。

該網友表示自己跟老公都與公婆關係惡劣，甚至不會交談，而小姑明知她的難處，卻也不願清空房間讓給她女兒住。每每與公婆問到搬出去的話題他們都會避而不談，讓該網友崩潰寫下「住在這裡活得好累」。

貼文一出許多網友留言鼓勵她，建議他們可以搬到附近，可以就近照顧公婆，也能自由快樂很多，「很多老人家就愛情緒勒索」。有網友分享自身經驗，表示自己的公公買房給老公，結果婆婆與小姑竟聯手提告要求他們歸還土地，最後他們決定放棄房子，自己出來租屋，他表示「搬出來以後開心多了」。