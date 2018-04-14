孩子容易不專心？七大線索破解不專心行為

2018-04-14 08:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：吳欣怡】

不可不知的五種專注力

專注力是種心理歷程，能過濾訊息，將環境中重要的訊息帶入意識中，大腦才能更細緻處理這些訊息，讓我們調整自己的行為，做出有效且快速的反應。

投注專注力時，就像手拿著手電筒，當我們想要做什麼、看什麼、找什麼，就會打開手電筒，把燈光投射到想看的地方，讓大腦看見細節，接著才能適時做反應。

手電筒有照到我們想看的、該看的，沒有亂照一通，照光的時間足夠長到完成任務，能同時走路聊天又拿著手電筒照光，照完一個東西再順利轉換照另一個地方，這些過程，就像我們正在使用專注力。

想要知道孩子的專注力表現，最容易蒐集到線索的情境就是學習和課堂中了。

我們可以在不同情境中，觀察孩子五種專注行為：

1. 集中性專注力：是最基本的專注力，就像投籃，把力氣和視線放在該做的事情上。 2. 選擇性專注力：專注在一個任務中，不被風吹草動干擾。例如孩子在寫作業時，不受身旁電視的影響。 3. 持續性專注力：專注力電池的續航力，能持續專心在一件事上。 4. 分散性專注力：能夠一心二用，例如同時聽老師講話，並抄下筆記。 5. 轉換性專注力：能從一個活動順利轉換到另一個活動。例如上課鐘聲響，回到教室後能專心上課。

揪出不專心的線索，破解不專心行為

孩子看起來不專心，絕對有跡可循，也可能遇到困難了，他們需要爸媽像福爾摩斯一樣，找出不專心的線索，再一一破解。

線索一：孩子懂不懂？ 動作發展如何？

最常聽到家長和老師抱怨孩子上課不專心、寫作業拖延，除了專注力問題，初步一定要考量孩子的學習能力和動作發展。

他可不可以聽懂老師在教什麼，知道作業怎麼寫嗎？孩子上課聽不懂，當然只好分心和摸東摸西了！

破解方法：

a. 了解孩子不懂的部分，加強課業輔導。

b. 只用講的聽不懂，那就再加上教材或畫圖示吧！眼睛看到，耳朵聽到，提升理解效果。

也有孩子是精細動作的問題，不會控制書寫力道，寫字總是太用力，導致動作慢寫不完，久了覺得很挫折，當然會逃避寫作業了。

破解方法：平時多讓孩子動動手，剪剪紙、折折紙、畫圖、著色、寫毛筆等需要手部細動作和控制力道的小活動。

線索二：集中性專注力＿專注力集中不集中？

觀察孩子平時能否專心看著人講話，或專心在一件事情上。

當孩子做一件事情老是發呆、東張西望，可能是集中性專注力出問題了喔！

但有些孩子上課不專心，卻能專心打電動、看電視，除了專注力出狀況，也可能與學習的動機有關，有時則是注意力被聲光刺激帶著跑了，並非主動投入專注！

破解方法：

a. 與孩子一起玩玩任何需要定眼集中精神的活動，除了靜態的，也來點動態的活動吧！例如投籃、射飛鏢、夾娃娃、把垃圾丟到垃圾桶…。

b. 鼓勵代替懲罰，有時孩子只是需要點成就感和支持，就能讓枯萎的動機再次發動。

c. 成立3C產品使用條款，協調使用時機和時間。

d. 來點戶外活動，大自然的3Ｄ可比影視3Ｄ還要更身歷其境！

線索三：選擇性專注力＿孩子的注意力該放在哪？

上課分心或寫作業拖延，是否因為太容易受周遭刺激的干擾而分心，這時家長和老師就該考慮座位安排和學習的環境條件。

破解方法：

a. 座位安排在前方，或者與會互相影響的同學分開坐，穿插專心且穩定的同學在座位間。

b. 學習環境是否是夠單純，桌面有沒有整潔？牆面佈置避免太花俏吸睛，書桌前後左右有電視正在播放嗎？有時候，只是微調環境，孩子就能專心了！

線索四：持續性專注力＿專心多久才足夠？

以發展的角度來看，每個年齡都有其合理持續專注時間。

2歲：4-10分鐘

3歲：6-15分鐘

4歲：8-20分鐘

5歲：10-25分鐘

6歲：12-30分鐘

7歲：14-35分鐘

8歲：16-40分鐘

9歲：18-45分鐘

>10歲：20-50分鐘

若不能持續專心，有沒有可能是孩子體力透支，累了呢？

畢竟現在的孩子一整天下來要專心學習的課業還真不少，工作時數比勞工還長！

破解方法：

a. 適時讓孩子閉眼休息，硬撐只會耗盡腦力和體力。

b. 若大人願意，觀察孩子最佳持續專注時間，以及一整天下來最能專心的時候，畢竟研究呈現的持續專注時間只是平均值，爸媽們還是要考慮自己孩子的狀態，例如孩子下課剛回來的時候精神最好，就把重要的任務安排在那個時段，讓專注力集中火力。

c. 適時休息，分段完成，若孩子最佳持續專注時間是20分鐘，那麼任務安排就以20分鐘為單位，搭配5-10分鐘休息。

線索五：分散性專注力＿一心二用是好是壞？

孩子上課看起來不專心，是否因為沒辦法同時聽老師講解又抄筆記？

破解方法：當一心二用反而讓做事情的品質下降，就要讓孩子一次只做一件事情，做完再接著下一件。例如先好好聽完老師講的，再抄下筆記。

要讓孩子能一心二用，也必須讓其中一項活動變成是孩子熟練，當其中一個操作是在較不費心力且自動化的情況下進行，也較不難一心二用囉。

線索六：轉換性專注力＿換場景就能瞬間角色上身？

許多孩子上課不專心，可能是因為沒辦法立即收心，剛上完體育課，或下課玩太嗨，回到位置上無法馬上靜心。

破解方法：

a. 目前美國一些小學老師會讓孩子上課鐘聲響回到位置上後，閉眼深呼吸，靜心5分鐘，能有效讓孩子靜下心來上課，更加專注。

b. 活動的安排先將靜態安排在動態的前面，例如先寫完作業，再出去打球運動。

線索七：大人做什麼、怎麼做，注意別成為干擾專心的因素之一！

當孩子正在做一件事或觀察一項事物時，大人可要注意自己是否正在打斷孩子的專注！

尤其孩子正在專注做一件靜態活動時，例如閱讀、寫作業，會需要大人在一旁當神隊友，同樣專注做些靜態的活動，一同營造穩定且專注的氛圍。

根據研究，課堂中孩子的學習專注力與老師的教學專注力程度並非同步，通常孩子在課堂一開始及將要結束時，較能夠專心，老師則是在課堂中期才較能集中精神，若是老師將上課的重點放在孩子專注力較差的時候，當然學習效果也會打折了！當然了，授課方式的吸睛程度也會是重要關鍵喔！

破解風險有輸有贏，請找專業合作

若孩子在一個以上的情境中，即使經過上述調整環境、身心狀態及活動安排順序，依然有專注的困難，那麼可能需要接受醫師和臨床心理師的專業評估，合力化解危機。

爸媽和老師們也別過於擔憂，通常要診斷注意力不足、過動、衝動（attention-deficit hyperactivity disorder,ＡＤＨＤ）的症狀是相當嚴謹的，專業人員會同時參考生理、心理、環境、文化和教育等多元方向，進行客觀評量和測驗，並探討情境問題，就如前面所述，分解各種專注力表現背後可能原因，才會給予專業的判斷和建議喔！

【延伸閱讀】

●專注力的發展與孩子年齡相關！5分鐘玩出適合他的小遊戲

●懷疑孩子是過動兒前，大人可以做的10件事