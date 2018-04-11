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夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00聯合報 意潔

圖／陳佳蕙
圖／陳佳蕙
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從年輕認識老公至今，我總希望他能去學華爾滋，因為我好想享受身穿蓬裙、踩著三步舞旋轉於舞池，感受自己像電影女主角般的浪漫情懷；但天生沒有韻律感的他，跳起舞來很像大象拖著沉重的步伐，舉步維艱、動作笨拙不說，還總是踩到我的腳，害我不時哀號，只好放棄讓他帶我跳華爾滋舞曲的願望了！

卻沒想到，我和他的另類「三步曲」，在不知不覺中跳了起來……

隨著年齡漸長，老公開始體會到運動的重要性，於是他每天傍晚都會約我到離家最近的公園散步。一開始我們並肩而行，過了一段時間後，他卻嫌我的步伐又小又慢，達不到運動流汗的效果。於是，他放開步伐慢跑起來，我在後頭追得好累，賭氣放慢腳步，盯著他的背影直翻白眼。等到我好不容易氣喘吁吁地與他會合，還要聽他再次嘲弄一番，氣得我撂下狠話：「明天你自己來跑步吧，我就不奉陪了，說好了只是散步啊！」

隔天，他果真自己去公園了，我樂得在家追劇，可是他老兄回家時竟說沒人陪著去運動，有些無聊欸。我忍不住又翻起白眼。

「現在是怎樣？不是你嫌我很累贅嗎？」我沒好氣地回答。

「我看這樣好了，我們來分段式運動，我先陪妳慢慢散步一趟當暖身，然後妳可以先回家準備晚餐，我繼續留在公園裡跑步，消耗一些熱量再回去，這樣不就兩全其美？妳陪我運動、我也可以盡情流汗，好不好？」

雖然不知道他老兄是自覺有愧於我，或者是想到若沒人在旁督促，很快就會失去動力，才想出這個妥協的點子，但我私心認為自己也需要有多流汗的機會，我可不想一段時日後，他有一身精實的肌肉，我卻變成窩在沙發上直盯著電視的大肚婆！

心底還殘存些許因他初始的不體貼而產生的情緒，但當下我選擇讓步，同意了他的提議，展開我們一塊在公園「散步、跑步、讓步」的「牽手三步曲」。

想想，與老伴跳不成浪漫的華爾滋，卻因緣際會地在生活步調上「你進我退，我進你退」地踩出另一種默契，不覺莞爾！

氣喘電影

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