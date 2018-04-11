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家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00聯合報 滿佳

入戲太深，其實是移情作用，也是職業病的同義詞。度過將近四十載的教職生涯，我對「老師」這個角色可說是入戲得極深，常在生活中不自覺「戲癮」上身，不是被家人責怪「妳又來了」，就是遭外人識破真實身分，可見演技還不夠爐火純青。

兒子在國中小階段若調皮犯錯，我總會罰他面壁站著反省，直到他乖乖認錯為止；但他國三上學期某天氣呼呼地返家，要求我以後不准再讓他罰站，他寧願挨頓打。原來，他和同學聊天談到在家做錯事會被罰站，竟遭同學嘲笑戲弄了一整天。唉，我不過是把處罰學生的方式複製回家罷了，小屁孩哪懂得面壁思過的教育功效？笑什麼呢！

有回與老公為某事爭執不下，一時情急，我大吼：「平時說話你有沒有在聽，都說幾遍了還聽不懂。」老公瞬間愣住，不以為然地看著我，說：「妳現在是在教訓學生嗎？這是家裡不是學校，我是妳老公記得嗎？老婆大人！」我的氣瞬間消了一半。是呀，我又把老師和老婆的身分搞混，用罵學生的口吻責怪老公，這職業病可謂不輕，真糟糕。

去市場買菜，我喜歡找品項齊全的攤子一次購足，不愛在市場瞎逛，我習慣先相準要買的蔬果，清楚告知分量，請菜販先秤好裝妥，待我挑好魚肉後回程付錢順便帶走。

幾次之後，菜販問我：「妳是老師齁？」我笑著回：「像嗎？」他說：「妳每次來都像在點名，青菜、豆腐、蘿蔔、豆芽全到齊了。好，回家！老師架式十足。」唉！糗遭善於察言觀色的菜販，認為我把青菜蘿蔔全當成學生，點名點到市場來了。

韓愈早在〈師說〉一文明示老師的職責是「傳道、授業、解惑」，的確任重道遠；子夏也尊崇孔子「一日為師，終生為父」，一旦曾站上講台，儘管下台的時日已久，仍認為應當為人表率，舉止豈可輕浮，隨便自毀斯文形象。

我曾在百貨公司、夜市捷運，甚至是老公南部老家的市場碰到畢業的學生，說桃李滿天下並不為過，我無法預知哪天會與學生不期而遇，總不能讓他們目睹我的違規情事一毀優良教師英名吧？只好繼續努力「入戲」囉！

捷運夜市

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